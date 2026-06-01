Ciencia

El ranking de alimentos con las mejores proteínas para potenciar la alimentación

Las nuevas pautas aconsejan priorizar legumbres, soja y frutos secos para cubrir al menos la mitad del consumo proteico, según especialistas en nutrición

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Primer plano de una mesa de madera con una variedad de alimentos: un plato central con lentejas, frijoles y garbanzos, queso, huevo, avena, pan, pescado, carne roja, maní y almendras.
Las recomendaciones nutricionales señalan que las proteínas vegetales deben representar al menos el 50% de la dieta diaria para una alimentación equilibrada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes buscan una alimentación equilibrada, las recomendaciones nutricionales apuntan a que las proteínas vegetales representen al menos el 50% del total ingerido en la dieta diaria. Esta sugerencia fomenta la reducción del consumo de carne, evitando que forme parte del menú cotidiano. Según indicaron especialistas citados en el artículo de Sport Life, este enfoque contribuye a una dieta variada.

La proporción de proteínas adecuada debe situarse entre el 10 y el 20% de las calorías totales, lo que equivale a 50 a 100 gramos de proteínas en una dieta estándar de 2.000 calorías. El texto aclara que cubrir el 10% ya resulta suficiente para la mayoría de las necesidades. Esta pauta es conocida como la “regla del 20%” y permite adaptar la ingesta proteica a diferentes estilos de vida y requerimientos.

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Se enfatiza que el exceso de proteínas puede convertirse en un combustible poco eficiente para el cuerpo debido a la presencia de nitrógeno, en comparación con los hidratos de carbono. El portal especializado recomienda evitar el abuso de alimentos ricos en proteínas animales y priorizar las fuentes vegetales en la planificación semanal.

Primer plano de alimentos ricos en proteínas sobre mesa de madera: huevos fritos, yogur, queso, lentejas, garbanzos, salmón, pollo a la parrilla y tofu.
La proporción ideal de proteínas en la dieta diaria se sitúa entre el 10 y el 20% de las calorías totales, según la 'regla del 20%' (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diferencias entre proteínas vegetales y animales

El texto subraya que las proteínas vegetales y animales presentan diferencias tanto en su calidad como en su composición de aminoácidos. Por ejemplo, las legumbres lideran el grupo vegetal por su aporte proteico, aunque presentan deficiencias en triptófano y aminoácidos azufrados; a su vez, son ricas en lisina, lo que las convierte en un complemento ideal para los cereales, que carecen de este aminoácido, salvo el germen de trigo.

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En cambio, los frutos secos suelen ser pobres en isoleucina y lisina, y habitualmente contienen mayor cantidad de triptófano. Por su parte, los productos lácteos ofrecen presencia de lisina e isoleucina. El huevo se destaca por su equilibrio en todos los aminoácidos esenciales, salvo por una posible menor cantidad de isoleucina. El pescado, igual que las legumbres, aporta lisina. Estas diferencias condicionan la variedad necesaria en la dieta para asegurar un perfil de aminoácidos completo.

Vista aérea de una ensalada fresca en un plato blanco, con atún, aguacate, huevos duros, lechuga, espinaca, tomate, pepino y cebolla morada.
El exceso de proteínas resulta menos eficiente para el organismo debido a la conversión de nitrógeno, por lo que se recomienda evitar abusos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Características y composición de las proteínas según el alimento

La calidad de las proteínas varía de un alimento a otro. El artículo destaca que el huevo contiene las proteínas más similares a las que el cuerpo humano necesita, seguido de la leche —que contiene aproximadamente un 3,3% de proteínas—. Esta similitud, sin embargo, puede inducir alergias en personas predispuestas.

Las legumbres, aunque ricas en proteínas, presentan carencias específicas en ciertos aminoácidos esenciales, mientras que los cereales suelen ser deficitarios en lisina. Los frutos secos, por otro lado, aportan triptófano pero carecen de otros aminoácidos clave. Los productos lácteos y el pescado sobresalen por su contenido de lisina. En conjunto, incorporar una variedad de alimentos permite compensar las limitaciones individuales de cada fuente proteica.

Vista cenital de una mesa de madera rústica con una abundante selección de alimentos frescos que incluyen carne roja, pollo, pescado, huevos, vegetales, frutas y cereales.
El huevo es el alimento que ofrece el perfil de aminoácidos esenciales más completo, mientras que la leche se destaca por su similitud con las necesidades humanas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ranking de alimentos según su contenido proteico

El listado elaborado de los especialistas publicado por Sport Life permite comparar el aporte de proteínas de diversos alimentos, facilitando la elección de las mejores fuentes para una dieta variada:

Esta clasificación muestra diferencias notables entre alimentos de origen animal y vegetal. El bacalao seco encabeza la lista por su altísima concentración de proteínas, resultado de la deshidratación.

Entre los vegetales, la soja y el altramuz destacan como alternativas con un aporte proteico superior al de muchas carnes y quesos. El queso parmesano se coloca en los primeros puestos por su densidad nutricional, mientras que el cacahuete y la almendra sobresalen entre los frutos secos.

Variedad de alimentos sobre mesa de madera: pescados (bacalao, mero, sardinas), carne, huevos, quesos, legumbres, frutos secos, cereales y pan.
Legumbres, cereales, frutos secos y lácteos aportan distintos perfiles de aminoácidos, lo que hace necesario combinar diversas fuentes proteicas en la dieta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las legumbres como la lenteja, el garbanzo y la judía se mantienen como opciones valiosas en dietas basadas en plantas, aportando cantidades similares a las de la carne magra. Los pescados como el mero, la sardina y el pescado blanco también figuran en posiciones elevadas, lo que refuerza su reputación como fuentes de proteína de alta calidad y fácil digestión.

En la parte media de la tabla aparecen alimentos como el queso de Burgos, la pasta, el huevo y la avena, todos ellos con valores cercanos al 13-15%. El pan cierra el ranking, recordando que su aporte proteico es más bajo en comparación con otras opciones, aunque puede complementar la dieta si se combina con fuentes más ricas en aminoácidos.

La diversidad en el ranking permite adaptar la selección de alimentos a diferentes preferencias culinarias, necesidades nutricionales y estilos de vida, facilitando la construcción de menús equilibrados sin depender exclusivamente de la carne.

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