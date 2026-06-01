Capturan en Honduras a un persona reclamado por la justicia salvadoreña

La captura en Amapala de un ciudadano solicitado por la justicia de El Salvador responde a una notificación roja de INTERPOL emitida en marzo de 2026.

Las autoridades hondureñas informaron sobre la captura de un ciudadano solicitado por la justicia de El Salvador, buscado a nivel internacional mediante una notificación roja de la Policía Internacional (INTERPOL). El operativo se realizó en Amapala, departamento de Valle, y el detenido será trasladado a Tegucigalpa para continuar con el proceso judicial.

La acción fue desarrollada por efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y personal de la Fuerza Naval de Honduras, que realizaban labores de vigilancia y seguridad en la isla de San Carlos, en el Golfo de Fonseca.

De acuerdo con el reporte oficial de las Fuerzas Armadas, el detenido es requerido por las autoridades salvadoreñas por extorsión agravada, participación en agrupaciones ilícitas u organizaciones terroristas, así como proposición y conspiración para cometer homicidio agravado.

Las autoridades indicaron que la alerta internacional en su contra fue emitida el 5 de marzo de 2026 a través de una notificación roja de INTERPOL, un instrumento utilizado para localizar y detener provisionalmente a personas buscadas por procesos judiciales o condenas pendientes en otros países.

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Cómo fue el operativo

La captura tuvo lugar en una región que, por su ubicación geográfica, es un punto de interés para las operaciones de seguridad en el sur del país.

Amapala y las islas que conforman el Golfo de Fonseca son áreas donde las fuerzas de seguridad mantienen presencia permanente por su importancia para el control territorial y la vigilancia de actividades vinculadas al tráfico ilícito y otras modalidades del crimen organizado.

La captura en Amapala de un ciudadano solicitado por la justicia de El Salvador responde a una notificación roja de INTERPOL emitida en marzo de 2026.

Según las autoridades, el operativo formó parte de acciones de patrullaje y monitoreo desarrolladas dentro de la estrategia nacional de seguridad, lo que permitió ubicar al ciudadano requerido y detenerlo sin que se reportaran incidentes.

Aunque las Fuerzas Armadas no ofrecieron detalles sobre el tiempo que el detenido llevaba en territorio hondureño ni las circunstancias específicas de su localización, señalaron que la operación se ejecutó en coordinación con mecanismos de intercambio de información entre organismos de seguridad nacionales e internacionales.

Tras su captura, el ciudadano identificado como “Chevo” será trasladado a Tegucigalpa, donde quedará bajo la custodia de INTERPOL Honduras para continuar con los procedimientos establecidos por la legislación nacional y los acuerdos internacionales en materia de cooperación judicial.

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Las autoridades explicaron que la etapa inicial consiste en la verificación de la documentación remitida por el país solicitante, así como en la formalización de los trámites requeridos para determinar su situación legal.

Posteriormente, el caso podría avanzar hacia un proceso de extradición, siempre que se cumplan los requisitos legales y judiciales contemplados en los convenios vigentes entre Honduras y El Salvador.

Hasta ahora no se ha divulgado públicamente la identidad del detenido ni se han brindado más detalles sobre las investigaciones que enfrenta en el país vecino.

Qué es una notificación roja de INTERPOL

La notificación roja es uno de los mecanismos de cooperación policial internacional más utilizados para la búsqueda de personas requeridas por la justicia.

Ilustración conceptual que detalla las rutas de tráfico de drogas por carretera Panamericana y vías marítimas a través de Nicaragua, Honduras y El Salvador, destacando la vigilancia de Interpol sobre la actividad criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A través de este sistema, los países miembros de INTERPOL comparten información sobre individuos que enfrentan procesos penales o sentencias pendientes y solicitan a otras naciones su localización y detención provisional mientras se desarrollan los procedimientos legales correspondientes.

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Una notificación roja no constituye por sí sola una orden de arresto internacional obligatoria, ya que cada país aplica sus propias leyes y procedimientos para ejecutar la captura y tramitar una eventual extradición.

Cooperación regional

Las Fuerzas Armadas señalaron que la operación se desarrolló en el marco del Plan Nacional de Seguridad “Solución Contra el Crimen”, una iniciativa orientada a fortalecer las acciones contra estructuras delictivas que operan dentro del territorio nacional y a nivel regional.

La cooperación entre Honduras, El Salvador y otros países de la región ha permitido el intercambio de información de inteligencia, la coordinación de operativos y la ejecución de capturas de personas requeridas por distintos sistemas judiciales.

Las autoridades hondureñas destacaron que continuarán fortaleciendo las acciones de vigilancia en zonas estratégicas del país y colaborando con organismos internacionales para responder a solicitudes judiciales provenientes de otras naciones.