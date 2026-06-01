Ciencia

La ciencia argentina tiene premio: buscan ideas que revolucionen la salud y ofrecen $13 millones

El Premio Merck-CONICET 2026 abrió su convocatoria para startups, emprendedores y equipos científicos que buscan potenciar la innovación en salud, con mentoría especializada y respaldo internacional para los proyectos seleccionados

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Ilustración a mano alzada de un científico con bata, guantes, gafas de seguridad y mascarilla, manipulando una pipeta y un vial, con tubos de ensayo.
El Premio Merck-CONICET 2026 abre su convocatoria para proyectos innovadores en ciencias de la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sexta edición del Premio Merck – CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud 2026 ya abrió su convocatoria, apostando por el impulso de startups y proyectos científico-tecnológicos que impacten en el área de la salud. Este año, la Embajada de Alemania en Argentina respalda la iniciativa, que se consolida como una plataforma relevante para el desarrollo científico argentino.

La participación está habilitada para emprendedores y equipos de entre 18 y 50 años, además de personas jurídicas constituidas en el país. Los interesados pueden postularse hasta el 19 de junio de 2026. Quienes hayan participado en otras ediciones pueden volver a hacerlo, siempre que presenten un proyecto distinto.

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El certamen otorgará $13.000.000 al proyecto ganador y un segundo premio de $9.100.000, ambos como aportes no reembolsables. Los recursos están destinados a potenciar el desarrollo de las iniciativas seleccionadas.

Profesora de química en laboratorio con gafas de seguridad, interactuando con pantallas holográficas que muestran moléculas, gráficos y una comparación de baterías y moléculas solares.
La sexta edición del certamen invita a emprendedores y equipos científicos a postular sus iniciativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La convocatoria contempla propuestas en áreas como oncología, neurología, endocrinología, fertilidad, microbioma, bio-interfaces y bio-sensores, inteligencia artificial aplicada a la salud, robótica, industria 4.0, salud digital y biotecnología, entre otras especialidades.

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Quienes deseen participar deben inscribirse a través de los canales oficiales del CONICET. Los miembros del organismo lo harán mediante el módulo SIGEVA, mientras que los emprendedores externos deben registrarse previamente en la Intranet del CONICET para completar su postulación.

Dos hombres de negocios se estrechan las manos sobre una mesa con documentos. Al fondo, banderas de Argentina, la Unión Europea y CONICET
Daniel Salamone, presidente del CONICET y Marcelo Ponte, Director General de Merck Argentina

La evaluación de los proyectos estará a cargo de una comisión de especialistas del CONICET y Merck, que seleccionará diez finalistas. Estos equipos accederán a mentoría y formación durante la “Merck-CONICET Week”, antes de presentar sus propuestas finales en el “Pitch Day”.

Dos mujeres en batas de laboratorio blancas y guantes, una mirando a través de un microscopio con gafas de seguridad, y la otra trabajando al fondo.
La convocatoria contempla áreas como oncología, neurología, salud digital y biotecnología Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluación, cronograma y mentoría

El proceso de selección y formación se extenderá entre agosto y septiembre, con el anuncio de los diez finalistas previsto para septiembre. La instancia definitiva de mentoría y la premiación se concretarán en octubre de 2026.

Las bases, condiciones e información detallada sobre la postulación están disponibles en el sitio oficial del CONICET.

“El Premio Merck-CONICET es una iniciativa que refleja nuestro compromiso con la ciencia, la innovación y el desarrollo del talento local. La colaboración entre el sector público y privado es clave para impulsar soluciones que mejoren la vida de las personas y fortalezcan el ecosistema científico argentino”, expresó Marcelo Ponte, Director General de Merck Argentina, durante el evento de lanzamiento.

Dos científicos con batas blancas, gafas y guantes azules, uno con tableta y el otro escribiendo, en un laboratorio moderno. Una colega trabaja al fondo.
El proceso de inscripción se realiza a través de los canales oficiales del CONICET (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, Daniel Salamone, presidente del CONICET, destacó: “Este premio representa la importancia de trabajar de manera articulada entre el sistema científico, el sector privado y la cooperación internacional para impulsar proyectos con impacto real en la sociedad. La Sexta Edición del Premio Merck-CONICET de Innovación en Ciencias de la Salud consolida un espacio de excelencia para promover el talento científico argentino y transformar conocimiento en soluciones concretas”.

Desde su creación en 2021, el Premio Merck-CONICET ha recibido cerca de 400 proyectos de todas las regiones, lo que evidencia el potencial innovador de los investigadores argentinos. La iniciativa busca fortalecer alianzas estratégicas que permitan transformar conocimiento en soluciones efectivas para la salud y la calidad de vida en el país.

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