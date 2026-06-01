Empresa dominicana invertirá 1,752 millones en la modernización de redes eléctricas en once provincias

Edesur Dominicana destina RD 1,752 millones al Programa de Recuperación de Polígonos para modernizar redes eléctricas. (Foto cortesía redes sociales)

La Empresa Distribuidora Sur (Edesur) Dominicana anunció una inversión de pesos 1,752 millones (aproximadamente 30 millones de dólares) para la recuperación de polígonos eléctricos en once provincias de su área de concesión. El programa busca rehabilitar redes, normalizar el suministro eléctrico y mejorar la calidad del servicio para decenas de miles de usuarios en aproximadamente 85 localidades, según un comunicado difundido por la Presidencia de la República.

El Programa de Recuperación de Polígonos (PRP) prevé el despliegue de redes con tecnología “antifraude” y la implementación de sistemas para facilitar la telemedición y la gestión del consumo de los clientes. Edesur detalló que la iniciativa contempla la construcción de alrededor de 200 kilómetros de red de media y baja tensión. Esta medida permitirá normalizar conexiones irregulares y reducir riesgos asociados a altos voltajes y el deterioro de postes eléctricos, según la información oficial.

La ejecución del plan involucra 58 proyectos divididos en dos fases. Una primera etapa, que incluye diez obras en unas 20 localidades, cuenta con una inversión superior a RD 97.9 millones. La segunda fase, actualmente en proceso de licitación, comprende 48 proyectos adicionales en más de 65 localidades y contempla una inversión mayor a RD 1,254 millones. El comunicado indica que el programa se enmarca en el Plan de Emergencias del Sector Eléctrico de la República Dominicana.

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La rehabilitación de redes eléctricas beneficiará a decenas de miles de usuarios en 85 localidades de once provincias del sur. (Foto cortesía redes sociales)

Las áreas beneficiadas corresponden a las provincias de Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, Pedernales, San Juan, Elías Piña, Barahona, Bahoruco e Independencia. La empresa destacó que la modernización de las redes contribuirá a reducir pérdidas de energía, optimizar cobros, fortalecer la seguridad ciudadana mediante alumbrado público y disminuir la incidencia de averías.

Según el comunicado de la Presidencia de la República, Edesur Dominicana sostiene que la recuperación de los polígonos eléctricos también impactará en el desarrollo socioeconómico de los sectores intervenidos y en la sostenibilidad del sistema eléctrico nacional. La empresa subrayó que muchas de las redes que serán modernizadas no habían sido intervenidas durante décadas.

En un segmento aparte, Edesur informó sobre una inversión previa en la provincia fronteriza de Elías Piña. La compañía puso en operación un nuevo transformador de potencia en la subestación de esa localidad, con un presupuesto de RD 11.2 millones. Esta infraestructura cuenta con una capacidad instalada de 14 megavoltioamperios (MVA), lo que duplica la potencia anterior y mantiene los niveles de tensión requeridos para la zona.

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Edesur ejecuta 58 proyectos en dos fases, distribuidos entre obras iniciales y una segunda etapa en licitación. (Foto cortesía Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana)

La compañía precisó que estos trabajos forman parte de un plan más amplio de repotenciación de la infraestructura eléctrica en su área de concesión. Más de 14,000 usuarios de Elías Piña se benefician de la mejora, que alcanza sectores como Comendador, El Guayabo, Pinzón, Los Rinconcitos, Guaroa, El Pino, Cristo Salvador, Villa Hortensia, Cerro del Chivo, Galindo, Delicia, Los Mangos, Villa Progreso, Isidro Martínez, Macasías, Margarita y El Llano, entre otros.

La nota oficial destaca que la inversión en Elías Piña contribuye a prevenir sobrecargas, mejora la calidad del suministro y otorga mayor holgura operativa a la distribuidora ante posibles incidentes. Entre los beneficios señalados por Edesur figuran la reducción de interrupciones, la regularización de conexiones y la garantía de un servicio más estable para los usuarios.

La estrategia de modernización emprendida por Edesur Dominicana muestra un enfoque en la seguridad operativa, la confiabilidad del servicio y la mejora de la vida cotidiana de los habitantes de las provincias incluidas en el programa. La empresa mantiene su compromiso de invertir en tecnología y en soluciones que permitan un suministro eléctrico eficiente y sostenible en el tiempo.

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