El Ministerio de Salud en Guatemala advierte sobre el aumento del uso de vapeadores y tabaco en adolescentes

Jóvenes de diversas etnias se reúnen en una azotea con vistas a la ciudad, consumiendo vapeadores y cigarrillos mientras el sol se pone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud de Guatemala conmemoró este 31 de mayo el DíaMundialSinTabaco con una jornada interinstitucional en el Centro Deportivo Erick Barrondo, donde el ministro Joaquín Barnoya advirtió que el consumo de tabaco, vapeadores y otros productos de nicotina exige una respuesta de Estado porque causa cáncer, enfermedades cardiovasculares, diabetes y daño renal, y porque su atractivo comercial apunta cada vez más a adolescentes y jóvenes.

En la región de las Américas, la prevalencia del consumo de tabaco ronda el 14.9%, dijo Alma Morales, representante de la OPS/OMS. En el grupo de 13 a 15 años, agregó, el consumo alcanza cerca del 11.3%, impulsado en gran medida por la creciente popularidad de vapeadores y otros dispositivos electrónicos de nicotina.

Morales sostuvo durante la actividad que, a escala mundial, hay 4,3 millones de jóvenes de 13 a 15 años consumidores. Según su exposición, alrededor de 2,5 millones consumen tabaco y cerca de 2 millones usan estos nuevos productos derivados de nicotina.

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Barnoya señaló que el problema dejó de limitarse al cigarrillo tradicional. Según el ministro, la nicotina es “altamente adictiva” y, en el caso de los vapeadores, también hay presencia de metales pesados como cadmio y plomo que causan cáncer.

El Ministerio de Salud de Guatemala realizó una jornada en el Día Mundial Sin Tabaco para alertar sobre los riesgos del consumo de tabaco, vapeadores y productos de nicotina. (Fotografía: Ministerio de Salud de Guatemala)

“Desde mediados, aproximadamente 1956, el cirujano general en Estados Unidos concluyó que el tabaco causaba cáncer de pulmón y más de doce cánceres”, dijo Barnoya durante la jornada. El ministro añadió: “No está asociado. Causa cáncer como causa infarto del corazón, causa diabetes, causa enfermedad en los riñones”.

El Gobierno vinculó los vapeadores con una mayor exposición de adolescentes a la nicotina

La actividad fue encabezada por Barnoya junto con el viceministro Edgar González y reunió a autoridades, jóvenes, familias y representantes de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, el Consejo Nacional de la Juventud y la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud.

González afirmó que el tabaco y los nuevos productos de nicotina se convirtieron en un riesgo para la salud pública por su relación con problemas cardiovasculares, cáncer y otras enfermedades crónicas. También dijo que este consumo aumenta la morbilidad, la mortalidad prematura y la presión sobre los recursos del sistema de salud.

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El Ministerio de Salud de Guatemala realizó una jornada en el Día Mundial Sin Tabaco para alertar sobre los riesgos del consumo de tabaco, vapeadores y productos de nicotina. (Fotografía: Ministerio de Salud de Guatemala)

El viceministro remarcó que el mensaje preventivo debe ir acompañado de medidas de control sobre la comercialización. Según González, estos productos no deberían venderse “tan libremente como está sucediendo el día de hoy”.

La directora del Consejo Nacional de la Juventud Guadalupe Ixchel sostuvo que la prevención debe comenzar en el núcleo familiar y en los centros educativos. Durante su intervención, afirmó que el consumo dentro de la juventud es una realidad “muy latente” y que el trabajo coordinado entre instituciones busca que el mensaje llegue a las juventudes guatemaltecas.

Barnoya dijo que Guatemala solo ha aplicado un artículo del convenio internacional antitabaco

Barnoya recordó que el 31 de mayo se conmemora cada año por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. También explicó que el Convenio Marco para el Control del Tabaco, surgido en 2004, es el primer tratado internacional basado en evidencia para contener esta epidemia y que incluye alrededor de 35 artículos que los gobiernos deben cumplir.

Según el ministro, Guatemala está rezagada en la implementación de ese acuerdo. “Solo se ha implementado un artículo, el de ambientes libres de humo de tabaco, cuyo cumplimiento todavía es débil”, afirmó durante el acto.

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Barnoya describió además la transformación de la oferta comercial de estos productos. Dijo que la industria del tabaco pasó de los cigarrillos light y mentolados a versiones con cápsulas de sabor, mientras que los cigarrillos electrónicos evolucionaron desde dispositivos parecidos a un cigarro hasta aparatos con forma de memoria USB o incluso de teléfono celular.

El Ministerio de Salud de Guatemala realizó una jornada en el Día Mundial Sin Tabaco para alertar sobre los riesgos del consumo de tabaco, vapeadores y productos de nicotina. (Fotografía: Ministerio de Salud de Guatemala)

Para el ministro, ese cambio refuerza el lema de la campaña de este año, centrado en desenmascarar el atractivo del tabaco, los cigarrillos electrónicos y otros dispositivos electrónicos. “No son inofensivos”, dijo Barnoya.

La representante de la OPS/OMS coincidió en que la publicidad innovadora y los diseños llamativos conectan con la población de 13 a 15 años, una etapa en la que se forman estilos de vida y pueden fortalecerse factores de riesgo o de protección. Morales pidió que quienes participan en estas actividades se conviertan en agentes de cambio y lleven información basada en evidencia a la población.

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El secretario ejecutivo de SECCATID Hugo Saravia informó que esa dependencia cuenta con tres centros de tratamiento: uno en ciudad de Guatemala, otro en Esquipulas, Chiquimula, y otro en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. También dijo que sus servicios son gratuitos y que la institución desarrolla programas de prevención en universidades, escuelas e instituciones educativas, con atención especial al consumo de vapeadores en niños y jóvenes.

La jornada conmemorativa incluyó actividades físicas y recreativas, dinámicas para familias y jóvenes, vacunación, tamizajes de hipertensión arterial, orientación en salud y espacios informativos sobre los riesgos del tabaco, los vaporizadores y la nicotina.

Barnoya sostuvo que el Ejecutivo debe mantener una campaña constante y agregó que el poder legislativo también debe intervenir con etiquetas de advertencia, aumento de impuestos y prohibición de venta a menores.