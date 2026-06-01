Crimen y Justicia

Brutal femicidio en Temperley: secuestró a su pareja, la asesinó a puñaladas y luego intentó quitarse la vida

Noelia Carolina Romero (30) fue asesinada en su propia casa el pasado sábado, cuando su novio, identificado como Tomás Adrián Núñez, la tomó de rehén y la ultimó antes de que ingresara la Policía

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La imagen muestra un edificio verde claro en la izquierda y, a la derecha, un primer plano de una mujer de cabello oscuro junto a un hombre barbudo
Noelia Romero fue asesinada por su novio en su propia casa.

En medio de la conmoción que provocó el asesinato de Agostina Vega en la ciudad de Córdoba, este sábado la localidad de Temperley, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, fue escenario del brutal femicidio de Noelia Carolina Romero (30), quien fue secuestrada y asesinada a puñaladas por Tomás Adrián Núñez (30), su propio novio. Tras varios intentos de negociación, personal de la Policía Bonaerense logró ingresar a la vivienda de la víctima y halló una escena dantesca: la mujer ya estaba muerta, mientras que el asesino presentaba heridas de arma blanca en su cuerpo tras un intento de suicidio.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que personal de la comisaría 3ª de Lomas de Zamora fue alertado del hecho al recibir un llamado de la víctima al 911. “¡Mi novio me tiene de rehén, necesito ayuda!”, trascendió que Noelia alcanzó a decirle a la operadora antes de ser asesinada.

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Al arribar al domicilio, ubicado sobre calle Lavalle al 1700, a unas pocas cuadras de las vías del tren Roca, los efectivos oyeron gritos desesperados de auxilio que provenían desde adentro de la propiedad.

Un cuchillo de cocina con mango negro y hoja metálica manchada de sangre, apoyado sobre una superficie blanca cuadriculada
El arma homicida.

Tras dialogar durante varias horas con el secuestrador, las negociaciones no llegaron a buen puerto y los agentes debieron subir a los techos para poder ingresar a la casa. Una vez en el patio, irrumpieron en el interior de la casa por la puerta trasera, pero ya era tarde: Romero presentaba heridas de arma blanca en la zona del tórax y el cuello, y ya estaba fallecida.

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Por su parte Núñez, el asesino, intentó quitarse la vida con el mismo cuchillo que utilizó para atacar y matar a su novia: se autolesionó con cortes en el cuello y en ambas muñecas, pero no logró su cometido y terminó detenido. Como consecuencia de las heridas, fue hospitalizado en el Hospital Luisa C. de Gandulfo, donde fue atendido de urgencia y, hasta este lunes, continuaba internado, pero fuera de peligro.

Hombre con barba acostado en cama de hospital, con torso desnudo, brazos vendados y conectado a monitores médicos. Se ve un monitor de signos vitales y ventana
Núñez, el asesino, continúa hospitalizado tras su intento de suicidio, pero está fuera de peligro.

Además, los policías que trabajaron en la escena del crimen incautaron la cuchilla de cocina que Núñez implementó para asesinar a su pareja.

La investigación para esclarecer el crimen de Romero está a cargo de la UFI N° 17 de Lomas de Zamora, especializada en casos de violencia familiar y de género. Si bien los investigadores todavía trabajan en la recolección de pruebas y aguardan los resultados de las pericias, la principal hipótesis apunta a que el móvil del crimen sería por un hecho de infidelidad.

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