El calendario lunar de junio 2026: cuándo hay luna llena

La tradicional Luna llena de junio, conocida como 'Luna de Fresa', coincide con el inicio del invierno en el hemisferio sur - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El calendario lunar de junio 2026 tiene sus fechas confirmadas: el satélite natural atravesará sus cuatro fases a lo largo del mes, con la Luna llena prevista para el lunes 29 de junio. Ese día, según el Servicio de Hidrografía Naval, la Luna alcanzará su máxima iluminación a las 23:58 UTC, lo que la convierte en uno de los eventos astronómicos más esperados del mes.

El ciclo lunar tiene una duración de aproximadamente 28 días, período en el que el satélite recorre las fases nueva, creciente, llena y menguante. Ese lapso no coincide exactamente con la extensión de los meses del calendario gregoriano, razón por la que las fechas de cada fase se desplazan de un mes al siguiente y, en ocasiones, puede producirse más de una luna llena en el mismo mes.

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La conjunción de Venus y Júpiter del 9 de junio 2026 permitirá ver ambos planetas brillantes juntos sin necesidad de telescopio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo son las fases de la luna en junio 2026

Las fases de la Luna son las distintas formas en que la cara del satélite visible desde la Tierra aparece iluminada por el Sol. Cada mes, la Luna completa una vuelta alrededor del planeta en cerca de 28 días y, según su posición respecto al Sol, se la puede observar de forma total o parcial.

El Servicio de Hidrografía Naval precisa que las cuatro fases principales corresponden a los instantes exactos en que las direcciones Tierra-Luna y Tierra-Sol forman ángulos de 0°, 90°, 180° y 270° respectivamente. Por eso, técnicamente, las fases no tienen una duración de días, sino que ocurren en un instante preciso.

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Las cuatro fases y sus características son:

Luna llena (plenilunio): el satélite se ve completamente iluminado en el cielo nocturno.

Cuarto menguante: se observa el 50% de la superficie iluminada; la mitad izquierda, cuya luminosidad va en descenso.

Luna nueva (novilunio o luna negra): el satélite prácticamente no se distingue en el cielo. A partir de este momento, la iluminación crece con el paso de los días.

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Cuarto creciente: se percibe el 50% de la cara visible, pero iluminada del lado derecho.

De acuerdo con el Servicio de Hidrografía Naval, el calendario lunar de junio 2026 quedará distribuido de la siguiente manera:

Lunes 8 de junio — Cuarto menguante

Domingo 14 de junio — Luna nueva

Domingo 21 de junio — Cuarto creciente

Lunes 29 de junio — Luna llena

La conjunción de Venus y Júpiter del 9 de junio 2026 permitirá ver ambos planetas brillantes juntos sin necesidad de telescopio. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo es la luna llena de junio y cómo se llama

La Luna llena de junio caerá el lunes 29 de junio de 2026 y recibe el nombre de “Luna de Fresa”. La denominación proviene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes medían el paso del tiempo a través de los ciclos lunares. El apelativo hace referencia a la maduración de las frutillas silvestres, señal del inicio del verano en el hemisferio norte.

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El sitio del Royal Observatory de Greenwich también registra esta luna con ese nombre tradicional, y consigna que en el hemisferio sur el fenómeno coincide con el inicio del invierno. La misma luna recibe otras denominaciones en distintas culturas: “Luna de Rosas” y “Luna de Miel” son dos de las más extendidas en la tradición anglosajona, según documenta el portal de astronomía Astronomy.com.

La conjunción de Venus y Júpiter del 9 de junio 2026 permitirá ver ambos planetas brillantes juntos sin necesidad de telescopio - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otros fenómenos astronómicos para ver en junio 2026

Junio ofrece más que la Luna llena para los aficionados a la observación del cielo. Mercurio alcanzará su mayor elongación este del Sol el 15 de junio, con una separación de 24,5 grados. Ese día, el planeta más pequeño del sistema solar se ubicará en su punto más alto sobre el horizonte en el cielo vespertino y podrá verse a simple vista cerca del oeste, justo después de la puesta del sol, según detalla el calendario de eventos celestes del portal Sea and Sky.

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Otro evento del mes será la conjunción entre Venus y Júpiter, prevista para el 9 de junio. Los dos planetas más brillantes del sistema solar aparecerán separados por apenas un grado en el cielo, una distancia equivalente al ancho del dedo pulgar a la extensión del brazo, y no requerirán telescopio para su observación, de acuerdo con la NASA.

El 21 de junio marcará el solsticio de junio a las 08:25 UTC. En ese momento, el Polo Norte de la Tierra alcanzará su máxima inclinación hacia el Sol, que llegará a su posición más septentrional en el cielo y quedará directamente sobre el Trópico de Cáncer, a 23,44 grados de latitud norte. Ese día inaugura el verano en el hemisferio norte y el invierno en el hemisferio sur.

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Para quienes busquen lluvia de meteoros, el mes ofrece la lluvia diurna de las Ariétidas, cuyo pico se espera para los días alrededor del 10 de junio. Aunque se trata de una lluvia que ocurre durante el día, es posible captar algunos meteoros en la oscura hora previa al amanecer, mirando hacia el este en dirección a la constelación de Aries. Las mediciones de radar y radio le atribuyen una tasa de hasta 200 meteoros por hora, según consigna el portal EarthSky, aunque la visibilidad a simple vista es mucho más limitada.

El calendario lunar de junio 2026 marca la Luna llena para el lunes 29 de junio, según el Servicio de Hidrografía Naval - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo sigue el calendario de lunas llenas de 2026

Tras la Luna de Fresa del 29 de junio, el año lunar continúa con una secuencia de lunas llenas que se distribuyen aproximadamente cada 29 o 30 días. Según el calendario publicado por Astronomy.com y confirmado por Calendar-12.com, estas son las fechas restantes:

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Miércoles 29 de julio — Luna del Ciervo (Buck Moon)

Jueves 27 de agosto — Luna del Esturión (Sturgeon Moon)

Sábado 26 de septiembre — Luna de la Cosecha (Harvest Moon)

Lunes 26 de octubre — Luna del Cazador (Hunter’s Moon)

Martes 24 de noviembre — Luna del Castor (Beaver Moon)

Miércoles 23 de diciembre — Luna Fría (Cold Moon)

El calendario completo de lunas llenas de 2026 arrancó el 3 de enero con la Luna del Lobo y tuvo un episodio especial el 31 de mayo, cuando se produjo una luna azul: la segunda luna llena dentro de un mismo mes calendario, un fenómeno que ocurre en promedio cada dos años y medio.

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