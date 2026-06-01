Endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos impacta el flujo de migrantes salvadoreños, según experto

El control casi total de la frontera de Estados Unidos ha transformado por completo la migración salvadoreña y del Triángulo Norte de Centroamérica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

César Ríos, director ejecutivo de la Asociación Agenda Migrante, advirtió que la migración salvadoreña atraviesa una transformación profunda por el control casi total de la frontera de Estados Unidos.

Señaló que las autoridades estadounidenses han logrado contener el paso fronterizo, lo que ha detenido de manera significativa los flujos migratorios desde El Salvador y el resto del triángulo norte de Centroamérica.

Explicó que actualmente la mayoría de quienes desean migrar reconocen que no pueden hacerlo debido a las nuevas restricciones y a la vigilancia reforzada, no solo en la frontera con México, sino también en territorio guatemalteco.

Detalló, en la entrevista en YSKL, que este panorama ha desplazado el tema migratorio hacia el interior de Estados Unidos, donde las medidas ahora buscan controlar a quienes ya se encuentran en el país.

Aclaró que la contención migratoria es parte de una política global que también se replica en Europa y Canadá, descartando que la solución sea simplemente cambiar de destino. Los países tradicionalmente receptores han endurecido sus políticas y solo abren espacio a migración ordenada, principalmente a través de programas laborales.

PUBLICIDAD

Factores internos y nuevas barreras para los salvadoreños

Ríos destacó que, aunque el control de la delincuencia en El Salvador ha reducido uno de los principales factores de expulsión, persisten causas estructurales que siguen motivando la migración, como la falta de empleo, los salarios bajos y el deterioro ambiental, especialmente en la agricultura.

Advirtió que la esperanza de una mejor calidad de vida en el país todavía no se cumple para muchos, y estos problemas generan tanto migración interna como externa.

La política migratoria global ahora también limita el asilo y refugio en países como Estados Unidos, Europa y Canadá, que priorizan la migración ordenada mediante programas laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El director de Agenda Migrante mencionó que la imagen de El Salvador como país seguro ha tenido un efecto adverso en el acceso a asilo y refugio en el extranjero. Explicó que, ante la nueva percepción internacional, los salvadoreños pierden argumentos para justificar “miedo creíble” y, en consecuencia, se dificulta la aprobación de solicitudes de protección internacional.

Durante la entrevista, alertó sobre el clima de temor que generan las nuevas estrategias migratorias de Estados Unidos. Relató que a menudo se anuncian medidas severas, como la exigencia de salir del país para realizar trámites migratorios, lo que genera confusión y miedo entre los migrantes.

PUBLICIDAD

Como resultado, muchas personas han abandonado apresuradamente propiedades y cuentas bancarias en Estados Unidos por temor a la deportación. Recomendó a quienes se encuentren en esa situación que se organicen, asignen responsables para sus bienes y busquen asesoría legal confiable antes de tomar decisiones apresuradas.

Remesas y programas migratorios en un contexto de incertidumbre

Sobre el envío de remesas, señaló que el flujo sigue creciendo, pero aclaró que no debe tomarse el año anterior como referencia estadística, sostiene que ese aumento estuvo marcado por el miedo y por el uso de ahorros familiares, lo que distorsionó las cifras.

Detalló que, desde enero, existe una ley que obliga a quienes envían dinero en efectivo a pagar un uno por ciento de comisión. Esta medida afecta especialmente a quienes han perdido acceso al sistema financiero. Ríos aseguro que cuando una familia no puede usar servicios bancarios, se limita su futuro: quedan sin acceso a créditos, tarjetas o vivienda.

PUBLICIDAD

Advirtió también que esta situación incrementa la dependencia económica del país respecto a las remesas familiares. Explicó que, si continúa el cierre de la frontera y aumentan las deportaciones, podrían disminuir los nuevos remitentes y la capacidad de envío de dinero. Por eso, llamó a las autoridades y al sector empresarial a no confiar en la estabilidad de las remesas y a buscar alternativas para fortalecer la economía interna, ante el riesgo de que los flujos de dinero desde el exterior se estabilicen o disminuyan.

Programas migratorios, representación y rol consular

En cuanto a los programas migratorios, lamentó que el trámite de DACA continúa estancado y que no hay avances para los jóvenes migrantes.

Además, advirtió que el Estatus de Protección Temporal (TPS) para salvadoreños vence en septiembre y no existen señales favorables para una prórroga. Ante este escenario, organizaciones sociales y representantes diplomáticos ya preparan recursos legales y estrategias para enfrentar la posible finalización del programa. Ríos insistió en que se debe discutir la opción de residencia permanente para quienes han cumplido la ley y aportado a Estados Unidos durante años.

PUBLICIDAD

La falta de avances en DACA y el posible fin del TPS ponen en alerta a la comunidad salvadoreña, que exige alternativas como la residencia permanente y mayor apoyo consular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ríos diferenció la gobernanza migratoria nacional de la municipal. Consideró que existe un déficit en la atención local a las dinámicas de migración, sobre todo en comunidades y cantones, que son el punto de origen y retorno de muchos migrantes.

Subrayó que los gobiernos municipales deben dar prioridad a estos temas, especialmente ante las próximas elecciones, y que es necesario que la migración forme parte de las agendas de los candidatos.

El director de Agenda Migrante valoró la creación de una circunscripción electoral para salvadoreños en el exterior, pero recalcó que los verdaderos representantes deben provenir de la propia diáspora y no ser elegidos únicamente por su popularidad nacional. Defendió que la experiencia y el liderazgo acumulado por los salvadoreños en el exterior son claves para que puedan atender las necesidades reales de la comunidad migrante.

Reconoció avances en el trabajo consular de El Salvador y el acompañamiento a migrantes en situaciones difíciles. Sin embargo, pidió mayor respuesta y participación directa en casos de detención. Recomendó que los consulados sean el primer punto de orientación para evitar que los migrantes caigan en manos de abogados inescrupulosos.

PUBLICIDAD