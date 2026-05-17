Ciencia

El café activa un receptor clave en el organismo que frena el daño celular y ralentiza el envejecimiento, según un nuevo estudio

Un equipo científico de la Universidad de Texas A&M analizó el comportamiento de distintas moléculas presentes en esta bebida y su interacción con procesos genéticos relacionados con la respuesta del cuerpo frente al estrés y diversas patologías

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Un hombre mayor con barba gris sostiene una taza de café humeante con ambas manos en una cafetería. Delante hay un pastel. Clientes en el fondo.
La Universidad de Texas A&M descubre cómo los compuestos del café activan el receptor NR4A1, clave en la protección frente al envejecimiento y enfermedades crónicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas toman café cada mañana sin imaginar que esa taza podría estar activando mecanismos biológicos asociados a la protección contra el envejecimiento y las enfermedades crónicas.

Un equipo de científicos de la Universidad de Texas A&M identificó una vía biológica que conecta los compuestos del café con un receptor celular clave en los procesos de estrés, inflamación y reparación tisular, lo que abre una explicación más concreta para los beneficios que estudios previos ya habían observado en consumidores habituales de esta bebida.

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La investigación, publicada en la revista científica Nutrients, se centra en el receptor NR4A1, una proteína nuclear que actúa como regulador de la actividad genética cuando el organismo enfrenta daño o estrés.

Hasta el momento, la ciencia sabía que el café se asociaba con menor riesgo de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y distintos trastornos metabólicos, pero los mecanismos detrás de esa relación permanecían sin una explicación biológica sólida. Este estudio ofrece, según sus autores, “una de las primeras conexiones directas entre el café y ese receptor”.

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La llave y la cerradura

El Dr. Stephen Safe, titular de la Cátedra Sid Kyle de Toxicología Veterinaria de Texas A&M y autor principal del trabajo, utilizó una analogía precisa para explicarlo.

Según el Dr. Robert S. Chapkin, colaborador del estudio e investigador distinguido de la American Society for Nutrition, en declaraciones a la revista de actualidad Newsweek: “El NR4A1 es la cerradura y el café contiene las llaves”.

Una científica con bata blanca y gafas de seguridad observa una pantalla de ordenador con gráficos de datos, rodeada de muestras de café y equipos de laboratorio.
El estudio revela que polifenoles como el ácido cafeico y el ácido clorogénico presentes en el café pueden modular la actividad genética al interactuar con el receptor NR4A1 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que los compuestos del café se unen al receptor, su capacidad para vincularse al ADN y regular la expresión de ciertos genes queda modulada. Entre esos compuestos figuran el ácido cafeico, el ácido clorogénico y el ácido ferúlico, todos ellos polifenoles presentes de forma natural en el café.

Los experimentos demostraron que estas moléculas reducen el daño celular y frenan el crecimiento de células cancerosas en modelos de laboratorio. Cuando los investigadores eliminaron el NR4A1 de las células, los efectos protectores desaparecieron por completo, lo que refuerza el papel del receptor como mediador del impacto del café en el organismo.

Safe manifestó en un comunicado oficial de la universidad que “el NR4A1 responde para mitigar ese daño. Si eliminas ese receptor, el daño es mayor".

No es la cafeína el factor determinante

Uno de los hallazgos del estudio contradice la intuición popular: la cafeína, el componente más conocido del café, no parece ser el principal responsable de estos efectos. Safe especificó: “La cafeína se une al receptor, pero no tiene mucho efecto en nuestros modelos“. Los compuestos polihidroxilados y polifenólicos mostraron una actividad biológica mucho mayor.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los investigadores de Texas A&M aclaran que la cafeína no es el principal responsable de los beneficios del café, sino sus compuestos polifenólicos y polihidroxilados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este dato podría explicar por qué tanto el café regular como el descafeinado aparecen asociados a beneficios similares para la salud en estudios poblacionales de gran escala. Chapkin, quien personalmente prefiere el té, añadió que esa bebida también contiene moléculas bioactivas capaces de modular la función del NR4A1, lo que sugiere que el fenómeno podría extenderse a otros alimentos de origen vegetal.

Alcances y límites del estudio

Los propios investigadores subrayaron que el trabajo tenía un carácter mecanicista y que examinaba cómo operan los procesos biológicos, aunque sin establecer una relación de causa y efecto directa en seres humanos.

El Dr. Safe advirtió a Newsweek que todavía queda mucho trabajo por hacer y sostuvo que, si bien habían establecido la conexión, aún necesitaban comprender mejor la importancia de ese vínculo.

El estudio contó con la participación de investigadores de distintas áreas de Texas A&M, entre ellos el Dr. Roger Norton, el Dr. James Cai y la Dra. Shoshana Eitan, cuyo trabajo aportó evidencia sobre los efectos protectores del café en modelos neurológicos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio recalca su carácter mecanicista y advierte que no establece una relación causa-efecto directa en humanos, requiriendo más investigaciones al respecto (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hallazgos tampoco modificaron las recomendaciones actuales sobre el consumo de café, y los investigadores reconocieron que las respuestas individuales pueden variar. También aclararon que los efectos del café probablemente no se limitaban a una sola vía y señalaron que existían muchos receptores y mecanismos involucrados.

El equipo de Safe ya trabaja en compuestos sintéticos que actúen sobre el NR4A1 con mayor precisión que los compuestos naturales de la dieta, con miras al desarrollo de posibles tratamientos para el cáncer y otras enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

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