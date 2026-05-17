Un ataque con dron provocó un incendio en la central nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos

Fotografía de archivo de la central nuclear de Barakah, en el desierto occidental de Abu Dabi, durante su construcción. El domingo, un dron atacó un generador eléctrico en las afueras de la planta, la primera y única central nuclear de la Península Arábiga. (Arun Girija/Emirates Nuclear Energy Corporation/WAM vía AP, archivo)

Un ataque con drones tuvo como objetivo la central nuclear de Barakah, en los Emiratos Árabes Unidos, el domingo, lo que provocó el incendio de un generador eléctrico en su perímetro y volvió a poner a prueba el frágil alto el fuego en la guerra con Irán.

Nadie se atribuyó inmediatamente la autoría del ataque, que no causó fugas radiactivas ni heridos, según informaron las autoridades de Abu Dhabi, la capital de los EAU. Sin embargo, las sospechas recayeron de inmediato sobre Irán, que ha estado amenazando cada vez más a los Emiratos Árabes Unidos en los últimos días, ya que el país acogió los sistemas de defensa antimisiles Cúpula de Hierro israelíes y tropas durante la guerra.

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El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) expresó el domingo su “profunda preocupación” por el ataque. Su director general, Rafael Grossi, advirtió que “la actividad militar que amenaza la seguridad nuclear es inaceptable” y confirmó que los niveles de radiación en Barakah se mantienen normales y que no se reportaron heridos.

El ataque se produce mientras Irán sigue controlando el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital por la que pasaba una quinta parte del petróleo y el gas natural del mundo antes de la guerra, lo que interrumpe el suministro energético mundial. Mientras tanto, Estados Unidos sigue bloqueando los puertos iraníes como respuesta, ya que las negociaciones para consolidar el alto el fuego no han logrado avanzar.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido que las hostilidades podrían reanudarse, y la televisión estatal iraní ha transmitido repetidamente segmentos con presentadores sosteniendo rifles tipo Kalashnikov en un esfuerzo por preparar al público para la guerra. Mientras tanto, los intercambios de fuego entre Israel y Hezbollah en el Líbano también han aumentado en los últimos días, amenazando un alto el fuego independiente en esa zona.

La central de Barakah suministra una quinta parte de la energía de los Emiratos Árabes Unidos

Maqueta de la planta nuclear de Barakah, la primera central atómica de la Península Arábiga y única del mundo árabe, que fue blanco de un ataque con dron el domingo. (EFE/EPA/Ali Haider, archivo)

La central nuclear de Barakah, de 20.000 millones de dólares, fue construida por los Emiratos Árabes Unidos con la ayuda de Corea del Sur y entró en funcionamiento en 2020. Es la primera y única central nuclear de la Península Arábiga y puede satisfacer una cuarta parte de todas las necesidades energéticas de los Emiratos Árabes Unidos, una federación de siete emiratos. También es la primera central nuclear comercial del mundo árabe.

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El regulador nuclear de los Emiratos Árabes Unidos afirmó que el incendio no afectó la seguridad de la planta. “Todas las unidades están operando con normalidad”, escribió la organización en X.

El comunicado de los Emiratos Árabes Unidos no culpó a ninguna parte por el ataque.

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El ataque del domingo marcó la primera vez que la planta de Barakah, de cuatro reactores, ha sido blanco de la guerra con Irán. La planta se encuentra en los desiertos del extremo occidental de Abu Dabi, cerca de la frontera con Arabia Saudita. Los Emiratos Árabes Unidos firmaron un acuerdo estricto con Estados Unidos sobre la central, conocido como “acuerdo 123″, en el que se comprometieron a renunciar al enriquecimiento de uranio nacional y al reprocesamiento de combustible gastado para disipar cualquier temor de proliferación. Su uranio proviene del extranjero.

Las centrales nucleares son cada vez más blanco de ataques en la guerra

En los últimos años, las centrales nucleares se han convertido cada vez más en blanco de las guerras, primero durante la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania en 2022. Durante la guerra de Irán, Teherán afirmó repetidamente que su central nuclear de Bushehr fue atacada, aunque no hubo daños directos en su reactor de gestión rusa ni ninguna fuga radiológica.

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Ha habido varios casos de ataques en el estrecho de Ormuz y en los países del Golfo Pérsico durante las últimas semanas. Las conversaciones entre Irán y Estados Unidos se encuentran estancadas, ya que el frágil alto el fuego amenaza con colapsar y volver a sumir a Oriente Medio en una guerra abierta, lo que prolongaría la crisis energética mundial desencadenada por el conflicto.

En la televisión estatal iraní, los presentadores de al menos dos canales aparecieron armados durante programas en vivo.

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En un programa, Hossein Hosseini recibió entrenamiento básico en el uso de armas de fuego por parte de un miembro de la Guardia Revolucionaria, una fuerza paramilitar, cuyo rostro estaba cubierto con una máscara. Después de que le mostraran cómo preparar el arma, Hosseini simuló disparar contra la bandera de los Emiratos Árabes Unidos.

En otro canal, la presentadora Mobina Nasiri dijo que le habían enviado un arma desde una concentración en la plaza Vanak de Teherán para que pudiera aparecer armada ante las cámaras. Dijo: “Desde esta plataforma, declaro que estoy dispuesta a sacrificar mi vida por este país”.

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(Con información de AP)