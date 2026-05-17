El Salvador

“El medicamento puede perder eficacia por el calor”: advierten expertos salvadoreños ante las altas temperaturas

Expertos recomiendan mantener los medicamentos protegidos de la luz directa y alejados de fuentes de calor, ya que cambios en el color, textura o empaque son señales de deterioro que incrementan los riesgos para la salud

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Ilustración de un sol abrasador sobre medicamentos, un termómetro marcando más de 40°C y la silueta de un adulto mayor con bastón.
Los adultos mayores y los pacientes crónicos enfrentan un peligro mayor por la degradación de medicamentos esenciales, como insulina y antibióticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos días, El Salvador ha experimentado altas temperaturas, superando los 40 °C en varias zonas del país como Santa Ana. Frente a este escenario, tres especialistas —Roberto Carlos Serrano, consultor experto en farmacovigilancia; Luis Bermúdez, geriatra y gerontólogo; e Iván Solano Leiva, presidente del Colegio Médico— advirtieron en entrevistas con Infobae El Salvador sobre los riesgos de almacenar medicamentos en condiciones inadecuadas, con especial atención a los efectos en adultos mayores y pacientes crónicos.

Los tres expertos coincidieron en que la exposición de los medicamentos a altas temperaturas puede provocar la pérdida de eficacia y la aparición de reacciones adversas.

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Serrano explicó que, cuando un medicamento se degrada por el calor, no solo puede dejar de funcionar, sino que también aumenta la posibilidad de efectos secundarios.

Entre los síntomas, enumeró desde molestias digestivas leves como náuseas, vómitos o diarrea hasta reacciones graves, como alergias severas o hipersensibilidad, que pueden requerir hospitalización.

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Bermúdez complementó que el calor afecta directamente el principio activo de los medicamentos, poniendo en riesgo la salud de quienes dependen de tratamientos regulares.

Ejemplificó con la insulina, que si pierde su capacidad terapéutica puede provocar descompensaciones peligrosas en personas con diabetes, y con los antibióticos, que al degradarse pueden volverse ineficaces y así agravar infecciones.

Además, advirtió que muchos pacientes desconocen los signos de deterioro, como cambios en el color o textura, y por desconocimiento pueden consumir fármacos ya alterados.

Roberto Serrano Torres, consultor experto en farmacovigilancia de El Salvador . Foto cortesía.
Roberto Serrano Torres, consultor experto en farmacovigilancia de El Salvador . Foto cortesía.

Solano Leiva, por su parte, subrayó que la exposición a la luz solar directa también desempeña un papel clave en la degradación de los medicamentos.

Señaló que los fabricantes establecen límites de temperatura —por lo general, treinta grados centígrados— para preservar la estabilidad y seguridad de los productos.

Superar ese umbral puede hacer que los tratamientos pierdan efecto, algo especialmente crítico en enfermedades como la hipertensión o problemas de tiroides.

Además, Solano Leiva reconoció que quienes viven en zonas donde la temperatura llega a cuarenta grados enfrentan dificultades adicionales para encontrar lugares aptos de almacenamiento.

Frasco de medicamento abierto sobre asfalto agrietado. Píldoras rojas, azules, naranjas derritiéndose en charcos. Sol con calavera y exclamación emite ondas de calor.
La exposición directa a la luz solar y el calor puede deteriorar el principio activo de los medicamentos, poniendo en riesgo la salud de los usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Respecto a la duración de la exposición, Serrano aclaró que si un medicamento estuvo solo una o dos horas en el automóvil y conserva su empaque original, podría seguir siendo funcional, pero siempre es necesario revisar su estado físico antes de consumirlo.

Cambios como derretimiento, grumos o alteraciones en la apariencia deben tomarse como señales de daño por calor y motivo suficiente para no usar el producto.

Prácticas de riesgo y recomendaciones para el almacenamiento

En cuanto a las prácticas más riesgosas, los especialistas advirtieron sobre la costumbre de dejar medicamentos en el auto, la cartera o lugares expuestos al sol.

Serrano recomendó almacenar siempre los medicamentos en espacios secos, alejados de la luz y del calor, preferentemente en una gaveta del dormitorio.

Bermúdez insistió en mantenerlos en su empaque original, ya que los frascos ámbar y los blísteres están diseñados para protegerlos de la luz y la temperatura. Explicó que, además, portar solo la dosis necesaria para el día puede ser útil para reducir la exposición fuera de casa.

Dentro del hogar, todos sugirieron evitar sitios como la cocina o el baño, donde las variaciones de temperatura y humedad son frecuentes. Solano Leiva aconsejó optar por áreas frescas y ventiladas, y evitar envases herméticos si estos pueden acumular calor en su interior.

Bermúdez hizo especial énfasis en la situación de los adultos mayores, quienes suelen depender de múltiples medicamentos.

Señaló que la polifarmacia agrava los riesgos si alguno de los fármacos se altera por calor o humedad, y recomendó acompañar a los mayores en la organización y almacenamiento de sus tratamientos para evitar errores o la ingesta de medicamentos deteriorados.

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