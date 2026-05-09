Qué recomiendan los expertos frente a la controversia por los edulcorantes

Una mano vierte un edulcorante de un sobre celeste sin etiquetas en una taza de café tradicional en el ambiente relajado de una cafetería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El debate sobre los edulcorantes artificiales y sus posibles efectos en la salud se ha intensificado en los últimos años, impulsado por nuevas investigaciones que examinan su impacto metabólico y su relación con enfermedades crónicas.

Un reciente artículo de Gizmodo expone que, aunque estos compuestos han sido promovidos como alternativas al azúcar para controlar el peso y prevenir la diabetes, la evidencia científica sobre su seguridad a largo plazo sigue siendo motivo de controversia.

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Según el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en 2026, el uso habitual de edulcorantes artificiales ,como el aspartamo y la sucralosa, vuelve a situarse bajo revisión internacional, ya que la evidencia actualizada sugiere que estos compuestos pueden estar asociados a un mayor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, mortalidad y, en el caso del aspartamo, a una posible relación con cáncer de hígado.

El organismo ha reclasificado al aspartamo como “posiblemente carcinógeno” (Grupo 2B), y subraya la preocupación por la exposición acumulativa a estos aditivos desde edades tempranas, así como por sus efectos potenciales sobre la microbiota intestinal y la salud metabólica.

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La OMS enfatiza que los edulcorantes no calóricos no ofrecen beneficios sostenidos para la pérdida de peso ni para la prevención de enfermedades crónicas. Además, recomienda reducir el consumo tanto de azúcar como de sustitutos no nutritivos, promoviendo una dieta basada en alimentos frescos y minimizando la preferencia por sabores intensamente dulces.

El consejo se dirige a adultos y niños sanos, excluyendo a personas con diabetes diagnosticada, quienes pueden requerir un manejo clínico específico.

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La recomendación actualizada insiste en la necesidad de una reeducación nutricional y advierte que, aunque alcanzar niveles de riesgo crítico exige un consumo elevado, la presencia masiva de estos edulcorantes en la dieta moderna incrementa la carga diaria de manera inadvertida para el consumidor.

¿Qué riesgos y beneficios tienen los edulcorantes artificiales?

La American Heart Association aconseja priorizar alimentos frescos, frutas y cereales integrales sobre azúcar añadido y sustitutos artificiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis de la Harvard T.H. Chan School of Public Health puntualiza que los edulcorantes no calóricos pueden ayudar a reducir la ingesta de azúcar y calorías en el corto plazo, pero advierte que su consumo crónico podría modificar el apetito, aumentar la preferencia por sabores dulces y afectar la regulación metabólica.

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Estudios en animales y humanos han encontrado vínculos entre el uso continuado de edulcorantes y cambios en la composición bacteriana intestinal, lo que podría tener implicancias en la salud digestiva y sistémica.

A pesar de estos hallazgos, la mayoría de las agencias regulatorias insisten en que los edulcorantes aprobados son seguros cuando se consumen dentro de los límites establecidos. Los expertos coinciden en que el riesgo depende de la dosis, la frecuencia y la susceptibilidad individual, por lo que recomiendan moderación y un enfoque personalizado.

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¿Qué alternativas existen para quienes desean reducir el azúcar?

Estudios recientes asocian el consumo regular de sacarina, aspartamo y sucralosa con alteraciones metabólicas y cambios en la microbiota intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversos especialistas sugieren que, en lugar de recurrir a edulcorantes artificiales, es preferible optar por endulzantes naturales como la estevia o el eritritol, así como fomentar la adaptación progresiva del paladar a sabores menos dulces. Esta estrategia ayuda a reducir la dependencia de los sabores intensamente dulces y favorece una relación más saludable con la alimentación cotidiana.

Además, integrar gradualmente frutas frescas y alimentos integrales en la dieta puede contribuir a satisfacer el deseo de dulce de forma más natural y equilibrada.

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La American Heart Association recomienda limitar tanto el azúcar añadido como los sustitutos calóricos y no calóricos, priorizando una dieta rica en frutas, verduras y cereales integrales. Los expertos insisten en la importancia de leer etiquetas, evitar bebidas y productos ultraprocesados con alto contenido de edulcorantes y practicar una alimentación consciente, basada en alimentos frescos y mínimamente procesados.

El debate científico acerca de los efectos de los edulcorantes artificiales continúa abierto y se espera que futuras investigaciones aclaren su verdadero impacto en la salud metabólica, cardiovascular y digestiva a largo plazo.

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Hasta entonces, los especialistas aconsejan evaluar críticamente su consumo, buscar alternativas naturales y consultar con profesionales de la salud antes de realizar cambios significativos en la dieta, especialmente en personas con condiciones metabólicas preexistentes o sensibilidad digestiva.