Ciencia

Cómo el ejercicio aeróbico regular puede ayudar a reducir el estrés y proteger el cerebro

Una investigación reciente explora la relación entre la actividad física sostenida y la disminución del cortisol, revelando efectos positivos en la salud emocional y el envejecimiento cerebral en adultos de mediana edad

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Hombre adulto con casco y ropa deportiva andando en bicicleta, con gráficos e iconos médicos de fondo.
El estudio confirma que realizar al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico reduce el estrés biológico y protege la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde hace años, la ciencia sugiere que moverse más hace bien. Sin embargo, ahora un estudio aporta una evidencia más concreta, no solo mejora el ánimo en el momento, sino que también modifica procesos profundos del cuerpo vinculados al estrés y al envejecimiento cerebral.

Una investigación publicada en el Journal of Sport and Health Science reveló que realizar ejercicio aeróbico de forma constante reduce de manera sostenida el cortisol —conocido como la hormona del estrés— y contribuye a proteger el cerebro con el paso del tiempo.

Se trata del primer ensayo clínico aleatorizado de larga duración que demuestra una relación directa entre la actividad física regular, la disminución del estrés biológico y el cuidado de las funciones cerebrales.

El trabajo fue liderado por los doctores Peter J. Gianaros, de la Universidad de Pittsburgh, y Kirk I. Erickson, del Instituto de Investigación AdventHealth.

El impacto del movimiento en el organismo

El estudio analizó a 130 personas de entre 26 y 58 años. Los participantes fueron divididos en dos grupos: uno adoptó una rutina de ejercicio aeróbico moderado o intenso durante al menos 150 minutos semanales —equivalente a unos 30 minutos diarios, cinco veces por semana— y el otro mantuvo su estilo de vida habitual, con solo recomendaciones generales de salud.

Tras 12 meses, los resultados fueron claros. Quienes sostuvieron la actividad física mostraron una disminución significativa y persistente en los niveles de cortisol. Esta hormona cumple funciones esenciales, como regular el metabolismo, el sistema inmune y el estado de ánimo. Sin embargo, cuando permanece elevada durante períodos prolongados, puede afectar negativamente al cuerpo.

Una persona mayor con ropa deportiva camina por un sendero en un parque soleado. Su cabeza muestra una silueta de cerebro brillante.
Las personas activas presentaron menores niveles de cortisol, la hormona del estrés, después de un año de rutina física regular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entenderlo de forma simple, el cortisol actúa como una alarma interna que prepara al organismo para enfrentar situaciones exigentes. El problema aparece cuando ese mecanismo nunca se desactiva. En ese escenario, el cuerpo queda en un estado de tensión constante que deteriora distintos sistemas.

Uno de los hallazgos más relevantes es que el ejercicio no solo reduce el estrés percibido —es decir, la sensación subjetiva de tensión— sino también lo que los científicos describen como el “ruido de fondo” del estrés biológico.

Este concepto se refiere a la acumulación silenciosa de respuestas fisiológicas que el cuerpo mantiene activas incluso en ausencia de una amenaza concreta. Es una carga invisible que, con el tiempo, puede afectar la salud mental y física.

Los investigadores observaron que la actividad aeróbica regular disminuye ese nivel basal de activación. Como resultado, el organismo logra una mejor regulación emocional y se vuelve más resistente frente a situaciones prolongadas de presión.

Ejercicio y envejecimiento del cerebro

Además de los cambios hormonales, el estudio analizó el impacto en la estructura y funcionamiento cerebral mediante técnicas avanzadas de imágenes.

Los resultados mostraron que quienes cumplieron con la rutina de ejercicio experimentaron una desaceleración en el deterioro cerebral asociado a la edad. En términos sencillos, el cerebro de las personas activas envejeció más lentamente en comparación con el de quienes no modificaron su nivel de actividad.

Silueta de persona mayor caminando por un sendero al aire libre, con bastón, y una superposición translúcida de un cerebro con destellos de luz.
El ensayo clínico reveló una desaceleración en el deterioro cerebral vinculado con la edad en quienes practicaron actividad física constante (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este efecto tiene implicancias importantes. El envejecimiento cerebral suele estar vinculado a una disminución de la memoria, la atención y la capacidad de tomar decisiones. Al retrasar estos cambios, el ejercicio contribuye a preservar habilidades clave para la vida cotidiana.

El impacto no se limitó al plano biológico. Los participantes físicamente activos también mostraron mayor estabilidad emocional. Según los datos, presentaron menos síntomas asociados a la depresión y la ansiedad. Esto sugiere que el ejercicio no solo actúa sobre el cuerpo, sino también sobre los circuitos cerebrales vinculados al bienestar psicológico.

A su vez, la práctica regular se asoció con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, lo que refuerza su papel como una herramienta integral para la salud.

Por qué el cortisol puede ser perjudicial

El cortisol es una hormona necesaria. Participa en funciones clave como el control del sueño, la memoria y la respuesta inmunológica. No obstante, cuando sus niveles se mantienen elevados durante mucho tiempo, se convierte en un factor de riesgo.

El exceso sostenido puede contribuir al desarrollo de enfermedades cardíacas, alteraciones metabólicas y trastornos emocionales. También se ha relacionado con cambios en el cerebro, como la reducción de áreas involucradas en la memoria y el pensamiento.

En contextos actuales, donde muchas personas enfrentan presión laboral, demandas sociales y falta de descanso, este desequilibrio es cada vez más frecuente.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El ejercicio regular no solo impacta a nivel biológico sino que también preserva funciones clave como la memoria y la atención (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados del estudio posicionan a la actividad física como una estrategia clave para prevenir y tratar el estrés crónico. A diferencia de otras intervenciones, el ejercicio es accesible, de bajo costo y con múltiples beneficios simultáneos.

Los autores destacan que podría integrarse de forma más activa en programas de salud pública, junto con terapias psicológicas y tratamientos farmacológicos.

Si bien aún quedan aspectos por investigar —como los mecanismos exactos que explican estos efectos— la evidencia actual es consistente: mantener una rutina de movimiento regular puede generar cambios profundos en el organismo.

El hallazgo central es contundente: cumplir con al menos 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico no solo mejora la condición física, sino que también reduce de forma sostenida el estrés biológico y protege el cerebro.

A futuro, nuevas investigaciones podrían profundizar en estos mecanismos y ampliar su aplicación clínica. Por ahora, el mensaje es claro: moverse con frecuencia no solo ayuda a sentirse mejor, sino que también construye una base más saludable para el cuerpo y la mente a largo plazo.

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