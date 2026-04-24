La falta de sueño eleva el riesgo de demencia en pacientes con un tipo de epilepsia, según un estudio

Un estudio de la Universidad de Oxford señala que el mal descanso nocturno aumenta hasta cinco veces el riesgo de demencia en personas con epilepsia focal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sueño cumple funciones esenciales en el cerebro, desde la consolidación de la memoria hasta el mantenimiento del equilibrio neuronal. Cuando ese proceso se altera de forma persistente, las consecuencias pueden extenderse más allá del cansancio. En personas con epilepsia, dormir mal podría representar un factor de riesgo significativo para el deterioro cognitivo.

Una investigación difundida por la American Academy of Neurology advierte que la mala calidad del sueño está asociada con un aumento considerable en la probabilidad de desarrollar demencia en quienes presentan esta condición neurológica. El trabajo, liderado por Xin You Tai y publicado en la revista Neurology, aporta evidencia sólida sobre la relación entre descanso nocturno y salud cerebral.

Qué es la epilepsia focal y cómo afecta al cerebro

La epilepsia focal es un tipo de epilepsia en el que las crisis se originan en una zona específica del cerebro. Esto ocurre cuando se produce una descarga anormal de actividad eléctrica en un grupo localizado de neuronas, en lugar de afectar de manera simultánea a todo el órgano.

Según la Cleveland Clinic, este tipo de crisis —también llamadas crisis focales— puede generar síntomas muy variados, que dependen directamente de la región cerebral involucrada. Esto significa que no todas las personas experimentan lo mismo: algunas pueden permanecer conscientes y notar sensaciones inusuales, mientras que otras pueden presentar confusión o pérdida de conciencia si la actividad se extiende a otras áreas del cerebro.

Dormir entre seis y ocho horas se asocia con mejor funcionamiento mental y menor prevalencia de demencia, según los datos del estudio realizado en más de 482.000 adultos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde un punto de vista más general, una crisis epiléptica implica una alteración momentánea en la forma en que las células nerviosas se comunican entre sí. Esa señal desorganizada puede interferir con funciones específicas como el movimiento, la percepción, el lenguaje o la memoria, dependiendo del área afectada.

Además, en algunos casos, una crisis focal puede mantenerse localizada o propagarse hacia otras regiones cerebrales, lo que puede intensificar los síntomas y comprometer la conciencia.

El sueño y su vínculo con el deterioro cognitivo

El estudio fue desarrollado en el Departamento de Neurociencias de la Universidad de Oxford y analizó a 482.207 adultos que no tenían demencia al inicio. Los participantes fueron seguidos durante un promedio de 12 años.

La población se dividió en tres grupos: personas con epilepsia focal, individuos con antecedentes de accidente cerebrovascular (ACV) y un grupo control sin estas condiciones. A través de cuestionarios, se evaluó la duración del sueño, mientras que pruebas específicas permitieron medir la función ejecutiva, es decir, habilidades como planificar, organizar y tomar decisiones.

El sueño insuficiente afecta procesos clave del cerebro, como la consolidación de la memoria y la eliminación de desechos, impactando negativamente en la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados mostraron que la relación entre calidad del descanso y riesgo de demencia es particularmente fuerte en quienes viven con epilepsia.

Un riesgo que se multiplica según la calidad del descanso

Tras ajustar los datos por variables como edad, sexo, nivel educativo y situación socioeconómica, los investigadores observaron diferencias claras entre los grupos.

Las personas con epilepsia que dormían mal presentaron un riesgo de demencia cinco veces mayor en comparación con quienes no tenían antecedentes neurológicos y mantenían un descanso adecuado. En el grupo con antecedentes de accidente cerebrovascular, ese riesgo fue tres veces y media superior en condiciones similares.

En cambio, entre los participantes sin estas condiciones, la influencia del sueño sobre la aparición de demencia fue menor, aunque igualmente presente.

La importancia de dormir entre seis y ocho horas

El estudio también analizó la relación entre la cantidad de sueño y el rendimiento cognitivo. Dormir entre seis y ocho horas por noche se asoció con mejores resultados en las pruebas mentales en todos los grupos.

En las personas con epilepsia, la diferencia fue especialmente marcada. Solo un 2% de quienes lograban un descanso adecuado desarrolló demencia, frente a un 5% entre quienes dormían mal. En el grupo con accidente cerebrovascular, las cifras fueron del 4% en quienes dormían bien y del 6% en quienes no alcanzaban un descanso suficiente.

Los expertos destacan que mejorar la calidad del sueño puede convertirse en una estrategia efectiva para prevenir el deterioro mental en personas con vulnerabilidad neurológica (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la población sin antecedentes neurológicos, la tasa de demencia fue del 1% en quienes mantenían un buen sueño y del 2% en quienes no lo lograban.

Estos datos refuerzan la idea de que la calidad del descanso influye en todos los casos, pero adquiere una relevancia particular en personas con epilepsia focal.

Qué ocurre en el cerebro cuando el sueño es insuficiente

Aunque el estudio no establece una relación causal directa, existe evidencia que ayuda a entender el fenómeno. Durante el sueño, el cerebro realiza procesos fundamentales para el funcionamiento cognitivo, como la consolidación de la memoria y la eliminación de sustancias de desecho.

Cuando el descanso es insuficiente o de mala calidad, estas funciones pueden verse afectadas. En personas con epilepsia, cuyo sistema nervioso ya presenta una mayor vulnerabilidad, esta alteración podría intensificar el riesgo de deterioro.

La epilepsia focal se caracteriza por crisis originadas en una zona específica del cerebro, que pueden alterar funciones como movimiento, lenguaje o memoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador Xin You Tai señaló que “buscar un sueño óptimo puede ofrecer beneficios especiales para la cognición y el riesgo de demencia en personas con epilepsia focal”, según informó la American Academy of Neurology.

Los hallazgos sugieren que mejorar la calidad del sueño podría incorporarse como una estrategia complementaria dentro del abordaje clínico. A diferencia de otros factores, el descanso es una variable que puede modificarse mediante hábitos y seguimiento médico.

Limitaciones y próximos pasos

El estudio presenta algunas limitaciones. La información sobre el sueño fue proporcionada por los propios participantes, lo que puede generar imprecisiones. Además, los resultados muestran una asociación significativa, pero no permiten confirmar que el mal descanso sea la causa directa del aumento del riesgo de demencia.

Sólo el 2% de los pacientes con epilepsia que logran un descanso adecuado desarrollan demencia, frente al 5% de quienes duermen mal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores plantean la necesidad de avanzar con estudios que incluyan mediciones más objetivas del sueño y que analicen otros factores que podrían influir en esta relación.

Los resultados aportan una conclusión clara: la calidad del sueño desempeña un papel central en la salud cerebral, especialmente en personas con epilepsia. Lejos de ser un aspecto secundario, el descanso adecuado puede actuar como un factor protector frente al deterioro cognitivo.

En un contexto donde la prevención de la demencia es una prioridad creciente, cuidar el sueño aparece como una herramienta accesible y relevante para preservar las funciones mentales a largo plazo.