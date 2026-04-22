Generación libre de humo en Reino Unido: qué dice la ciencia sobre los riesgos de fumar en la adolescencia

El Reino Unido aprobó una ley que prohíbe de por vida la venta de tabaco a personas nacidas a partir de 2009, buscando una generación libre de humo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Parlamento del Reino Unido aprobó recientemente una normativa que prohíbe de por vida la venta de tabaco a personas nacidas a partir de 2009, con el objetivo de crear la primera generación libre de humo. Esta legislación, que aún espera la sanción real, incluye además restricciones para la comercialización de vapeadores y productos con nicotina.

La medida, que entrará en efecto en el 2027, significa que quienes hoy tienen 17 años o menos, así como las futuras generaciones, nunca podrán comprar legalmente cigarrillos o dispositivos de tabaco en el país. Para la Secretaría de Salud británica, la decisión representa un hito en la prevención sanitaria y la reducción de los costos asociados al tabaquismo.

La reciente discusión sobre una “generación libre de humo” puso nuevamente en primer plano los riesgos asociados al consumo de tabaco en la adolescencia. Lejos de limitarse a una preocupación pasajera, la evidencia reunida por organismos internacionales y estudios científicos demuestra que fumar durante la juventud desencadena un impacto que trasciende hacia otras etapas de la vida.

Los efectos negativos abarcan desde una rápida adquisición de la adicción hasta alteraciones duraderas en la salud física y mental, cuyos ecos persisten en la adultez. Por eso, el debate actual no solo gira en torno a la prevención inmediata, sino también a las consecuencias profundas y prolongadas que el consumo de tabaco genera cuando se inicia en la adolescencia.

Efectos negativos de fumar en la adolescencia: adicción, salud física y mental

Fumar en la adolescencia tiene efectos negativos que persisten en la adultez, afectando la salud física y mental de quienes consumen tabaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las evidencias científicas reunidas por el National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion de Estados Unidos indican que la adolescencia constituye el período crítico en el que se instala la adicción a la nicotina. El informe señala que quienes empiezan a fumar antes de los 18 años tienen muchas más probabilidades de desarrollar una dependencia severa y de continuar fumando en la adultez.

Este riesgo se incrementa por la especial vulnerabilidad del cerebro adolescente, que aún está en desarrollo y resulta más susceptible al efecto adictivo de la nicotina. Según el mismo reporte, además del rápido establecimiento de la adicción, el tabaquismo en la adolescencia expone a los jóvenes a un mayor riesgo de experimentar síntomas de abstinencia (como ansiedad, irritabilidad y dificultad para concentrarse) tras periodos cortos sin fumar.

El Reino Unido implementa una prohibición de venta de tabaco y vapeadores de por vida a personas nacidas a partir de 2009, con el fin de crear una generación libre de nicotina y mejorar la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios citados en la revisión muestran que incluso tras pocas semanas de consumo ocasional, adolescentes pueden manifestar signos de dependencia física. El impacto del tabaquismo adolescente sobre la salud mental también fue documentado.

El informe detalla que fumar se asocia con un mayor riesgo de trastornos de ansiedad, depresión y problemas de conducta, así como con el consumo de otras sustancias como alcohol y cannabis.

Fumar desde joven incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, EPOC y enfermedades cardiovasculares por mayor exposición a toxinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La European Respiratory Society presentó en 2024 un estudio cuyos resultados indican que fumar antes de los 18 años aumenta un 80% el riesgo de sufrir síntomas respiratorios, como sibilancias y producción de flema, en la década siguiente. Este efecto se atribuye tanto a la prolongación del consumo como a la mayor vulnerabilidad pulmonar en edades tempranas.

Consecuencias físicas: daño pulmonar, enfermedades crónicas y riesgo cardiovascular

Los efectos negativos del tabaco en la adolescencia no se limitan a la adicción. El informe del National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion subraya que fumar durante la adolescencia interrumpe el crecimiento óptimo de los pulmones y reduce la capacidad respiratoria máxima alcanzable en la adultez.

Investigaciones longitudinales citadas por la Sociedad Respiratoria Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que quienes comienzan a fumar en la adolescencia suelen presentar en la adultez temprana síntomas persistentes como tos crónica, dificultad para respirar y mayor incidencia de infecciones respiratorias.

La exposición temprana al humo de tabaco también acelera la aparición de enfermedades crónicas. El tabaquismo adolescente contribuye desde etapas tempranas al desarrollo de lesiones ateroscleróticas en los vasos sanguíneos, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares años después.

La OMS advierte que adolescentes expuestos al humo ajeno presentan mayor riesgo de infecciones respiratorias, asma y disminución de la capacidad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las entidades afirman que fumar durante la adolescencia aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades como cáncer de pulmón, EPOC y otras patologías asociadas al tabaco, debido a la mayor duración total de exposición a sustancias tóxicas.

El daño se extiende más allá del fumador activo: la OMS advierte que los adolescentes y niños expuestos al humo ajeno, en el hogar o en espacios públicos, presentan mayor riesgo de infecciones respiratorias, asma y disminución de la capacidad física, ya que sus pulmones aún están en desarrollo y resultan más sensibles a los tóxicos del tabaco.

Factores de riesgo y vulnerabilidad social: entorno, marketing y desigualdad

Un estudio publicado en BMC Public Health, basado en una encuesta a adolescentes en Suiza, identificó una variedad de factores que aumentan la probabilidad de fumar en la adolescencia: vivir con fumadores en el hogar, consumir alcohol o cannabis, experimentar altos niveles de estrés, y no participar en actividades deportivas o musicales.

La investigación subraya que la prevención efectiva requiere intervenciones tanto a nivel individual como comunitario, incluyendo el fortalecimiento de la autoestima, la promoción de actividades saludables y la incorporación de programas educativos sobre los riesgos del tabaco en el ámbito escolar y familiar.

La normativa británica también restringe la comercialización de vapeadores y productos con nicotina para proteger la salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia del marketing de la industria tabacalera es otro factor central. Según la OMS, el diseño de sabores, envases atractivos y campañas publicitarias dirigidas a jóvenes favorecen la iniciación temprana y la percepción positiva del consumo. Además, el informe de la CDC resalta que los jóvenes suelen subestimar los riesgos, motivados por creencias sobre el control del peso, la gestión del estrés o la aceptación social.

En una entrevista en Infobae en Vivo, la patóloga pediátrica Marta Cohen advirtió que en el Reino Unido el consumo de vapeadores en niños de 10 años se multiplicó por cinco en los últimos años, impulsado por sabores dulces y la falta de regulación.

La experta destacó el enfoque británico en la prevención y la reducción del daño, y cuantificó el impacto sanitario: “El cigarrillo produce 64.000 muertes por año y 400.000 enfermos anuales en Inglaterra”. Además, recalcó que el gasto asociado a las enfermedades relacionadas con el tabaco supera los 21.000 millones de libras, recursos que podrían destinarse a fortalecer el sistema de salud.

Una encuesta en Suiza revela que vivir con fumadores, consumir alcohol o cannabis y altos niveles de estrés aumentan la probabilidad de fumar en jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva legislación británica, según Cohen, representa un paso hacia la equidad social, ya que el tabaquismo es más prevalente en poblaciones con menor acceso a la educación y a recursos sanitarios. La especialista remarcó que la medida busca restringir progresivamente el acceso y modificar normas sociales, con sanciones para quienes vendan tabaco a menores y la prohibición de fumar en espacios públicos frecuentados por niños.

Los organismos internacionales coinciden en que la prevención del tabaquismo en la adolescencia es clave para reducir el impacto sanitario y social del tabaco en las próximas generaciones. La evidencia científica respalda la urgencia de regulaciones estrictas y políticas integrales para limitar la exposición temprana al tabaco y la nicotina.