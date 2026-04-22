Ciencia

Generación libre de humo en Reino Unido: qué dice la ciencia sobre los riesgos de fumar en la adolescencia

Estudios internacionales advierten que iniciar el consumo de tabaco durante la juventud puede tener consecuencias duraderas para la salud física y mental

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Reino Unido aprobó una ley que prohíbe de por vida la venta de tabaco a personas nacidas a partir de 2009, buscando una generación libre de humo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Parlamento del Reino Unido aprobó recientemente una normativa que prohíbe de por vida la venta de tabaco a personas nacidas a partir de 2009, con el objetivo de crear la primera generación libre de humo. Esta legislación, que aún espera la sanción real, incluye además restricciones para la comercialización de vapeadores y productos con nicotina.

La medida, que entrará en efecto en el 2027, significa que quienes hoy tienen 17 años o menos, así como las futuras generaciones, nunca podrán comprar legalmente cigarrillos o dispositivos de tabaco en el país. Para la Secretaría de Salud británica, la decisión representa un hito en la prevención sanitaria y la reducción de los costos asociados al tabaquismo.

La reciente discusión sobre una “generación libre de humo” puso nuevamente en primer plano los riesgos asociados al consumo de tabaco en la adolescencia. Lejos de limitarse a una preocupación pasajera, la evidencia reunida por organismos internacionales y estudios científicos demuestra que fumar durante la juventud desencadena un impacto que trasciende hacia otras etapas de la vida.

Los efectos negativos abarcan desde una rápida adquisición de la adicción hasta alteraciones duraderas en la salud física y mental, cuyos ecos persisten en la adultez. Por eso, el debate actual no solo gira en torno a la prevención inmediata, sino también a las consecuencias profundas y prolongadas que el consumo de tabaco genera cuando se inicia en la adolescencia.

Efectos negativos de fumar en la adolescencia: adicción, salud física y mental

Primerísimo plano de una boca adulta con labios entreabiertos exhalando humo de cigarrillo, con la brasa encendida y la piel con textura realista.
Fumar en la adolescencia tiene efectos negativos que persisten en la adultez, afectando la salud física y mental de quienes consumen tabaco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las evidencias científicas reunidas por el National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion de Estados Unidos indican que la adolescencia constituye el período crítico en el que se instala la adicción a la nicotina. El informe señala que quienes empiezan a fumar antes de los 18 años tienen muchas más probabilidades de desarrollar una dependencia severa y de continuar fumando en la adultez.

Este riesgo se incrementa por la especial vulnerabilidad del cerebro adolescente, que aún está en desarrollo y resulta más susceptible al efecto adictivo de la nicotina. Según el mismo reporte, además del rápido establecimiento de la adicción, el tabaquismo en la adolescencia expone a los jóvenes a un mayor riesgo de experimentar síntomas de abstinencia (como ansiedad, irritabilidad y dificultad para concentrarse) tras periodos cortos sin fumar.

Infografía con título 'Generación sin tabaco: El plan británico', mostrando un cigarrillo roto por un candado y texto sobre riesgos y prevención en jóvenes.
El Reino Unido implementa una prohibición de venta de tabaco y vapeadores de por vida a personas nacidas a partir de 2009, con el fin de crear una generación libre de nicotina y mejorar la salud pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estudios citados en la revisión muestran que incluso tras pocas semanas de consumo ocasional, adolescentes pueden manifestar signos de dependencia física. El impacto del tabaquismo adolescente sobre la salud mental también fue documentado.

El informe detalla que fumar se asocia con un mayor riesgo de trastornos de ansiedad, depresión y problemas de conducta, así como con el consumo de otras sustancias como alcohol y cannabis.

Imagen hiperrealista de pulmones humanos transparentes vistos de frente sobre fondo negro, mostrando bronquios, vasos sanguíneos y tumores naranjas brillantes.
Fumar desde joven incrementa el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, EPOC y enfermedades cardiovasculares por mayor exposición a toxinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La European Respiratory Society presentó en 2024 un estudio cuyos resultados indican que fumar antes de los 18 años aumenta un 80% el riesgo de sufrir síntomas respiratorios, como sibilancias y producción de flema, en la década siguiente. Este efecto se atribuye tanto a la prolongación del consumo como a la mayor vulnerabilidad pulmonar en edades tempranas.

Consecuencias físicas: daño pulmonar, enfermedades crónicas y riesgo cardiovascular

Los efectos negativos del tabaco en la adolescencia no se limitan a la adicción. El informe del National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion subraya que fumar durante la adolescencia interrumpe el crecimiento óptimo de los pulmones y reduce la capacidad respiratoria máxima alcanzable en la adultez.

Investigaciones longitudinales citadas por la Sociedad Respiratoria Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que quienes comienzan a fumar en la adolescencia suelen presentar en la adultez temprana síntomas persistentes como tos crónica, dificultad para respirar y mayor incidencia de infecciones respiratorias.

La exposición temprana al humo de tabaco también acelera la aparición de enfermedades crónicas. El tabaquismo adolescente contribuye desde etapas tempranas al desarrollo de lesiones ateroscleróticas en los vasos sanguíneos, lo que incrementa el riesgo de enfermedades cardiovasculares años después.

Primer plano de una mano sosteniendo un cigarrillo encendido con el extremo quemado visible, ceniza gris y una columna de humo.
La OMS advierte que adolescentes expuestos al humo ajeno presentan mayor riesgo de infecciones respiratorias, asma y disminución de la capacidad física (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las entidades afirman que fumar durante la adolescencia aumenta la probabilidad de desarrollar enfermedades como cáncer de pulmón, EPOC y otras patologías asociadas al tabaco, debido a la mayor duración total de exposición a sustancias tóxicas.

El daño se extiende más allá del fumador activo: la OMS advierte que los adolescentes y niños expuestos al humo ajeno, en el hogar o en espacios públicos, presentan mayor riesgo de infecciones respiratorias, asma y disminución de la capacidad física, ya que sus pulmones aún están en desarrollo y resultan más sensibles a los tóxicos del tabaco.

Factores de riesgo y vulnerabilidad social: entorno, marketing y desigualdad

Un estudio publicado en BMC Public Health, basado en una encuesta a adolescentes en Suiza, identificó una variedad de factores que aumentan la probabilidad de fumar en la adolescencia: vivir con fumadores en el hogar, consumir alcohol o cannabis, experimentar altos niveles de estrés, y no participar en actividades deportivas o musicales.

La investigación subraya que la prevención efectiva requiere intervenciones tanto a nivel individual como comunitario, incluyendo el fortalecimiento de la autoestima, la promoción de actividades saludables y la incorporación de programas educativos sobre los riesgos del tabaco en el ámbito escolar y familiar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La normativa británica también restringe la comercialización de vapeadores y productos con nicotina para proteger la salud pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencia del marketing de la industria tabacalera es otro factor central. Según la OMS, el diseño de sabores, envases atractivos y campañas publicitarias dirigidas a jóvenes favorecen la iniciación temprana y la percepción positiva del consumo. Además, el informe de la CDC resalta que los jóvenes suelen subestimar los riesgos, motivados por creencias sobre el control del peso, la gestión del estrés o la aceptación social.

En una entrevista en Infobae en Vivo, la patóloga pediátrica Marta Cohen advirtió que en el Reino Unido el consumo de vapeadores en niños de 10 años se multiplicó por cinco en los últimos años, impulsado por sabores dulces y la falta de regulación.

La experta destacó el enfoque británico en la prevención y la reducción del daño, y cuantificó el impacto sanitario: “El cigarrillo produce 64.000 muertes por año y 400.000 enfermos anuales en Inglaterra”. Además, recalcó que el gasto asociado a las enfermedades relacionadas con el tabaco supera los 21.000 millones de libras, recursos que podrían destinarse a fortalecer el sistema de salud.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una encuesta en Suiza revela que vivir con fumadores, consumir alcohol o cannabis y altos niveles de estrés aumentan la probabilidad de fumar en jóvenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nueva legislación británica, según Cohen, representa un paso hacia la equidad social, ya que el tabaquismo es más prevalente en poblaciones con menor acceso a la educación y a recursos sanitarios. La especialista remarcó que la medida busca restringir progresivamente el acceso y modificar normas sociales, con sanciones para quienes vendan tabaco a menores y la prohibición de fumar en espacios públicos frecuentados por niños.

Los organismos internacionales coinciden en que la prevención del tabaquismo en la adolescencia es clave para reducir el impacto sanitario y social del tabaco en las próximas generaciones. La evidencia científica respalda la urgencia de regulaciones estrictas y políticas integrales para limitar la exposición temprana al tabaco y la nicotina.

Temas Relacionados

TabaquismoCigarrillosCienciaSaludSalud mentalFumarReino UnidoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Por qué caminar en la naturaleza mejora la atención y la memoria, según nuevos estudios

Estudios recientes muestran que pasar tiempo al aire libre puede renovar la mente y potenciar el rendimiento en tareas cognitivas

Por qué caminar en la naturaleza mejora la atención y la memoria, según nuevos estudios

Nuevas pruebas científicas ponen en duda la creencia de que correr daña las rodillas

Datos revisados por especialistas muestran que el running no necesariamente incrementa el riesgo de artrosis. Qué tener en cuenta

Nuevas pruebas científicas ponen en duda la creencia de que correr daña las rodillas

El nuevo paradigma de la diabetes: por qué crecen los casos y cómo detectarla a tiempo

El aumento sostenido de casos genera desafíos en la atención médica y en las estrategias de prevención, mientras los especialistas insisten en la importancia del diagnóstico temprano y el control integral

El nuevo paradigma de la diabetes: por qué crecen los casos y cómo detectarla a tiempo

Una argentina fue elegida entre las 25 mentes brillantes del planeta para enfrentar la crisis ambiental

Andrea Izquierdo ganó el premio “Frontiers Planet Prize 2026″ por su enfoque en la minería de litio y la integración de saberes locales para una transición energética justa. Habló con Infobae sobre las claves de su investigación

Una argentina fue elegida entre las 25 mentes brillantes del planeta para enfrentar la crisis ambiental

Un tratamiento experimental podría frenar el avance de un agresivo tipo de cáncer infantil: cómo funciona

Científicos de la Universidad Hebrea de Jerusalén y Harvard identificaron, en modelos animales, que inhibir una enzima clave llamada nNOS puede superar las limitaciones de tratamientos actuales, al evitar la resistencia a inhibidores directos

Un tratamiento experimental podría frenar el avance de un agresivo tipo de cáncer infantil: cómo funciona
DEPORTES
Impacto: Lamine Yamal se lesionó tras patear un penal, pidió el cambio en Barcelona y llegaría con lo justo al Mundial

Impacto: Lamine Yamal se lesionó tras patear un penal, pidió el cambio en Barcelona y llegaría con lo justo al Mundial

Perdió la butaca que heredó Colapinto y destruyó a la Fórmula 1: “Me cansé, me da todo igual”

Boca Juniors y River Plate disputarán el Superclásico de Reserva: hora, cómo verlo y formaciones

Franco Colapinto se reunió con Jorge Macri en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez: “Preparándonos para que la Fórmula 1 vuelva a la Ciudad”

Manchester City ganó su partido y desplazó al Arsenal como líder de la Premier: las posiciones y la agenda de los dos candidatos

TELESHOW
Quién es la famosa cantante que podría ingresar a la casa de Gran Hermano como reemplazo de La Maciel

Quién es la famosa cantante que podría ingresar a la casa de Gran Hermano como reemplazo de La Maciel

Soledad Silveyra recordó a Luis Brandoni y China Zorrilla con un conmovedor video: “Ahora no tengo un ángel, sino dos”

La Falete, ganadora de La Cárcel de los Gemelos, reveló si está enamorada de Furia Scaglione

El llanto de Paula Chaves al hablar por primera vez de la muerte de Moro: “No sabía que esto dolía tanto”

Muna Pauls explicó el motivo de su ausencia en las redes sociales: “No estuve cantando mucho”

INFOBAE AMÉRICA

Nasry Asfura impulsa diálogo con la empresa privada para dinamizar empleo y productividad en Honduras

Nasry Asfura impulsa diálogo con la empresa privada para dinamizar empleo y productividad en Honduras

El Salvador: Universitarios establecen modelo de comercio justo en San Luis Talpa para fortalecer la seguridad alimentaria

Alertan sobre nueva modalidad de estafa en hoteles de San José: delincuentes suplantan a ejecutivos y piden pagos irregulares

La presidenta de YPFB dimitió tras menos de un mes en el cargo y dejó expuesta la crisis estructural de la petrolera boliviana

La movilización liderada por CODECA y estudiantes demanda cambios sociales y políticos al gobierno de Arévalo