El Salvador

El Salvador y Estados Unidos inician programa conjunto para fortalecer atención ginecológica

Un programa formativo de un año, además de jornadas quirúrgicas recientes, busca mejorar las capacidades de médicos locales y ampliar el acceso a atención ginecológica de calidad

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Hospital San Rafael vivió jornadas históricas con el arribo de expertos y nuevos procedimientos. Experiencias inéditas abren el camino a una generación de profesionales con acceso a técnicas nunca antes vistas en el país (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Hospital San Rafael vivió jornadas históricas con el arribo de expertos y nuevos procedimientos. Experiencias inéditas abren el camino a una generación de profesionales con acceso a técnicas nunca antes vistas en el país (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

La cooperación médica internacional entre El Salvador y Estados Unidos ha alcanzado un nuevo nivel con el inicio de un programa de formación de un año para médicos locales, impulsado por la Embajada de El Salvador en Estados Unidos y la participación de Annandale Ob/Gyn, la clínica Anna Health, y el liderazgo del especialista Payam Kashi.

Esta iniciativa, respaldada por jornadas médicas previas y la consolidación de alianzas con hospitales nacionales de El Salvador, busca fortalecer la atención ginecológica en el país y generar un impacto duradero mediante la transferencia de conocimientos y la capacitación continua del personal salvadoreño.

La embajadora Milena Mayorga destacó, en declaraciones recogidas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, que el equipo de especialistas internacionales ya ha realizado cinco misiones en territorio salvadoreño, atendiendo a 81 mujeres. Durante su más reciente visita, la colaboración permitió sumar diez nuevas intervenciones ginecológicas y elevó el saldo total de cirugías a 92 procedimientos realizados en seis misiones, según informó el doctor Payam Kashi.

El legado formativo trasciende la atención quirúrgica

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, la representación diplomática en Estados Unidos viabilizó la llegada del equipo médico norteamericano con el objetivo de promover el intercambio de conocimientos y la actualización de prácticas clínicas entre profesionales de ambos países, además de organizar una jornada de operaciones en el Hospital San Rafael de Santa Tecla.

El impulso conjunto entre especialistas internacionales y médicos locales marca un hito en la salud salvadoreña. Un proyecto de intercambio, operaciones únicas y nuevas oportunidades de aprendizaje reescriben el presente y futuro de la atención clínica (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
El impulso conjunto entre especialistas internacionales y médicos locales marca un hito en la salud salvadoreña. Un proyecto de intercambio, operaciones únicas y nuevas oportunidades de aprendizaje reescriben el presente y futuro de la atención clínica (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

Mayorga resaltó que este empeño colaborativo busca dejar “un legado por medio de la enseñanza”, ya que, por primera vez, los especialistas estadounidenses y salvadoreños desarrollarán de manera conjunta un fellowship de un año, en colaboración con la clínica Anna Health.

La embajadora expresó: “Esto es otro nivel, porque además de las intervenciones quirúrgicas es dejar un legado por medio de la enseñanza. Agradezco a la Red de Hospitales Nacionales el MINSAL por abrirle espacios a los médicos de Estados Unidos porque ellos también van a aprender de nosotros”.

En palabras de la directora del Hospital San Rafael, Silvia Benett, este tipo de cooperación constituye “un valioso aporte para nuestros profesionales porque ayuda a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes”. Benett agradeció la contribución tanto de la delegación internacional como de la representación diplomática salvadoreña por facilitar los encuentros y por permitir nuevas experiencias de aprendizaje para el personal médico local: “Nuestro personal está muy agradecido por estas experiencias y la calidad de vida que se le darán a los beneficiados”, enfatizó.

La experiencia y los resultados de la cooperación médica

Detrás de la iniciativa, un equipo comprometido con el intercambio de conocimientos. Voces que celebran cada progreso y revelan cómo la alianza médica impacta la vida de pacientes y personal hospitalario (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)
Detrás de la iniciativa, un equipo comprometido con el intercambio de conocimientos. Voces que celebran cada progreso y revelan cómo la alianza médica impacta la vida de pacientes y personal hospitalario (Foto cortesía Ministerio de Relaciones Exteriores)

El jefe de la delegación, Payam Kashi, celebró los resultados obtenidos en esta colaboración. Kashi afirmó: “Hemos venido en seis ocasiones al país y ha sido una excelente experiencia. Y, en total, hemos hecho 92 operaciones acá en El Salvador”.

El médico subrayó además la relevancia del entorno de cooperación que propicia la representación diplomática en Washington: “Esta experiencia es increíble, las personas son muy amables y los médicos quieren intercambiar conocimientos, así como colaborar entre colegas, todos trabajan muy duro y quieren aprender técnicas nuevas para dar una buena atención a los pacientes”.

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