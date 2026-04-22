Costa Rica

Gobierno de Rodrigo Chaves destaca inversiones, seguridad y crecimiento económico en su recta final

El Ejecutivo anunció obras en turismo, educación y seguridad, defendió resultados en lucha contra el narcotráfico y lanzó críticas al Poder Judicial

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El Gobierno anunció financiamiento para más de 120.000 productores agropecuarios con tasas preferenciales. Cortesía: MEP
El Gobierno anunció financiamiento para más de 120.000 productores agropecuarios con tasas preferenciales. Cortesía: MEP

El Gobierno de Costa Rica presentó un balance de avances en distintas áreas durante la conferencia de prensa semanal del presidente Rodrigo Chaves, en la que destacó inversiones en infraestructura turística, educación, seguridad y crecimiento económico, al tiempo que defendió su gestión frente a cuestionamientos políticos y judiciales.

Entre los principales anuncios figura la construcción de un nuevo muelle en la isla San Lucas, en el Golfo de Nicoya, con una inversión de ₡985 millones (USD 1,89 millones) financiada por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT). La obra, que podría inaugurarse entre julio y agosto de este año, busca fortalecer el desarrollo turístico y facilitar el acceso de visitantes nacionales y extranjeros a este sitio histórico.

Además, el Ejecutivo resaltó el fortalecimiento de la conectividad aérea con Canadá, tras la confirmación de un nuevo vuelo directo entre Quebec y San José que comenzará a operar en diciembre. Según datos oficiales, en el primer trimestre de 2026 ingresaron más de 146,000 turistas canadienses, un 27% más que en el mismo periodo del año anterior.

Inversión en educación, niñez y tecnología

En materia educativa, el Ministerio de Educación Pública anunció un programa de capacitación en inteligencia artificial dirigido a más de 90,000 docentes, que se desarrollará de forma virtual entre abril y diciembre de 2026.

Asimismo, el Gobierno informó sobre una inversión acumulada de ₡3,759 millones (USD 7,23 millones) en robótica educativa para centros CEN-CINAI, beneficiando a más de 28,000 niños en todo el país. El presupuesto para este programa se duplicó en 2026, como parte de una estrategia para fortalecer la formación tecnológica desde edades tempranas.

Persona usando un ordenador con un chatbot de IA en la pantalla que muestra opciones de carrera. Hay dos lámparas y una planta en un escritorio oscuro.
Docentes costarricenses participarán en un programa nacional de capacitación en inteligencia artificial impulsado por el MEP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mejora en infraestructura y finanzas públicas

Otro de los proyectos destacados es la iluminación del Parque Metropolitano La Sabana, impulsada en conjunto por el ICE, el ICODER y la Municipalidad de San José. La iniciativa busca mejorar la seguridad y permitir el uso del parque en horarios nocturnos, con obras que iniciarán en mayo y se extenderán por aproximadamente ocho meses.

En el ámbito financiero, el Gobierno subrayó la recuperación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), que registró ganancias cercanas a ₡200,000 millones (USD 385 millones) en 2025. Según las autoridades, la institución logró revertir pérdidas acumuladas en administraciones anteriores y reducir su deuda en un 27% en los últimos tres años.

Crédito para productores y expansión internacional

El Ejecutivo también anunció un programa de financiamiento para 124,000 productores agropecuarios, impulsado por el Ministerio de Agricultura y el Banco Nacional, con tasas cercanas al 4% anual y condiciones adaptadas a los ciclos productivos.

En paralelo, se destacó la apertura de una oficina de promoción de inversiones en Singapur, como parte de una estrategia para atraer capital extranjero y posicionar a Costa Rica en mercados estratégicos como el sudeste asiático y la industria de semiconductores.

El Gobierno anunció financiamiento para más de 120.000 productores agropecuarios con tasas preferenciales. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo
El Gobierno anunció financiamiento para más de 120.000 productores agropecuarios con tasas preferenciales. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Seguridad: decomisos récord y reducción de delitos

En materia de seguridad, el Gobierno informó sobre un récord histórico en decomiso de drogas, con 20 toneladas incautadas en los primeros cuatro meses de 2026, lo que representa un aumento del 184% respecto al mismo periodo del año anterior.

Las autoridades también señalaron una reducción en delitos contra la propiedad, incluyendo una disminución del 12.3% en estos casos, así como una baja en asaltos, robos de vivienda y hurto de vehículos. Además, indicaron que los homicidios presentan una tendencia a la baja, con 64 casos menos en comparación con el año anterior.

Críticas al Poder Judicial y defensa del Gobierno

Durante la conferencia, el presidente Chaves lanzó fuertes críticas al Poder Judicial, especialmente en relación con el caso de una jueza que denunció amenazas previas a una agresión. El mandatario cuestionó la actuación de las autoridades judiciales por no haber brindado protección oportuna.

Asimismo, rechazó las acusaciones de que su administración tenga vínculos con el narcotráfico, calificándolas como infundadas y señalando los resultados en decomisos y cooperación internacional como evidencia de su política de seguridad.

Un cierre con tono político

En su mensaje final, el presidente reiteró que su gobierno ha logrado ordenar las finanzas públicas, impulsar la inversión y mejorar la seguridad, aunque reconoció que aún existen retos pendientes.

Chaves aseguró que las instituciones deben estar al servicio de la ciudadanía y defendió la transparencia de su administración, en medio de un discurso con marcado tono político a pocas semanas de concluir su mandato.

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