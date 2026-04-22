Patricia Ortiz, ingeniera salvadoreña de la NASA, motiva a nuevas generaciones en su gira por escuelas

Patricia Ortiz comparte experiencias con estudiantes del Complejo Educativo Católico Nuestra Señora de La Paz durante su gira educativa en El Salvador. (Cortesía: Ministerio de Educación de El Salvador)

La ingeniera aeroespacial salvadoreña Patricia Ortiz, quien lidera proyectos en el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA, visita El Salvador para desarrollar una serie de actividades educativas en centros escolares del departamento de La Paz.

Según informó el Ministerio de Educación (Mined), la especialista en tecnología espacial protagoniza una gira que busca acercar la ciencia y la innovación a estudiantes salvadoreños, en un esfuerzo por fortalecer la educación en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

De acuerdo con la institución, Ortiz cumple un papel relevante en la programación del sensor del escudo térmico de la cápsula Orión, parte de la misión Artemis de la NASA. Esta tecnología resulta esencial para el correcto funcionamiento de la nave, que este mes completó una travesía histórica al orbitar la Luna y alejarse más que cualquier otra nave espacial anterior.

Durante su visita, Ortiz subraya la importancia de conectar la experiencia profesional internacional con el desarrollo local, al compartir su testimonio con estudiantes y docentes de la región.

La ingeniera aeroespacial salvadoreña observa los proyectos de robótica desarrollados por jóvenes del departamento de La Paz. (Cortesía: Ministerio de Educación de El Salvador)

Mined detalló este miércoles que la visita de Ortiz incluyó un recorrido por el Complejo Educativo Católico Nuestra Señora de La Paz, donde la ingeniera conoció diversos proyectos de robótica presentados por estudiantes.

Entre las iniciativas más destacadas figuran un prototipo de brazo robótico, una banda transportadora, un reloj digital y el vehículo Techmove Car, resultado de la formación técnica y tecnológica impulsada en las aulas salvadoreñas.

En el marco de su gira, Ortiz utiliza su experiencia en la NASA y su liderazgo en la iniciativa global Kids Need Space para motivar a niños y jóvenes a explorar las ciencias y la tecnología.

Según relató la ingeniera, recogido por el Mined, su propósito es “cultivar la semilla de la curiosidad científica y fomentar la educación STEM”, convencida de que el acceso a experiencias inspiradoras puede impulsar a las nuevas generaciones hacia metas académicas y profesionales ambiciosas.

La presencia de Patricia Ortiz en las aulas salvadoreñas busca inspirar a más niñas y jóvenes a incursionar en la ciencia y la tecnología. (Cortesía: Ministerio de Educación de El Salvador)

Impulso a la educación científica en El Salvador

La gira también enfatiza la apuesta institucional por la innovación, con la implementación de programas que buscan posicionar a los salvadoreños en el ámbito internacional y fomentar el desarrollo de talento.

En este sentido, la presencia de una figura como Ortiz sirve de ejemplo para estudiantes y familias, demostrando las posibilidades que ofrece la formación académica rigurosa y el compromiso con la excelencia.

La propia Ortiz expresó el orgullo que sintió al participar en la misión Artemis II y ser invitada al lanzamiento oficial de la cápsula.

“Haber aportado mi granito de arena a la misión de Artemis II y ser invitada especial al lanzamiento fue un momento en el que sentí mucho orgullo de representar a las salvadoreñas en STEM y a las mujeres latinas; siendo parte de un hito histórico que llevará a la humanidad más lejos que nunca, más allá de la Luna”, afirmó la ingeniera aeroespacial.

Ortiz, líder en la NASA, motiva a nuevas generaciones a explorar carreras STEM a través de charlas y actividades interactivas. (Cortesía: Ministerio de Educación de El Salvador)

El trabajo de Ortiz y su vinculación con la NASA refuerza el mensaje de que el talento salvadoreño puede trascender fronteras y contribuir a proyectos de alcance global.

La gira educativa y las charlas en La Paz forman parte de un esfuerzo más amplio por incentivar el interés en la ciencia y la tecnología entre la juventud salvadoreña, sentando bases para futuras generaciones de especialistas en áreas estratégicas para el desarrollo del país.