Chloe Bello reveló dónde se iban a casar con Gustavo Cerati: "Tengo el vestido guardado en casa"

Chloe Bello reveló que se iban a casar en Marruecos con Gustavo Cerati cuando el músico tuvo el accidente cerebro vascular

La modelo Chloe Bello compartió detalles inéditos sobre su relación con Gustavo Cerati, el proyecto de boda en Marruecos y el vestido de novia que aún conserva, revelando el impacto emocional que le dejó aquella historia. La pareja vivió un romance breve e intenso, marcado por la diferencia de edad y una ilusión que no pudo concretarse a raíz del accidente cerebrovascular sufrido por el músico.

Bello relató en el programa Que alguien le avise, de La Casa Stream, que tuvo una relación intensa y corta con Cerati, en la que preparaban su casamiento en Marruecos. El proyecto quedó suspendido tras el accidente que dejó al músico en coma hasta su fallecimiento. La modelo aún guarda el vestido de novia, testimonio de una historia interrumpida abruptamente.

La ex modelo, última pareja conocida de Gustavo Cerati, recordó que el acercamiento fue paulatino y marcado por los esfuerzos persistentes del músico. “Él me correteó cuatro años”, contó. Ella tenía 22 años y Cerati, 50, una diferencia generacional que marcó los primeros intercambios. “Yo no quería saber nada. Era mucho más grande que yo también. Hasta que finalmente accedí a salir con él y nos enamoramos, ¿no?. Y no nos separamos más”, explicó.

Bello rememoró la rapidez con la que avanzó la relación. “A las dos semanas estábamos viviendo juntos. Fue muy intenso.” El vínculo fue descrito como profundamente romántico y emocionante. “Romántica, no pudo haber sido más romántica. La verdad es que me ponen los pelos de punta.”

La relación duró solamente “cuatro o cinco meses”, describió Bello, quien la comparó con una historia trágica: “Fue una intensidad, pero viste que cuando sabés que es como Romeo y Julieta.” La modelo compartió que Cerati le escribió cartas que todavía conserva, y esos recuerdos mantienen vivo el afecto por el músico.

Chloe Bello y Gustavo Cerati

En esos meses el amor creció de manera vertiginosa, con la convivencia llegando tan solo un par de semanas después de comenzar a salir. Bello subraya la fuerza y espontaneidad con la que surgió el vínculo.

El casamiento en Marruecos y el vestido que nunca usó

Bello reveló que el casamiento estaba planificado para celebrarse en Marruecos, un destino especial para ambos. “Sí, estábamos a dos semanas de casarnos”, afirmó la modelo sobre aquel proyecto que no llegaron a realizar.

La sorpresa fue aún mayor cuando confesó que todavía guarda el vestido de novia. “Sí, tengo el vestido en casa, todo.” La prenda permanece resguardada en su casa como un símbolo de la ilusión y de los planes que la vida les negó.

La decisión de manteneresa prenda tan especial demuestra el peso emocional que tuvo ese momento en la vida de Chloe Bello. El objeto se convirtió en un testimonio de la historia inconclusa con Cerati.

Infografía que detalla el fallecimiento de Gustavo Cerati el 4 de septiembre de 2014 en Buenos Aires, luego de más de cuatro años en coma tras un ACV sufrido en Caracas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor y el silencio tras la tragedia

El 15 de mayo de 2010, Gustavo Cerati sufrió un accidente cerebrovascular al finalizar un concierto en Caracas, Venezuela, que puso un abrupto final a su relación con Bello y lo mantuvo en coma durante más de cuatro años, hasta su fallecimiento en 2014. “Sufrí muchísimo, obviamente mucho, eh, nada, delirios, básicamente”, expresó la modelo sobre las consecuencias emocionales de esa etapa.

Bello subrayó que prefirió resguardarse y mantener su dolor en privado durante años. “Yo me mantuve muy privada al respecto con todo esto.” Recordó también la dificultad de enfrentar la situación siendo tan joven. “Era muy chica, fue muy delicado el tema, eh, pero realmente lo que tuve que sufrir por eso fue fatal.”

A pesar del sufrimiento y la reserva que mantuvo, la modelo no descarta hablar públicamente sobre su experiencia en el futuro. El vestido de novia que aún conserva permanece en su casa, como testimonio de una ilusión interrumpida y de una despedida marcada por el silencio y la ausencia.