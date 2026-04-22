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Manchester City ganó su partido y desplazó al Arsenal como líder de la Premier: las posiciones y la agenda de los dos candidatos

Los Ciudadanos vencieron 1-0 al Burnley y alcanzaron los 70 puntos, mismas unidades que los Gunners, pero el equipo de Pep Guardiola tiene más goles a favor

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Golpazo de escena en la Premier League a falta de cuatro jornadas para el final: Manchester City ganó 1-0 como visitante en Turf Moor por la fecha 34 frente a Burnley (descendió a Segunda División) y alcanzó la cima: igualó en puntos con Arsenal, pero posee mayor cantidad de goles a favor. Erling Haaland anotó el único tanto a los cuatro minutos de juego.

Los Ciudadanos llegaron a este duelo tras la gran victoria contra los de Londres por 2-1 como local en el Etihad Stadium por la fecha 33. Los líderes tenían nueve puntos de ventaja en los días previos, pero su caída 1-2 ante Bournemouth como local complicó sus aspiraciones. El City goleó 3-0 al Chelsea para achicar esa brecha y sus triunfos ante los de Mikel Arteta y el Burnley lo dejaron en la cima del campeonato junto a los Gunners. Ambos tienen 70 puntos.

Cabe remarcar que Arsenal debe jugar el encuentro de la jornada este sábado desde las 13:30 (hora argentina) ante Newcastle, mientras que el cuadro de Manchester adelantó su duelo porque el fin de semana competirá en las semifinales de la FA Cup. Dicho esto, los Sky Blues todavía deben el compromiso de la fecha 31 ante Crystal Palace, que se aplazó porque en esos días se impusieron a los Gunners en la final de la Copa de la Liga. Ese asterisco todavía no tiene fecha de disputa.

Por otro lado, los punteros eligieron adelantar el choque de esa jornada y lo afrontaron el 18 de febrero pasado: fue empate 2-2 ante Wolverhampton, último y ya descendido a Segunda División.

Erling Haaland marcó el gol de la victoria a los cuatro minutos de juego (Crédito: Reuters/Scott Heppell)
Erling Haaland marcó el gol de la victoria a los cuatro minutos de juego (Crédito: Reuters/Scott Heppell)

Si ambos conjuntos ganan todos los partidos, incluido el pendiente del Manchester City contra Crystal Palace, los dos quedarán igualados en puntos con la misma cantidad de partidos y comenzará una pelea gol a gol para definir al campeón de la Premier League. Actualmente, están empardados en la diferencia de gol (+37), pero los Gunners son relegados al segundo puesto por tantos a favor (66 a 63). Si empatan en ese criterio, los partidos entre sí le dan el guiño a los Ciudadanos (1-1 en Londres y 2-1 como local).

De cara a la recta final, el fixture más complejo lo tiene el Arsenal porque su cabeza estará repartida en dos frentes muy importantes. En el plano internacional, afrontará la llave de semifinales de la UEFA Champions League ante Atlético de Madrid entre el 29 de abril y el 5 de mayo. En la esfera doméstica, tendrá por delante los partidos en su estadio contra un Newcastle que necesita dos puntos para asegurar la permanencia y un Fulham que no se juega nada. Más tarde, visitará a un West Ham apremiado con el descenso, será local de un Burnley descendido y cerrará el calendario en la cancha del Crystal Palace, que está en semifinales de la Conference League.

En distinta sintonía, Manchester City se medirá a equipos que están peleando el ingreso a copas internacionales: Everton y Bournemouth como visitante y Brentford como local. El Crystal Palace podría tener la mente puesta en lo que suceda a nivel internacional y, en la última fecha, chocará con Aston Villa, que está en semis de Europa League. Este sábado se jugará el pase a la final de la FA Cup ante Southampton.

EL FIXTURE DE MANCHESTER CITY EN LA PREMIER LEAGUE

  • Everton (V)
  • Brentford (L)
  • Bournemouth (V)
  • Crystal Palace (L)*
  • Aston Villa (L)

*Es un partido pendiente de la fecha 31

EL FIXTURE DE ARSENAL EN LA PREMIER LEAGUE

  • Newcastle (L)
  • Fulham (L)
  • West Ham (V)
  • Burnley (L)
  • Crystal Palace (V)

TABLA DE POSICIONES

*Si hay empate en puntos, definen estos críterios en el siguiente orden: diferencia de gol, goles a favor y resultados en partidos entre sí

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