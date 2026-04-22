El sector turístico de República Dominicana consolida su crecimiento internacional en DATE 2026

República Dominicana proyecta recibir más de 12 millones de turistas en 2026, afianzando su liderazgo turístico en el Caribe. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El sector turístico de República Dominicana consolidó su proyección de crecimiento internacional durante la inauguración de la feria Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2026, señaló el ministro de Turismo David Collado, al destacar que el país suma cifras récord de visitantes y mantiene la tendencia de expansión, con expectativa de superar los 12 millones de turistas en el año actual.

Durante el acto de apertura en Bávaro, provincia La Altagracia, Collado recalcó que el turismo nacional atraviesa “su mejor momento”, con mercados emisores en números positivos a pesar de la incertidumbre global, según lo reportado este miércoles en el sitio web del gobierno de República Dominicana.

La dimensión de este avance quedó reflejada en los comentarios de Javier Tejada, primer vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), quien aseguró: “República Dominicana fue el destino más visitado del Caribe en 2025, con más de 11.7 millones de visitantes, y proyectamos alcanzar entre 12 y 12.5 millones en 2026, impulsados por la expansión de rutas aéreas y la diversificación de mercados”.

El evento de negocios más relevante para el turismo nacional, precisa que DATE 2026 cuenta con la participación de más de 200 empresas provenientes de más de 20 países emisores, 300 compradores internacionales y 120 estantes que representan la diversidad de la oferta dominicana.

En el marco de la feria están programadas más de 8,000 citas de negocios, de las cuales 5.000 ya han sido confirmadas. Esta dinámica incidirá directamente en la ocupación hotelera, la atracción de visitantes y la generación de divisas, subrayó la organización.

El ministro David Collado informó que todos los mercados emisores mantienen crecimiento: Canadá con un 17 %, Estados Unidos con un 10 %, México con 52 % y registros de variación de doble dígito en Argentina, Colombia, Chile y Brasil. Añadió que los mercados europeos de España, Italia, Inglaterra y Alemania presentan igualmente cifras ascendentes en la llegada de turistas.

La feria Dominican Annual Tourism Exchange (DATE) 2026 reúne a más de 200 empresas de 20 países en Bávaro, Punta Cana. (Cortesía:

El repunte turístico ya había tenido su hito en el año precedente: de acuerdo con las proyecciones citadas por Javier Tejada de ASONAHORES, en 2025 el país recibió más de 11,7 millones de visitantes y espera sumar al menos medio millón más este año. Este logro se atribuye principalmente a la “expansión de rutas aéreas y diversificación de mercados”, así como a la política de reforzamiento de todos los segmentos de la industria, desde el turismo de lujo hasta el modelo todo incluido.

Tejada enfatizó que el sector lidera la economía y aporta más de 800,000 empleos entre directos, indirectos e inducidos, posicionándose como uno de los pilares del mercado laboral dominicano.

La edición 2026 del DATE tiene como sede el tradicional Barceló Bávaro Convention Center de Punta Cana, espacio habitual para la presentación de estrategias, acuerdos de conectividad y tendencias para las próximas temporadas, según detalló el propio Collado. La feria, calificada por ASONAHORES como la “principal herramienta de comercialización” del sector, apunta a consolidar alianzas entre hoteleros, tour operadores, agencias de viaje y compradores internacionales a través de un esquema de negociación directas B2B.

Los mercados emisores de turismo hacia República Dominicana mantienen crecimientos destacados, con Canadá al 17 % y México al 52 %. (Cortesía: De último Minuto)

Durante la ceremonia inaugural, el ministro David Collado recibió un reconocimiento por parte de Expedia Groups, representado por Salim Arkuch y Miguelina Céspedes. El galardón, entregado en nombre de la firma, destacó su “sacrificio, amor y pasión en el desempeño de su función al frente del Mitur”.

En términos de impacto económico, la celebración de DATE 2026 marca un punto de inflexión para la definición de estrategias y la expansión hotelera en República Dominicana, cuyas cifras de ocupación, inversión y generación de divisas se consolidan como prueba del posicionamiento regional y global alcanzado por el sector.