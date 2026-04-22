Franco Colapinto se reunió con Jorge Macri en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez: “Preparándonos para que la Fórmula 1 vuelva a la Ciudad”

El piloto argentino de Fórmula 1 se encuentra en el país donde llevará a cabo una exhibición en Buenos Aires este domingo

A horas de su inédita exhibición a bordo de un monoplaza de Fórmula 1 sobre las calles de Palermo, Franco Colapinto se reunió con Jorge Macri en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. El piloto argentino y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires observaron el avance de las obras sobre el histórico circuito con el sueño latente de volver a tener a la Máxima en el país. Por lo pronto, el actual piloto de Alpine será la principal atracción del evento que marcará la primera demostración de un auto de F1 en la ciudad después de 14 años.

La presentación de Colapinto se inscribe en el contexto del proyecto de renovación integral del autódromo porteño, iniciativa que impulsa el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Durante una recorrida por las obras, Macri sostuvo: “Es una alegría tener a Franco en el Autódromo, él estuvo acá el año pasado y se sorprendió por el avance de las obras. Hay mucha gente que tiene ganas de verlo el domingo y la verdad es que estoy maravillado por el interés que está generando”.

Jorge Macri, Franco Colapinto y Fabián Turnes, el Secretario de Deportes de la Ciudad, durante el encuentro en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez

Y agregó: “Vamos a tener más gente viéndolo en Palermo que la que se junta en una carrera completa de Fórmula 1 en cualquier parte del mundo. Eso demuestra dos cosas, el interés que hay por Franco y la pasión que hay por los fierros en Argentina”. El funcionario también se expresó en sus redes sociales y compartió un mensaje cargado de optimismo: “Franco Colapinto en el Gálvez. Preparándonos para que la Fórmula 1 vuelva a la Ciudad. Nos vemos el domingo”.

Jorge Macri estuvo acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, el secretario de Deportes, Fabián Turnes, y el legislador Darío Nieto, quien entregó a Colapinto el reconocimiento de “Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito del Deporte”.

“Estamos llevando adelante un sueño: queremos que la F1 vuelva a la Ciudad. Creemos que el deporte es parte fundamental de nuestra identidad y Franco es un ejemplo. Todos los días trabajamos para que Buenos Aires respire deporte y tenga más espacios para hacer actividades, más competencias y más deportistas”, dijo el secretario Turnes.

Jorge Macri y el piloto Franco Colapinto posan sonrientes en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez. El piloto argentino fue distinguido con el premio a “Personalidad Destacada de la Ciudad en el ámbito del Deporte”.

La exhibición, bautizada “Road Show to BA 2026”, convoca a los fanáticos desde las 9 del domingo en un circuito especialmente montado sobre la Avenida del Libertador y la Avenida Sarmiento, atravesando el Monumento a los Españoles. El primer atractivo ocurrirá a las 12:45, cuando Colapinto completará la vuelta inaugural al mando de un Lotus E20 de 2012, un monoplaza con motor Renault V8 presentado con la estética de Alpine, según detalló Infobae. El cronograma prevé en total cuatro salidas, con un momento de alto impacto a las 14:30, cuando el piloto conducirá la Flecha de Plata, el Mercedes que utilizó Juan Manuel Fangio en la Fórmula 1.

La organización dispuso medidas de seguridad y una logística que incluye cortes de calles en la zona de Palermo desde el miércoles previo hasta el miércoles siguiente al evento. Las avenidas Sarmiento, Libertador, Adolfo Berro y Cerviño figuran entre los principales accesos restringidos, junto a vías transversales como Sinclair, Godoy Cruz y Lafinur. La recomendación para el público es utilizar transporte público y seguir las instrucciones de acceso, ya que no estará permitido acampar ni la presencia de vendedores ambulantes.

El espectáculo también contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad, áreas VIP para patrocinadores y foodtrucks. Dos Fan Zones públicas, ubicadas en Plaza Seeber y Plaza Sicilia, tendrán pantallas gigantes para seguir la acción y una programación con shows y DJs. La vuelta final de Colapinto sobre un bus descapotable está programada para las 15:55.

El Gobierno porteño acompaña el evento con el anuncio del regreso del MotoGP al Autódromo Oscar y Juan Gálvez en 2027, tras 28 años de ausencia. La remodelación del circuito comenzó en enero con la demolición de viejas estructuras y el inicio de la construcción de nuevos boxes. El objetivo, según declaraciones del secretario de Deportes, Fabián Turnes, es alcanzar la homologación internacional de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) para recibir competencias de máximo nivel. El rediseño contempla modificaciones en la pista, rectas de hasta 900 metros, mejoras de seguridad y ampliación de la capacidad. Las obras estarán listas en diciembre, seguidas por pruebas previas a los eventos oficiales del año siguiente.