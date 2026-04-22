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Boca Juniors y River Plate disputarán el Superclásico de Reserva: hora, cómo verlo y probables formaciones

El duelo entre los planteles juveniles de los clubes más populares se disputará en Ezeiza, donde ambos buscarán dar otro paso hacia los playoffs

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boca river superclásico reserva
(@BocaPredio)

El predio de Ezeiza será el escenario desde las 20 para una nueva edición del Superclásico de Reserva entre Boca Juniors y River Plate, un duelo que se presenta como decisivo en la lucha por la clasificación a los cuartos de final del Torneo Proyección. El encuentro enfrenta a dos equipos que llegan con presentes distintos, pero con el mismo objetivo: avanzar en la tabla y consolidar el futuro de sus juveniles.

Boca Juniors, dirigido por Mariano Herrón, llega a este choque con el objetivo de recuperar la cima de la Zona B: por el momento marcha tercero con 20 puntos, al igual que Defensa y Justicia que tiene mejor diferencia de gol, y a una unidad del líder Quilmes. El Xeneize acumula seis victorias, dos empates y una derrota.

El conjunto de Herrón se apoya en varios jugadores que ya han sumado minutos en Primera División, como Iker Zufiaurre, Gonzalo Gelini y Dylan Gorosito, quienes formaron parte del equipo titular en el último empate ante Atlético de Rafaela. Además, Camilo Rey Domenech pidió jugar y Claudio Úbeda lo licenció de la Primera División. Un triunfo esta noche dejaría a Boca en lo más alto de su grupo, cerca de asegurar su pase a la siguiente fase.

Por su parte, River Plate, bajo la conducción de Marcelo Escudero, ocupa el sexto lugar en la Zona A con 14 puntos, a dos unidades de Talleres que es el cuarto de la tabla. El Millonario logró cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. Los dirigidos por Escudero también cuentan con jóvenes que han debutado en la máxima categoría como Agustín Obregón, Agustín De la Cuesta y Cristian Jaime, necesitan sumar de a tres para escalar en la tabla y no perder terreno en la pelea por un lugar en los cuartos de final.

El partido no será transmitido por televisión por cable, como ocurre con los encuentros de la Primera División, por lo que los hinchas solo podrán seguir las acciones por medio de la plataforma digital LPF Play, el servicio oficial gratuito de la Liga Profesional de Fútbol.

La previa se vive con intensidad tras el reciente triunfo del primer equipo de Boca sobre River en el Monumental, un resultado que genera expectativas adicionales entre los simpatizantes de ambos clubes. El árbitro Ignacio Domínguez será el encargado de impartir justicia en un duelo que puede modificar el panorama de ambas zonas de cara a la definición del torneo.

Probables formaciones:

Boca Juniors: Fernando Rodríguez; Dylan Gorosito, Gadiel Paoli, Matías Satas, Santiago Zampieri; Camilo Rey Domenech, Lautaro Mendieta, Tomás Márquez; Gonzalo Gelini, Joaquín Ruiz y Rodrigo Bacidalupe. DT: Mariano Herrón.

River Plate: Franco Jarovsewicz; Agustín Obregón, Juan Segundo Miretti, Cirilo Pereyra, Valentín Lucero; Santiago Espindola, Agustín De La Cuesta, Thiago Acosta, Cristian Jaime; Felipe Esquivel y Jonathan Spiff. DT: Marcelo Escudero.

Árbitro: Ignacio Domínguez.

Hora: 20:00.

Estadio: Boca Predio (Ezeiza).

TV: LPF Play (plataforma digital de la Liga Profesional de Fútbol).

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