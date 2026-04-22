Panamá suma agencias de viajes de Europa a estrategia de promoción directa

La estrategia de Promtur busca incrementar la llegada de visitantes a Panamá mediante una red internacional de agencias que promueven activamente el destino en mercados clave. EFE

Panamá ampliará su estrategia internacional de promoción turística con la incorporación de nuevos mercados como Italia, Reino Unido, Portugal, Brasil y Canadá, en el marco de un programa liderado por el Fondo de Promoción Turística (Promtur) que apuesta por la comercialización directa a través de agencias de viajes.

El plan, que inició en 2024 con presencia en países como Colombia, México, Argentina, Perú, España y Alemania, busca fortalecer la llegada de visitantes mediante una red global de intermediarios.

El gerente general de Promtur, Salomón Shamah, explicó que el modelo se basa en el reclutamiento de agencias de viajes que promuevan activamente a Panamá como destino turístico.

A la fecha, el programa ha superado las 5,000 agencias reclutadas, de las cuales alrededor de 3,000 ya cuentan con campañas activas en redes sociales y plataformas digitales, donde comercializan paquetes turísticos hacia el país.

Alrededor de 3,000 agencias ya cuentan con campañas activas en redes sociales y plataformas digitales. Cortesía Promtur

Este cambio responde a experiencias previas en las que Panamá se alejó de estos actores, lo que, según el propio Shamah, afectó la capacidad de venta y distribución de los productos turísticos en mercados emisores.

Dentro de la estrategia, las campañas digitales se ejecutan principalmente en Facebook, Instagram, YouTube y Google Ads, con contenidos diseñados específicamente para cada agencia.

En términos de inversión, Promtur ha destinado más 4.6 millones durante la primera fase del programa, con una distribución que incluye la producción de contenido y la pauta en canales de las agencias. Este monto forma parte de un esquema más amplio de promoción turística que busca posicionar a Panamá en mercados estratégicos y generar un impacto medible en la llegada de visitantes.

Shamah señaló que recibió la aprobación para incrementar el presupuesto destinado a seguir reclutando más agencias.

Sobre el retorno, Shamah indicó que las estimaciones preliminares apuntan a más de $60 millones en ventas comprobadas, sin incluir el componente aéreo, que representa una porción significativa del gasto turístico. En algunos casos, agencias que antes registraban ventas mínimas han experimentado incrementos sustanciales, pasando de tres pasajeros semanales a más de cien, según los resultados reportad

Salomón Shamah, gerente general del Fondo de Promoción Turística de Panamá (Promtur), destacó que la estrategia con agencias busca aumentar la promoción y las ventas del destino en mercados internacionales. Alex Hernández

El crecimiento también se refleja en el desempeño del país en plataformas internacionales. Panamá se ha consolidado como uno de los mercados con mayor expansión en operadores como Despegar, Expedia y Hotelbeds, lo que evidencia un aumento sostenido en la demanda digital y en la visibilidad del destino dentro de los principales canales de comercialización turística.

El objetivo a mediano plazo es escalar el programa hacia una economía de volumen, con la meta de alcanzar entre 15,000 y 20,000 agencias activas, lo que permitiría reducir costos operativos y aumentar el impacto comercial. Según Promtur, este enfoque no solo busca incrementar las ventas, sino también posicionar a Panamá en los mercados emisores a través de actores que funcionan como canales de influencia directa sobre los viajeros.

La expansión hacia nuevos mercados y el fortalecimiento de la red de agencias marcan una nueva fase en la estrategia turística del país, en la que la promoción deja de centrarse exclusivamente en campañas institucionales y se traslada hacia modelos de venta directa y segmentada, con resultados que, según las autoridades, ya comienzan a reflejarse en el comportamiento del sector.