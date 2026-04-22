Perdió la butaca que heredó Colapinto y destruyó a la Fórmula 1: “Me cansé, me da todo igual”

Sargeant se toma el rostro durante su paso por la Fórmula 1 (Reuters/Christian Bruna/File Photo)

El ex piloto estadounidense de Williams Logan Sargeant rompió el silencio sobre su marcha de la Fórmula 1 y admitió que no extraña en absoluto esa etapa. En una entrevista publicada por Motorsport-Total.com, el corredor al que reemplazó Franco Colapinto en su irrupción en la élite del automovilismo confiesa que abandonar la máxima categoría supuso una auténtica liberación y describe cómo ha cambiado su vida desde entonces.

Logan Sargeant, quien corrió para Williams hasta mediada la temporada 2024, afirmó que su paso por la Fórmula 1 no le dejó buenos recuerdos y que tras su despido por parte del equipo, valora positivamente ese cambio. “Estoy bastante insensibilizado frente a la Fórmula 1. Creo que esa es la palabra adecuada. Me cansé de la Fórmula 1”, declaró el piloto, mostrando total desapego por el entorno del que fue parte.

El estadounidense llegó a la máxima categoría en 2023 gracias al programa de jóvenes de Williams, compartiendo equipo con Alexander Albon. En su año de debut, perdió el enfrentamiento interno y, tras no sumar siquiera una unidad en las primeras 15 carreras de 2024, fue reemplazado por el argentino, también procedente de la cantera del equipo británico y que hoy es parte de la grilla de la Máxima, aunque como parte de la escudería Alpine.

Sargeant fue rotundo al hablar de su desvinculación. “Honestamente, me da totalmente igual”, expresó durante la entrevista recogida por Motorsport-Total.com. Además, reveló: “Al final, simplemente ya no tenía ganas de estar allí, después de ver cómo trabajaban algunos equipos”.

Sargeant y el contraste entre la Fórmula 1 y el Mundial de Resistencia

Tras su tropiezo en la máxima categoría, se tomó un tiempo de instrospección. “Los últimos dos años los pasé relajándome en la playa. Disfruté del tiempo con mis amigos y mi familia. Fue agradable desconectar un poco. Hacía mucho tiempo que no pasaba tanto tiempo con ellos”, contó sobre cómo se reinventó en Florida.

Ya instalado en el Campeonato Mundial de Resistencia (WEC), Sargeant reconoció: “Ahora estoy contento de haber hecho el cambio a otra categoría”. El piloto remarcó la diferencia de ambiente: “En el WEC hay un ambiente más agradable, un ambiente más relajado, en el que todos trabajan juntos por el mismo objetivo”, explicó. “Siento que aquí realmente es un esfuerzo de todos”, añadió, destacando la integración del grupo.

Respecto a sus sensaciones en el certamen, Sargeant definió al WEC como “un campeonato fantástico con fabricantes fantásticos”. Al ser consultado sobre su futuro en la disciplina, respondió de manera contundente: “¡Eso espero!”

La perspectiva de Sargeant ha dejado atrás el recuerdo de la Fórmula 1. En 2026 compite en la clase LMGT3 y, para 2027, está confirmado como piloto oficial del nuevo Hypercar de Ford, consolidando así su nueva etapa en el automovilismo internacional.

Colapinto, con la indumentaria de Williams (REUTERS/Jakub Porzycki)

Vale recordar que su salida de Williams se dio luego de un violento accidente que destrozó su monoplaza en el circuito de Zandvoort: perdió el control del vehículo tras morder el pasto mojado y el choque contra el muro fue seguido de un incendio.

Sus constantes averías en el monoplaza lo llevaron a ser el conductor que más dinero hizo gastar en la Fórmula 1 en arreglos del coche durante 2023 con un gasto de 3.900.000 de euros (más de 4.300.000 de dólares), según un informe de DAZN. Ya en 2024, tuvo tres nuevos episodios que marcaron su paso antes del protagonizado en suelo neerlandés.

Ante este panorama, Williams le abrió la puerta a Colapinto, que se estaba destacando en la temporada de la Fórmula 2. Y el argentino aprovechó la oportunidad: sumó cinco puntos y su estilo de manejo generó que recibiera sondeos de varias escuderías; incluso de Red Bull. Finalmente, recaló en Alpine, donde corrió parte de la temporada 2025 y comenzó la 2026, en la que ya se anotó una unidad en el Gran Premio de China.

Este fin de semana, la pasión por la Fórmula 1 se trasladará a la Argentina: Colapinto realizará una exhibición en un trazado ubicado en el barrio de Palermo. Se esperan más de 500.000 fanáticos.