La Negra Vernaci contó qué estudia su hijo Vicente en la UBA y expresó todo su orgullo: “Es reloco que sea un adulto”

La conductora habló del vínculo con su hijo de 23 años (Video: Mirá quien vino/ Futurock)

Elizabeth Vernaci visitó el programa Mirá quién vino en Futurock y repasó aspectos íntimos de su vida familiar y reflexionó sobre la adultez de su hijo Vicente, quien eligió la ingeniería mecánica como carrera y acaba de cumplir 23 años. La conductora abordó también las presiones económicas que atraviesan muchas familias argentinas y compartió su felicidad por la persona en la que él se convirtió.

Vernaci, durante una extensa charla con Julia Mengolini, se mostró emocionada al hablar de su hijo, quien actualmente estudia Ingeniería Mecánica en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y participa en competencias de rally, siguiendo los pasos de su tío Nunzio Vernaci. La conductora destacó cómo vivió la transición de la maternidad a la adultez de su hijo: “Es reloco tener un hijo ya grande, adulto, y vos ves como su cabeza se le va expandiendo en lugares que vos desconocés”.

"Es reloco tener un hijo ya grande, adulto", contó Elizabeth Vernaci sobre su vínculo con Vicente (Instagram)

La conversación giró en torno al crecimiento personal de Vicente y la distancia generacional: la figura icónica de la AM subrayó que sus intereses y capacidades técnicas superan sus propios saberes, mientras que Mengolini sumó su experiencia personal con un hermano ingeniero. Ambas celebraron el perfil “arreglatuti” de los ingenieros mecánicos y el valor de contar con alguien en la familia capaz de resolver problemas cotidianos.

El intercambio avanzó hacia una reflexión sobre la importancia del trabajo y la estabilidad económica, un tema central en la vida de muchas familias argentinas. “Cuando uno tiene resuelto el tema económico, ahí te podés dedicar a un montón de otras cosas”, afirmó.

Vicente, el hijo de La Negra Vernaci participa en competencias de rally, siguiendo los pasos de su tío Nunzio Vernaci

"Feliz cumple", escribió la conductora en una de las postales que subió junto a su hijo

“La vida es una mierda si todos los días que te levantás tenés que pensar cómo vas a hacer”, expresó la conductora de Amanece que no es poco (Olga), mientras coincidían en que la realidad actual obliga a pensar todos los días en “la guita” y en cómo llegar a fin de mes. “Vivir así es desesperante”, señaló La Negra.

Aunque pocos personajes del ámbito radial argentino mantienen un reconocimiento tan extendido como La Negra Vernaci, su único hijo nació fuera del foco mediático y ha hecho de esa discreción una elección permanente. Vicente nació el 11 de septiembre de 2002, fruto de la relación de la animadora con Martín Bonavetti, exdirector artístico de Canal 7 y luego funcionario del Ministerio de Cultura.

Si bien la pareja se separó pocos años después del nacimiento de Vicente, la convivencia en la crianza continuó siendo una prioridad compartida por ambos padres. “Nunca necesité tener más hijos. Vicente fue suficiente para llenar mi mundo entero”, expresó la locutora sobre su carácter sobreprotector. “Soy muy protectora, pero le doy los elementos para que sepa cuidarse. Ojalá pueda transmitirle mi experiencia callejera”, afirmó.

El hijo de la conductora estudia Ingeniería Mecánica en la Universidad de Buenos Aires (UBA)

La Negra y Vicente juntos y de viaje

Sobre la maternidad, Vernaci señaló en el diálogo con El Planeta Urbano, al referirse a la experiencia de convertirse en madre a los 40 años: “Trabajé mucho desde los 20 años, y cuando quise quedar embarazada y no podía, me di cuenta de que no era una súpermujer. Me agarró una horrible depresión. Fue una bajada a tierra estrepitosa, porque algo tan simple y natural como tener un hijo para mí fue muy difícil”.

En septiembre del año pasado, La Negra realizó una publicación en sus redes sociales para celebrar el cumpleaños número 23 de su hijo Vicente. Eligió compartir una serie de fotos antiguas que muestran distintos momentos de la infancia de su hijo, donde ambos aparecen sonrientes y cercanos, y acompañó esas imágenes con un mensaje breve: “Te amo. Felices 23”. Las fotos reflejaron situaciones familiares, como abrazos, risas y juegos cuando Vicente tenía pocos años, en las que se observa la complicidad entre la conductora y su hijo.