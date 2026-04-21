Los famosos futbolistas que interactuaron con la empresa implicada en el escándalo de drogas y servicios sexuales en Europa

Samuel Ricci, uno de los futbolistas que tuvo contacto con la empresa

Una investigación del Tribunal de Milán destapó una presunta red de prostitución VIP y servicios de lujo contratados por jugadores de la Serie A y figuras internacionales del fútbol. El caso, que involucra la organización de fiestas privadas, ofrecimiento de drogas y paquetes exclusivos a cambio de altas sumas de dinero, salió a la luz tras la incautación de más de 1,2 millones de euros por parte de la policía local. Luego de que explotara el escándalo, salieron a la luz los futbolistas que interactuaron con la supuesta empresa que oficiaba de fachada.

La agencia, que operaba bajo el nombre de Instagram “Madeluxuryconcierge", publicaba imágenes con deportistas destacados y ofrecía paquetes que incluían cenas en locales exclusivos de la vida nocturna de Milán, alojamiento en hoteles de alto nivel y la compañía de mujeres seleccionadas por la organización.

Dean Huijsen, jugador del Real Madrid, también interactuó con la empresa

Entre los nombres vinculados a la contratación de estos servicios figuran el defensor del Real Madrid Dean Huijsen, el delantero nigeriano Víctor Osimhen —que actualmente juega en Galatasaray y fue figura del Napoli—, los jugadores de Lazio Luca Pellegrini, y Matteo Cancellieri, además de Alessandro Buongiorno, integrante del Napoli y de la selección italiana, y Samuele Ricci del Milan AC. También aparece Daniel Maldini, hijo de Paolo, histórico defensor de la Azzurra.

El exfutbolista inglés Wayne Rooney también fue fotografiado junto a uno de los presuntos responsables de la agencia investigada.

La cuenta de “Madeluxuryconcierge" comenzó a eliminar publicaciones, pero usuarios ya habían registrado las imágenes y los nombres de los futbolistas involucrados. El servicio anunciado en redes incluía cenas-espectáculo, acceso a clubes nocturnos, alojamiento en hoteles de lujo y viajes exclusivos, principalmente a Mykonos. El juez de instrucción censuró los nombres de los clientes, manteniendo la identidad de los deportistas bajo secreto judicial. En consecuencia, no hay certeza respecto de qué servicio contrataron los futbolistas que supieron interactuar con la empresa en las redes.

Luca Pellegrini utilizó los servicios de la empresa

La investigación, dirigida por la fiscal adjunta Bruna Albertini junto a la Unidad de Policía Económica y Financiera de Milán, permitió documentar la implicación de empresarios, celebridades y numerosas figuras de alto perfil del deporte italiano, tanto residentes en Milán como fuera de la ciudad. Varios futbolistas viajaban expresamente para participar en los encuentros, detalló La Gazzetta Dello Sport tras acceder a los documentos judiciales.

El impacto del caso radica no solo en el perfil de los involucrados, sino en la sofisticación del sistema, que operó ininterrumpidamente al menos desde 2019 y logró sostener la actividad inclusive durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Las pruebas recabadas revelan un entramado que empleaba a más de un centenar de mujeres, que recibían la mitad de las ganancias por cada servicio y afrontaban el pago del alojamiento provisto por la organización.

Daniel Maldini, hijo de Paolo Maldini

Cada noche, el dispositivo incluía traslados, acceso a clubes selectos y encuentros en hoteles cinco estrellas, con la participación de jóvenes —tanto italianas como extranjeras— de entre 18 y 30 años. Según la Fiscalía citada por La Gazzetta Dello Sport, la selección de mujeres abarcaba tanto a acompañantes profesionales como a jóvenes atraídas por el ambiente nocturno.

La operativa de la agencia también proveyó sustancias recreativas no tipificadas como dopantes, en particular óxido nitroso, apodado “la droga de los globos” o “gas de la risa”. Las conversaciones intervenidas y presentadas ante el tribunal detallan el suministro de este gas durante los encuentros: “Estamos en el Duca, en Me Milan, necesitamos globos. Estoy con...”, solicita una voz durante una de las noches documentadas. El interlocutor responde: “De acuerdo, enviaré a alguien”.

Un testimonio recogido en la causa expone la continuidad del esquema durante la pandemia. “Trabajábamos casi todas las noches, incluso durante el confinamiento”, declaró una de las mujeres implicadas, según recogió La Gazzetta Dello Sport. La coordinación logística permitía movilizar a las jóvenes a clubes nocturnos y hoteles de lujo, atendiendo solicitudes específicas de los clientes, entre los que predominaban futbolistas y empresarios.

Daniel Maldini, hijo de Paolo Maldini

Las acciones judiciales derivaron en la detención de Emanuele Buttini (37 años), Deborah Ronchi (identificada como socia) y dos colaboradores, quienes fueron señalados como los principales responsables. Todos permanecen bajo arresto domiciliario por orden de la jueza de instrucción Chiara Valori, enfrentando cargos de complicidad, instigación y explotación de la prostitución, además de blanqueo de capitales provenientes de actividades ilícitas.

El grueso de los beneficios se había generado exclusivamente a través de la explotación sexual y la organización de eventos, una desproporción notoria respecto de las declaraciones fiscales presentadas por los sospechosos, según determinó la Guardia di Finanza de Milán. Los bienes acumulados por la organización fueron incautados mientras la investigación sigue su curso bajo estrictas medidas de secreto judicial.