Susana, Moria y Carmen Barbieri en la era de oro de las vedettes se volvieron viral: la historia de Foto Estudio Luisita

Las hermanas Luisa y Chela Escarria retrataron durante 30 años a las figuras más grandes del país: desde Atahualpa Yupanqui a Susana Giménez, de Moria Casán a Tita Merello (Video: Foto Estudio Luisita)

Las imágenes de Moria Casán, Susana Giménez, Zulma Faiad, Carmen Barbieri, Mimí Pons, Norma Pons y muchas más durante su etapa como vedettes en la década de 1970, capturadas en el Foto Estudio Luisita, se viralizaron recientemente en redes sociales, evocando la denominada era dorada del teatro de revista argentino. El archivo fotográfico que documenta este período pertenece a la labor desarrollada por Luisa Escarria y Chela Escarria, hermanas nacidas en Colombia que, tras emigrar a la Argentina en 1958 huyendo de la guerra, fundaron el estudio en Buenos Aires.

Mientras Luisita se dedicó a la fotografía, Chela se ocupó del retoque manual de los negativos. Durante cincuenta años, el estudio retrató a miles de figuras del espectáculo argentino, desde vedettes, bailarinas, modelos, acróbatas y músicos, hasta niños y mascotas. En plena era digital, fue en Instagram donde las imágenes de algunas de las mujeres más importantes del espectáculo comenzaron a causar sensación.

Moria Casán bajo la lente de Foto Estudio Luisita (Instagram/ Foto Estudio Luisita)

Nélida Lobato en 1975

Susana Giménez fotografiada en 1972

Entre los personajes fotografiados aparecen Moria Casán (con registros de 1973 y 1981), Zulma Faiad (1972), Nélida Lobato (1972, 1975), Mimí Pons (1969), Pochi Grey (1972), Susana Giménez (1972, 1975, 1977 y 1980), Ámbar La Fox (1978), Lizzi Lot (1972), Zaima Beleño (1968) y Katia Iaros (1972). También Carmen Barbieri, Norma Pons, Lía Crucet, Vanessa Show y otras figuras del teatro de revista. La labor de las hermanas consolidó al Foto Estudio Luisita como referente en la documentación visual del espectáculo popular argentino y su archivo es considerado fundamental para la memoria visual del teatro de revista y de la cultura popular de nuestro país.

Luisita y Chela Escarria, la mujeres al frente de Foto Estudio Luisita

En 2018 se estrenó un documental dedicado a Luisita Escarria y el Foto Estudio Luisita, que recibió reconocimientos en festivales internacionales como testimonio histórico del espectáculo nacional. Aparece el departamento de la Avenida Corrientes en Buenos Aires, eje de la vida nocturna porteña entre los años 60 y 80, donde residían Luisita, Chela y Rosita, las tres hermanas solteras originarias de Bogotá. Allí, Luisita instaló el estudio que se transformó en un punto de referencia para artistas nacionales.

Carmen Barbieri

Susana Giménez

Lía Crucet

Entre las figuras que pasaron por el estudio también fueron retratados Atahualpa Yupanqui, Pepito Marrone, Libertad Lamarque, Tita Merello y Amelita Vargas, esta última amiga cercana de la fotógrafa. A pesar de la importancia de su obra, Luisita permaneció durante muchos años alejada de un reconocimiento proporcional a su aporte en la historia cultural argentina. El documental narra cómo Sol Miraglia, una joven fotógrafa, descubre más de 25.000 negativos inéditos en el archivo y decide difundir la producción de Luisita, destacando la originalidad de su mirada y su pasión por documentar una época de gran trascendencia en la cultura popular.

Katia Iaros

Norma Pons

Susana Giménez

Herederas de una tradición fotográfica familiar que emigraron de Colombia tras el periodo de “La Violencia”, se instalaron en un departamento sobre la Avenida Corrientes, que funcionó como vivienda y estudio hasta 2017. Luisita produjo las fotografías de marquesinas y folletos del Teatro Maipo, y entre 1958 y 2017, utilizando una cámara Hasselblad, retrató a vedettes, modelos, cómicos, cantantes, actores, actrices, contorsionistas, acróbatas, bandas tropicales y conjuntos de bombos, tanto sobre los escenarios como en la intimidad del estudio, generando algunas de las imágenes más reconocibles de la cultura popular argentina. El archivo, compuesto por más de 25.000 imágenes, se fue ampliando con books de modelos, prostitutas, músicos de cumbia, niños y perros.

Moria Casán

Susana Giménez

Zaima Beleño

Zulma Faiad

Sol Miraglia se incorporó al estudio tras conocer a Luisita mientras trabajaba en un local de reparación de cámaras. Este vínculo llevó a Miraglia a asumir un papel central en la preservación y revitalización del archivo, emprendiendo tareas de inventario, catalogación y conservación, lo que permitió reinterpretar el material desde una perspectiva contemporánea y ponerlo a disposición de nuevas generaciones.

Moria Casán

Mimi Pons

Vanessa Show, la primera vedette trans de la Argentina

Desde entonces, la obra se viene exhibiendo en todo el mundo. En marzo de 2020, tuvo lugar la exposición Luz de noche en la fotogalería del Teatro San Martín, curada por Lara Marmor, Ariel Authier y Bruno Dubner. Luisita falleció dos meses después. En noviembre de 2021 se inauguró la exposición Temporada fulgor en el MALBA – Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, curada por Sofía Dourron con colaboración de Sol Miraglia. Esta muestra fue acompañada de una publicación que amplió el alcance de la exposición.

Pochi Grey

Nélida Lobato

Lizzi Lot

Lía Crucet

En 2022, el archivo participó en las exposiciones Del cielo a casa en el MALBA y Cultura Colibrí, curada por Jimena Ferreiro en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. El Foto Estudio Luisita integra la colección del MALBA y de importantes colecciones privadas, consolidando su lugar en la historia visual del espectáculo argentino. A través de su cuenta de Instagram (@Fotoestudioluisita), el legado de Luisita sigue atravesando el tiempo y pone ante nuevos espectadores todo el brillo de las épocas de oro del espectáculo argentino.

Crédito: Foto Estudio Luisita