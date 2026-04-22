Marta Cohen: “El Reino Unido busca una generación libre de humo con la nueva ley antitabaco”

Marta Cohen, médica argentina en Sheffield, explicó en Infobae al Mediodía el impacto sanitario de la ley británica que prohíbe la venta de tabaco a nacidos después de 2009

En Infobae al Mediodía, la patóloga pediátrica Marta Cohen abordó la reciente decisión del Parlamento británico, que aprobó una ley para impedir que toda persona nacida después de 2009 pueda comprar productos de tabaco en el Reino Unido, en un intento por crear una generación libre de humo.

Durante una entrevista exclusiva con el equipo de Infobae al Mediodía, integrado por Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan, Cohen explicó el proceso legislativo británico y las motivaciones detrás de la medida.

“No, todavía no está aprobada. Está aprobada por los Comunes. Fue a los Lores, volvió a los Comunes, finalmente ayer se aprobó nuevamente por los Lores, pero tiene que ir al rey. El rey, cuando lo apruebe, entonces ahí ya va a estar aprobada”, precisó sobre el avance parlamentario de la ley, que entraría en vigencia en enero de 2027.

La estrategia médica: prevención y reducción del daño

La patóloga pediátrica Marta Cohen advirtió que el consumo de vapeadores en niños de 10 años aumentó cinco veces en el país

Según Cohen, la iniciativa responde a una urgencia sanitaria: “El cigarrillo produce sesenta y cuatro mil muertos por año por consecuencia de infarto, accidente cerebrovascular o cáncer”. La médica subrayó las cifras del impacto: “Produce cuatrocientos mil enfermos por año como consecuencia de enfermedades relacionadas con el tabaquismo”.

El abordaje social y preventivo es central en la política británica. Cohen detalló: “Esto tiene que ver con el plan a diez años del Servicio Nacional de Salud, qué es lo que se pretende para los próximos diez años. Y una de las prioridades es la prevención”. El objetivo, según la especialista, es reducir el gasto en salud pública: “Se ha calculado que se gastan veintiún billones de libras por complicaciones de enfermedades relacionadas con el tabaquismo. Con ese dinero se podría emplear a medio millón más de enfermeras y a cuatrocientos mil médicos más, pagando los salarios con lo que se ahorraría”.

La pediatra advirtió además sobre el avance del vapeo en menores: “El vapeo ha aumentado cinco veces. Se incrementó sobre todo en la franja de niños de diez años, porque le han agregado unas cositas dulces, tienen un sabor, pero además tienen tabaco. Además no están regulados. O sea, cualquiera puede hacer cigarrillo electrónico en su casa y lo vendés”.

Alcance de la ley: “Una generación libre de humo”

La nueva legislación británica apunta a generar “una generación libre de humo”, con prohibición total de venta de cigarrillos, shisha y vapeadores a menores de 17 (Imagen ilustrativa Infobae)

La norma implica la prohibición de venta de tabaco en todas sus formas a quienes hayan nacido a partir del 1 de enero de 2009. Cohen fue contundente: “Esta norma en realidad es así: es la prohibición de vender tabaco, ya sea tabaco en shisha, tabaco en cigarrillo, tabaco en cigarros o tabaco en cigarrillo electrónico, en vaping. Si a un menor lo encuentran fumando, no va a pasarle nada, porque la prohibición es a la venta”.

El régimen sancionatorio recae sobre los comercios: “Los negocios van a tener una multa de cien libras si se los encuentra vendiendo”. La médica describió el carácter progresivo de la medida: “Hay una generación que nació antes del primero de enero de 2009 que puede fumar. La generación después del primero de enero no puede fumar, pero eso cuando un día ya tengan setenta años no van a haber podido fumar. Esto va a ir progresando”.

Frente a las dudas sobre por qué no se prohíbe la venta de tabaco para toda la población, Cohen sostuvo: “Creo que lo han tomado a partir de los chicos que hoy tienen diecisiete años. Esos chicos como adultos no van a poder fumar. El que fuma es más grande porque no lo puede dejar, pero en realidad, yo creo que esto es a largo plazo de no se fuma más”.

La norma incluye restricciones para todos en los espacios de uso común: “Ya con esta ley, además, se prohíbe que se fume en las cercanías de los hospitales, en la puerta de entrada, o los padres cuando están en la escuela esperando a los niños, o también los parques, cuando los chicos están jugando y los llevan a un parque para que jueguen en la zona de juegos infantiles, ahí tampoco se puede fumar”.

Debate social y desigualdad: un hito polémico

La norma prohíbe fumar en las cercanías de hospitales, escuelas y zonas de juegos infantiles, sin distinción de edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto social y el debate público no pasan desapercibidos. Cohen relató: “Boris Johnson habla de que hay un apartheid. Esa palabra, un apartheid del tabaquismo. Pero esto también tiene que ver con que hay una gran desigualdad social. Los que fuman son las personas menos educadas, son generalmente de menos poder adquisitivo”. La médica señaló diferencias en los hábitos: “En el hospital no veo mucha gente colega fumando, afuera tampoco”.

En la conversación pública, la medida genera controversia. “El Independent, un diario, hizo una encuesta entre sus lectores. El sesenta por ciento está de acuerdo, y el cuarenta por ciento dice que no, que esto es una división, que están los con beneficios y sin beneficios”, comentó.

Cohen sumó una perspectiva médica sobre la prevención en embarazadas: “El riesgo del cigarrillo para que esa mamá embarazada que fuma tenga su hijo una muerte súbita del lactante es increíblemente alto. Y con el vapeo se da lo mismo”. Explicó que los factores de riesgo se multiplican en los grupos más vulnerables: “Son mamás jóvenes que a lo mejor tienen veinte años y van por el tercer chico y por el tercer padre del bebé, que fuman, que toman alcohol, que usan cannabis. Ese bebé nace y tiene una muerte súbita del lactante”.

Al cierre de la entrevista, Cohen enfatizó el sentido de la ley: “Más allá de si está bien o está mal, no va a traer ningún perjuicio, sí puede traer más beneficios”.

La entrevista completa a Martha Cohen

La ley incluye sanciones económicas para los comercios que vendan productos de tabaco a menores, pero no penaliza a los consumidores

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