Juli Poggio confirmó que la quieren en la nueva temporada de MasterChef Celebrity: “Podría haber clips muy divertidos”

La influencer contó que la llamaron para ser parte del reality de cocina de Telefe (Video: Rumis-La Casa Streaming)

Juli Poggio, quien saltó a la fama dentro de la casa de Gran Hermano, supo reinventar su carrera lejos del reality y cosechar nuevas oportunidades en el mundo del espectáculo. Ahora, mientras consolida su presencia como influencer y figura televisiva, la joven habló públicamente sobre la chance de ser parte de la próxima edición de MasterChef Celebrity, el exitoso certamen de cocina que conduce Wanda Nara en la pantalla de Telefe.

En una charla distendida durante Rumis (La Casa Streaming), Juli respondió con sorpresa y humor ante la consulta de Lizardo Ponce sobre su futuro en la cocina: “Ay, me muero. No me la esperaba la pregunta”. Sin embargo, no eludió el tema y confirmó lo que muchos intuían: “Sí, es verdad que me convocaron para MasterChef Celebrity”. Aunque aclaró que todavía no hay definiciones concretas, dejó en claro que las negociaciones están en marcha: “No sé, no sé. Hay que ver, falta un montón. Viene después de que termine Gran Hermano”.

El equipo del programa la animó a sumarse al desafío y Juli se mostró entusiasmada con la posibilidad: “Pienso que podría haber clips muy divertidos, que yo me podría divertir mucho, que podría encender las cocinas”. Entre risas y complicidad, Juli reconoció que le divierte la idea de aportar frescura y humor al certamen: “Ahí ven ustedes si me ven. Sí, ya sí, ya. La Casa de Streaming vota que sí”.

Cuando le preguntaron cuál sería su especialidad culinaria, Juli fue honesta y espontánea: “Si yo lo hago, lo hago a fondo. O sea, yo las cosas no las hago por la mitad. Si yo lo hago, posta me pongo a estudiar cocina”. Y remató, entre risas: “Todavía no la descubrí”.

Mientras tanto, la expectativa crece y sus seguidores ya la imaginan protagonizando momentos desopilantes y desafiando a los chefs con su carisma y su actitud. Su posible participación en MasterChef Celebrity promete sumar una cuota de frescura y entretenimiento, y consolidaría a Juli Poggio como una de las jóvenes figuras más versátiles y queridas de la televisión argentina actual.

Semanas atrás, la modelo decidió colocarse carillas dentales, sumándose a una tendencia cada vez más frecuente entre figuras públicas y celebridades. El resultado, lejos de pasar desapercibido, generó una catarata de opiniones divididas en redes sociales. Las imágenes y videos donde se lucía su sonrisa renovada —más blanca y uniforme— circularon rápidamente y despertaron todo tipo de reacciones entre sus seguidores. Mientras algunos celebraron el cambio y destacaron el resultado, otros cuestionaron la intervención y señalaron que su sonrisa natural “ya era perfecta”. En cuestión de horas, el nombre de Juli se volvió tendencia y las plataformas digitales se llenaron de comentarios, tanto elogiosos como críticos.

Una mujer identificada como Juli Poggio, con gorro y suéter de tono claro, participa en un programa de discusión llamado RUMIS. Habla frente a un micrófono. Se presenta una conversación acerca de las opiniones sobre cambios estéticos personales, como las carillas dentales

En medio de este debate viral, eligió no quedarse en silencio y respondió con un mensaje claro y directo que rápidamente se volvió viral. Lo hizo en el streaming Rumis (La Casa), donde expresó su malestar frente a la invasión de opiniones sobre su aspecto y defendió su derecho a decidir sobre su imagen. “Siento que estamos en una época donde ya todos entendimos que no se habla de los cuerpos ajenos, que no hay que hablar de si está más gordo o más flaco, pero creo que ahora estamos en una era donde hay que pedirle permiso a la gente para hacerse un cambio estético”, lanzó con tono firme, aunque sin perder la calma.

Lejos de limitarse a una frase aislada, Juli profundizó su postura y apuntó contra la lógica que predomina en redes sociales: “Cada uno es libre de hacer lo que quiera, le puede gustar, se puede arrepentir o no. Pero dejen de opinar también de las decisiones que toma uno a nivel estético”. Su mensaje buscó no solo poner un límite, sino abrir una discusión más amplia sobre los estándares de belleza y el peso de las opiniones ajenas en las decisiones personales.

La actriz también hizo referencia a un doble estándar que, según planteó, sigue muy vigente: “Si te hacés algo es porque tenés una inseguridad, porque querés arreglar algo de tu cara o lo que sea. Pero no está bueno que todo el mundo tenga el libre albedrío de opinar. Sigo, muchas cosas con los cuerpos pero qué pasa con la cara o cualquier cosa que se quiera hacer uno”, reflexionó, marcando la diferencia entre la libertad individual y la constante exposición a juicios externos.