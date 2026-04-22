Hallaron asesinado a un productor de 78 años en San Juan: la Justicia aún no logró identificar responsables

La casa del productor presentaba desorden en una habitación y objetos removidos, lo que abre la hipótesis de posible robo, aunque no se confirmó el faltante de valores

El cuerpo de José Yañez, productor rural de 78 años, fue hallado sin vida en su vivienda de Pocito, San Juan. La Justicia investiga el hecho bajo la carátula de homicidio doloso, según confirmó el Ministerio Público Fiscal de San Juan. El caso permanece abierto y sin detenidos, mientras las autoridades despliegan diversas líneas de investigación.

El hallazgo se produjo alrededor del mediodía el pasado 17 de abril, cuando un amigo del productor, alarmado por la falta de noticias durante casi una semana, ingresó a la vivienda ubicada sobre Calle 12, a unos cincuenta metros de Calle Alfonso XIII.

Al encontrarse con la escena, llamó a las autoridades. Personal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales y de la Brigada de Delitos Especiales acudió al lugar y constató el deceso, con signos de muerte violenta, en la cocina del domicilio.

La autopsia, realizada por la Dra. Beatriz Vázquez y la médica legista Cintia Ferreyra, determinó que Yañez falleció por dos traumatismos en la zona parietal de la cabeza, con una data de muerte de al menos 72 horas previas al hallazgo, según detalló en conferencia de prensa el fiscal Francisco Nicolía, a cargo del caso.

El funcionario explicó que, además de los golpes, se identificó un hematoma en una de las manos de la víctima, dato que indica que habría intentado defenderse en el momento del ataque.

La autopsia determinó que Yañez murió por dos golpes en la cabeza y presentaba un hematoma en la mano, indicando posible defensa durante el ataque

Las fuentes oficiales informaron que no se detectaron accesos violentados en la vivienda. La casa, de construcción precaria y emplazada en un entorno rural, no contaba con cámaras de seguridad, ni en el interior ni en las inmediaciones.

La Unidad Operativa Pocito Este, ubicada a menos de cien metros de la vivienda, tampoco reportó movimientos ni ruidos sospechosos en el periodo investigado. Los agentes policiales consultados manifestaron que el productor solía estar solo, salvo en horarios de trabajo de la finca, donde ocasionalmente se encontraban empleados.

Según datos aportados por Diario de Cuyo y Huarpe, en el domicilio se registró desorden en una habitación, con cajones abiertos y elementos removidos. Esta circunstancia abrió la posibilidad de un robo, aunque las autoridades no confirmaron el faltante de objetos de valor.

Sin embargo, Yañez habría retirado dinero el viernes previo al hallazgo, por lo que se investiga si ese movimiento está vinculado al ataque. El teléfono celular de la víctima no fue hallado en la casa, factor que sumó un elemento de interés para la pesquisa.

Los peritos realizaron hisopados en busca de rastros biológicos y recolectaron elementos para análisis de ADN, según Huarpe. La vivienda permanece bajo custodia policial. El entorno rural, la ausencia de cámaras de seguridad —tanto en la zona como en la casa— y la proximidad infructuosa de la unidad policial dificultan la obtención de testigos o registros visuales.

De acuerdo a Diario de Cuyo, la propia familia Yañez había donado los terrenos para la instalación de la comisaría en la que nadie se percató del homicidio ocurrido a tan solo metros de distancia.

Los vecinos describieron al productor como una persona reconocida en la zona, dedicada al cultivo de tomates y venta de semillas, aunque con poco contacto con sus hijos y un círculo social acotado.

La investigación continúa bajo estricta reserva, sin personas detenidas y con múltiples hipótesis abiertas. El Ministerio Público Fiscal y el fiscal Francisco Nicolía mantienen la carátula de homicidio doloso mientras avanzan los peritajes y el análisis de los elementos recolectados en el lugar.