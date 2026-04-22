Crimen y Justicia

Asesinaron a una mujer trans en su casa de La Matanza y buscan a su pareja: escapó con el auto de la víctima

Valeria Benítez fue atacada a puñaladas. La Justicia identificó al autor del crimen, que ya tiene orden de captura nacional e internacional

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Asesinaron a una mujer en La Matanza
Valeria Benítez tenía 37 años

Una mujer trans de 37 años fue encontrada asesinada en su vivienda de la localidad de Virrey del Pino, en el partido de La Matanza. La investigación apunta como principal sospechoso a su pareja, quien se fugó con el auto de la víctima, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae.

El hecho ocurrió ayer por la tarde en un domicilio ubicado en la esquina de Santiago del Estero y Horacio Quiroga, a la altura del kilómetro 44 de la Ruta 3.

Un llamado al 911 alertó a la policía sobre gritos y golpes en una vivienda. Cuando los efectivos llegaron, una vecina del primer piso contó que había escuchado ruidos cerca de las 16.40 y temía que estuviera pasando algo grave en el departamento de la planta baja.

Los agentes ingresaron y hallaron a Micaela Valeria Benítez sin vida, en ropa interior, tendida en el piso de una de las habitaciones. Tenía múltiples heridas de arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda.

Al recorrer la escena, en el baño encontraron un cuchillo pequeño con sangre y rastros hemáticos en la pileta. Peritos de la Policía Científica trabajaron varias horas en la escena para recolectar pruebas.

Asesinaron a una mujer en La Matanza
El crimen ocurrió durante la tarde de este martes

La primera línea de investigación, sostenida por el relato de la vecina, apuntaba a un posible robo vinculado a la venta de un auto.

La propia vecina le dijo a la policía que la víctima estaba por vender su Ford Fiesta bordó, incluso deslizó una posible reunión que se había pactado con el comprador.

Por eso, los uniformados comenzaron a relevar cámaras de seguridad de la zona para identificar movimientos extraños cerca del edificio.

Con el correr de las horas, esa hipótesis fue quedando atrás. Los investigadores lograron identificar al principal sospechoso: un hombre de 28 años, pareja de la víctima, con domicilio registrado en Ramos Mejía.

De acuerdo a lo que pudo saber este medio, sobre él ya pesa una orden de detención nacional e internacional y la policía lo busca intensamente.

Según la investigación, el acusado se llevó el auto de la víctima tras el hecho. El vehículo no apareció hasta este miércoles: los investigadores lo rastrean analizando cámaras de seguridad.

Asesinaron a una mujer en La Matanza
El auto que se robó el acusado

El caso está en manos del fiscal Adrián Arribas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios de La Matanza. La causa está caratulada como homicidio agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por ensañamiento, un delito con pena única de prisión perpetua.

Mientras sigue la búsqueda, en redes sociales se multiplican los pedidos de justicia y de lamento por la pérdida de la víctima.

“Mi Vale, pura ternura, quise ser eterna para cuidarte. La vida me jugó una mala pasada. Vas a ser siempre mi dulce Vale. Te amé desde tus primeras patadas en mi panza y te voy a amar toda la vida. Ya nos vamos a encontrar. Descansá en paz, mi vida entera. Daría todo para que nada te pasara. Vamos a hacer justicia, Vale. Ese HDP las va a pagar. Justicia por Valeria. Todavía no caigo, no quiero darme cuenta de que ya no estás”, escribió la madre de la víctima.

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