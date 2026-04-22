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Soledad Silveyra recordó a Luis Brandoni y China Zorrilla con un conmovedor video: “Ahora no tengo un ángel, sino dos”

La actriz, a dos días de la muerte de su compañero de la obra ¿Quién es quién?, compartió un conmovedor video juntos

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La actriz, a dos días de la muerte de su compañero de la obra ¿Quién es quién?, compartió un conmovedor video juntos (Video: Instagram)

Soledad Silveyra homenajeó a su compañero Luis Brandoni mediante un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram, dos días después de la muerte del actor. Las imágenes muestran la intimidad del camarín en la previa de la obra ¿Quién es quién?, donde ambos compartieron escenario. Allí, entre risas antes de una función, evocaron a China Zorrilla y lucieron la complicidad que los unía fuera de escena.

“Ahora no tengo un ángel, sino dos: La China y Beto”, escribió la actriz junto a la publicación. Solita eligió recordar a Luis Brandoni con una escena de camarín, publicada en su perfil de Instagram. El video fue grabado antes de una función de la obra que ambos protagonizaban en la cartelera porteña.

soledad silveyra luis brandoni
El recuerdo a Luis Brandoni y China Zorrilla de la mano de Soledad Silveyra (Instagram)

En las imágenes, Silveyra aparece sentada frente al espejo, mientras Brandoni ingresa para saludarla afectuosamente. Ella se encuentra maquillándose, y él se acerca para darle un beso y bromear sobre el peinado de una compañera.

A lo largo del video, la actriz comenta detalles sobre una fotografía en el camarín en la que aparece junto a la querida actriz, evocando la relación cercana que mantuvieron. Silveyra relata una anécdota ocurrida en Carlos Paz, cuando se sometió a una cirugía estética y compartió la experiencia con Zorrilla, quien reaccionó con humor.

“¿Quién es esa? ¿China? ¡Qué linda foto!“, exclama el actor, luego de bromear sobre el flequillo de una compañera y notar la fotografía en la que ambas actrices aparecen juntas y sonrientes. “Yo la miro a China que parece que me la voy a levantar, no sé”, acota Solita con humor, mientras recuerda una anécdota mientras hacían temporada de teatro.

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La química entre Soledad Silveyra y Luis Brandoni antes de salir a escena de ¿Quién es quién?

“En todas las fotos la miro así. Un día estábamos en Carlos Paz, ahí donde estamos en esa foto, y yo me había operado recién las lolas. Se me encapsuló una, me queda dura. Entonces, yo le digo: ‘China’, y le agarro la mano”, recordó, mientras simulaba el momento. “Bueno, no te voy a agarrar a vos la mano”, acotó, sin embargo la actriz terminó tomando la mano de Brandoni. “Le agarro la mano y le digo: ‘China, mirá, es una piedra’. Me sacó la mano y me dijo: “Pero, mija, ¿vos estás loca? ¿Cómo me vas a hacer tocarte las tetas?”, lanzó, risueña.

Brandoni, en la memoria colectiva junto a China en Esperando la carroza, le dedicó también palabras de afecto. “Qué personaje era. Qué personaje entretenido. Tenía siempre algo para contar”, expresó.

La escena concluye con una referencia a la cantidad de espectadores que esperaban para la función. Brandoni menciona la cifra aproximada y Silveyra, prudente, le pide que no anticipe resultados. La naturalidad del intercambio ilustra la dinámica de confianza y afecto entre ambos.

“Ahora no tengo un ángel, sino dos: La China y Beto”, escribió la actriz junto a la publicación.
“Ahora no tengo un ángel, sino dos: La China y Beto”, escribió la actriz junto a la publicación.

El video refleja la intimidad de los camarines, la cotidianeidad previa a salir a escena y la red de afectos que sostiene a los intérpretes. La muerte de Brandoni, sumada al recuerdo de Zorrilla, transforma la dedicatoria de Silveyra en un testimonio de gratitud y continuidad.

Los mensajes de apoyo y afecto dirigidos a Soledad “Solita” Silveyra fueron publicados por diversas figuras conocidas tras la publicación realizada por la actriz, a propósito de la muerte del actor. Mirta Wons escribió: “Te quiero Solita. Te abrazo fuerte fuerte”, acompañado de una serie de corazones. Florencia Raggi y Sabrina Carballo manifestaron su acompañamiento mediante una secuencia de corazones. Sabrina Garciarena expresó: “¡Qué linda sos! ¡Qué divinos!”, sumando emojis de corazones a su mensaje.

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“Qué personaje era. Qué personaje entretenido. Tenía siempre algo para contar”, decía Brandoni sobre China Zorrilla

Muriel Santa Ana se refirió a la participación de China en el contenido, comentando: “Me muer.o Gran personaje China y ustedes!”, junto a corazones y emojis de risa. Facundo Arana respondió con múltiples corazones, mientras que Gabriela Sari destacó detalles de la publicación. “De todo se daba cuenta, el flequillo, la China y la vibe semanal”, destacó.

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