Virus de la influenza: por qué cambió el paradigma en el manejo de la enfermedad en humanos y animales

El consenso científico redefine a la influenza como una enfermedad compleja que supera el concepto de gripe estacional y exige nuevas estrategias de prevención (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gripe es una infección respiratoria aguda causada por los virus de la influenza, según define la Organización Mundial de la Salud (OMS). Cada año se notifican aproximadamente mil millones de casos, de los cuales entre 3 y 5 millones evolucionan a formas graves. La vacunación es el principal método de prevención de esta enfermedad.

El consenso científico actual sostiene que la influenza no puede verse únicamente como una infección estacional ni limitada al sistema respiratorio.

Más de 100 expertos latinoamericanos reunidos en Santiago de Chile coincidieron en que la influenza resulta de la interacción entre el huésped, el ambiente y la capacidad de mutación del virus. Este enfoque implica considerar variables como el clima y las características inmunológicas de la población, superando la visión de la gripe como un fenómeno predecible y de baja gravedad.

Esta conclusión fue uno de los principales acuerdos alcanzados en la cuarta edición del Flu Forum, encuentro científico que convocó a especialistas de toda América Latina, del que participó Infobae.

En América Latina, la influenza afecta hasta al 25% de la población cada año, causando aproximadamente 1.000 millones de casos y hasta 650.000 muertes en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento marcó un cambio clave en la comprensión de la influenza: ya no se la considera solo una infección respiratoria, sino un fenómeno complejo en el que inciden el clima, los factores de riesgo a lo largo de la vida y la innovación en vacunas. La vacunación permanece como la estrategia central de prevención.

La influenza es una enfermedad respiratoria causada por un virus altamente mutable, capaz de producir desde cuadros leves hasta graves e incluso la muerte.

En América Latina, la enfermedad afecta anualmente entre el 16% y el 25% de la población. En Argentina, el impacto es más severo en adultos mayores: el 68% de las muertes corresponde a personas de más de 65 años y el 20% ocurre en el grupo de 45 a 64 años, muchas veces sin vacunación oportuna.

El clima y la dinámica de la influenza en humanos y animales

El envejecimiento y las enfermedades crónicas aumentan el riesgo de complicaciones por influenza

Uno de los aspectos más novedosos abordados en el encuentro fue el rol del ambiente en la propagación del virus. La doctora María Luisa Ávila, infectóloga pediatra y ex ministra de Salud de Costa Rica, explicó: “La influenza ya no puede entenderse únicamente como un virus respiratorio”. Detalló que variables como la humedad pueden explicar hasta el 50% de la transmisión y el 90% de la supervivencia del virus.

“El clima se convierte en un actor silencioso pero determinante en la epidemiología de la influenza”, señaló Ávila.

A diferencia de otras enfermedades, la influenza cambia constantemente. “Todos los años vamos a tener una manifestación diferente”, advirtió Ávila. Esa capacidad de mutación no solo explica las epidemias anuales, sino también el riesgo permanente de nuevas pandemias. “El reloj de la pandemia hace tic tac, pero no marca la hora”, alertó.

En este sentido, la bióloga Andrea Pontoriero, jefa del Servicio de Virosis Respiratorias del INEI - ANLIS “Dr. Carlos G. Malbrán”, destacó el riesgo asociado a virus de origen aviar: “Cuando se genera un virus totalmente nuevo para la población humana, el riesgo es mucho mayor porque nuestro sistema inmune no está preparado”.

La Dra. María Luisa Ávila destacó el impacto del clima en la transmisión del virus

Pontoriero participó junto a la doctora Stacey Shultz-Cherry del Centro de Excelencia para la Investigación y Vigilancia de la Influenza del Hospital St. Jude de Estados Unidos en la presentación Frontera invisible: riesgo humano de la influenza aviar, donde abordaron cómo la influenza aviar produce brotes en aves silvestres, domésticas y de corral, y subrayaron la aparición reciente de casos en mamíferos salvajes, un reservorio cuya biología es más cercana a la humana.

Impacto sistémico y factores de riesgo

El encuentro también abordó la dimensión sistémica de la influenza. El infectólogo argentino Pablo Bonvehí explicó: “El espectro de la enfermedad es muy amplio”. El virus puede afectar todo el organismo, aumentando el riesgo de infarto o ACV, y provocar complicaciones neurológicas e inflamación sistémica.

Rolando Ulloa, infectólogo infantil e investigador de la Academia Nacional de Medicina de Costa Rica, advirtió: “La gente piensa que es un virus inocuo y no lo es. Existe la creencia que lo que da es un simple resfrío y no. La influenza puede provocar miocarditis, neumonía —que es una de las formas más frecuentes— y manifestaciones neurológicas”. Desde la cardiología, el doctor Sebastián García Zamora destacó que “la influenza aumenta aproximadamente diez veces el riesgo de infarto o ACV”.

En pediatría, los datos también generan alerta. Un estudio multicéntrico en seis hospitales pediátricos de referencia en Argentina mostró que hasta el 19% de los internados por influenza son menores de seis meses y entre el 20% y el 25% tienen entre dos y cinco años. Solo el 25% a 30% de los niños internados estaba vacunado.

Expertos latinoamericanos destacan que la influenza resulta de la interacción entre el virus, el ambiente y las características inmunológicas de la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Los chicos deben ser vacunados al comienzo de la temporada en forma oportuna porque son los chicos que uno va a internar fundamentalmente. La clave no es solo vacunarse, sino hacerlo a tiempo”, explicó la doctora Ángela Gentile, jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.

El riesgo frente a la influenza aumenta con la edad. A partir de los 50 años, el sistema inmunológico entra en un proceso de deterioro —la inmunosenescencia—, lo que reduce la capacidad de respuesta. En Argentina, hay alrededor de 12 millones de personas en ese grupo etario. Además, condiciones como la obesidad, diabetes y las enfermedades cardiovasculares incrementan la probabilidad de complicaciones.

El geriatra Julio Nemirovsky explicó que procesos como la inmunosenescencia y la inflamación crónica generan un impacto multisistémico que aumenta la vulnerabilidad en adultos mayores. Por su parte, la doctora Juliana Mociulsky destacó: “La obesidad es una enfermedad del tejido adiposo que altera la respuesta inmunológica e incrementa el riesgo de complicaciones. El tejido adiposo cuando aumenta de tamaño cambia su identidad y produce sustancias inflamatorias”.

Avances en vacunas y desafíos de cobertura

Especialistas destacaron el impacto sistémico de la influenza, más allá del sistema respiratorio

La vacunación anual contra la gripe sigue siendo la herramienta más eficaz para reducir complicaciones, hospitalizaciones y muertes. Existen diferentes tipos y tecnologías de vacunas, como las adyuvantadas, que generan una respuesta inmune más robusta y pueden ser hasta 1,5 veces más efectivas. En Argentina, están disponibles para mayores de 50 años.

Además, las vacunas de cultivo celular, que evitan cambios del virus durante la producción, pueden alcanzar hasta un 20% más de eficacia respecto a las tradicionales elaboradas en huevos.

Todos los especialistas coincidieron en un desafío pendiente: mejorar las coberturas. “La educación y la comunicación son fundamentales”, señaló el doctor Xavier Llorens, pediatra infectólogo de Panamá.

Para Gonzalo Pereira, LATAM Regional Head de CSL Seqirus, “reunir expertos de distintos países nos permite construir una mirada compartida y fortalecer el abordaje regional”. José Montes, director médico de CSL Seqirus para Argentina y Latinoamérica, concluyó: “El Flu Forum es un espacio clave para avanzar en estrategias de prevención cada vez más efectivas”.

Grupos prioritarios para la vacunación antigripal

Toda persona mayor de seis meses puede recibir la vacuna antigripal bajo indicación médica. El Calendario Nacional de Vacunación la incluye de forma obligatoria y gratuita para mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas en cualquier trimestre, puérperas hasta 10 días después del parto (si no la recibieron durante el embarazo), niños de seis a 24 meses (dos dosis si es la primera vez) y personas con factores de riesgo documentados, como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias o cardíacas, inmunodeficiencias, enfermedades oncohematológicas, trasplante o insuficiencia renal crónica en diálisis.