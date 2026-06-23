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Accidente fatal en La Pampa: murieron cuatro mujeres que quedaron atrapadas en una camioneta que cayó a una laguna

El hecho sucedió en el Bajo Giuliano. La conductora del vehículo fue la única sobreviviente

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Accidente fatal en La Pampa
La camioneta hundida en la laguna, en pleno rescate (Infohuella)

Cuatro mujeres murieron y una conductora sobrevivió tras el accidente de una camioneta que cayó al Bajo Giuliani, en La Pampa, luego de seguir de largo en la intersección de la Ruta Provincial 14 con la Ruta Nacional 35.

La víctima que salió por sus propios medios fue asistida por el Servicio de Emergencias Médicas (SEM) y trasladada a un centro de salud en estado de shock; el agua estaba a 3 °C. Todas las personas implicadas son de la localidad pampeana de 25 de mayo.

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Accidente fatal en La Pampa
Los rescatistas tratan de dar con el auto sumergido, en La Pampa

Según detalló el medio local Infohuella, fue la propia sobreviviente quien advirtió a los rescatistas que en el vehículo viajaban otras cuatro personas. A partir de ese aviso se desplegó la búsqueda que permitió localizar los cuerpos de las restantes ocupantes, todas mujeres.

Las primeras hipótesis apuntan a que la conductora no advirtió el final de la traza o no logró frenar a tiempo en un sector sin iluminación, donde la intersección de ambas rutas forma una “T”. La camioneta atravesó la calzada, superó el guardarraíl y quedó sumergida en una depresión inundada.

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Mapa de Argentina que señala la provincia de La Pampa, un marcador rojo en Bajo Giuliani, y un mapa detallado de la zona con rutas y lugares
La ubicación de la zona del accidente

A su vez, el Diario de La Pampa indicó que las mujeres viajaban a bordo de una Ford EcoSport desde 25 de Mayo hacia Santa Rosa para visitar a otra hermana, que se encuentra internada en el Hospital Favaloro. Los restos de las mujeres serán velados hoy en el SUM de su ciudad natal.

Un vehículo utilitario deportivo blanco semihundido en el agua. Se observan cuerdas rojas de rescate, un guardarraíl metálico dañado y tierra al costado
La Ford EcoSport del incidente

El operativo incluyó a la Policía de La Pampa, Bomberos y personal del SEM, con complicaciones por la profundidad del agua y el acceso al lugar. Durante varias horas, el tránsito en la Ruta Nacional 35 permaneció parcialmente restringido para facilitar las tareas.

Por disposición de las autoridades, se mantiene reserva sobre las identidades de las víctimas hasta que finalicen las actuaciones y se complete la notificación a los familiares.

Personal de emergencia con uniformes y cascos junto a una barrera metálica de carretera con cinta de 'Peligro', parcialmente en agua bajo la noche
Policía de La Pampa, en pleno operativo sobre el Bajo Giuliani

El Bajo Giuliani se encuentra a unos 10 kilómetros al sur de Santa Rosa, en la intersección de la Ruta Nacional 35 y la Ruta Provincial 14. Es una depresión natural que, tras períodos de lluvias, acumula agua y forma una laguna; en la zona también funciona una planta de tratamiento de líquidos cloacales de la capital pampeana.

El último viernes dejó una tragedia vial en la ruta nacional 9, a la altura de Baradero, donde un vehículo cayó al arroyo Cañada Honda y tres personas residentes de Victoria, Entre Ríos, perdieron la vida. El accidente involucró a una familia que se dirigía hacia Rosario y dejó como único sobreviviente a uno de los ocupantes, quien logró salir del automóvil por sus propios medios.

El siniestro se produjo en el kilómetro 124 de la ruta 9, donde un Fiat Siena con cuatro personas a bordo terminó sumergido en el cauce del arroyo. Las víctimas fatales fueron identificadas como una mujer, un hombre mayor y un bebé de un año, todos oriundos de Victoria. El sobreviviente fue trasladado de urgencia a un hospital de la región.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 124 de la ruta nacional 9, a la altura de Baradero
El siniestro ocurrió en el kilómetro 124 de la ruta nacional 9, a la altura de Baradero

“El personal trabajó dentro del agua, donde las bajas temperaturas fueron perjudiciales”, explicó Román Montenegro, vocero de los bomberos, en declaraciones recogidas a Uno Entre Ríos. Los equipos utilizaron herramientas especiales para extraer el vehículo y recuperar los cuerpos.

El hecho movilizó a los Bomberos Voluntarios de Baradero, la Policía, el SAME y personal de la concesionaria vial. Las tareas de rescate se extendieron durante varias horas y enfrentaron dificultades por las bajas temperaturas y la oscuridad de la zona.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación. Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre el motivo por el que el automóvil perdió el control y terminó en el agua, aunque hasta el momento no se reportaron otros vehículos involucrados.

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