Estados Unidos

La película “Toy Story 5″ supera los 310 millones de dólares en su estreno mundial y rompe el récord de la franquicia

La nueva producción de Disney y Pixar registró la mayor apertura del año en Estados Unidos y consolidó un sólido desempeño en los principales mercados internacionales

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Toy Story 5
Toy Story 5 logró el mejor debut de la franquicia con 160 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos. (Disney Pixar)

Toy Story 5 logró el mejor debut en la historia de la franquicia al recaudar 160 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, lo que representa el mayor estreno anual en ese mercado y un hito para la animación en 2026, según cifras oficiales publicadas el domingo 21 de junio. El lanzamiento global alcanzó los 311,6 millones de dólares, impulsando a Disney y Pixar y consolidando el interés internacional por la saga.

De acuerdo con registros de Box Office Mojo y reportes de medios como CNBC y Deadline, la película dirigida por Andrew Stanton se exhibió en 4.425 salas de Estados Unidos y Canadá, donde asistieron 11,5 millones de personas según la consultora EntTelligence. A nivel internacional, la recaudación sumó 152 millones de dólares, elevando el acumulado mundial a 311,6 millones de dólares durante el fin de semana de estreno.

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El lanzamiento de Toy Story 5 establece un nuevo estándar para Pixar, tras un periodo de resultados variables en la industria luego de la pandemia. El desempeño de esta entrega supera ampliamente el debut de Toy Story 4, que en 2019 había registrado 120 millones de dólares en su primer fin de semana en Norteamérica, según Box Office Mojo.

¿Cuánto recaudó Toy Story 5 en su estreno y cómo se compara con otras películas animadas?

Según cifras publicadas por Box Office Mojo, Toy Story 5 recaudó 159.677.837 dólares en Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana, lo que representa el 51,2% del total mundial. En el extranjero, la película sumó 152 millones de dólares, logrando así un total global de 311.677.837 dólares. CNBC informó que este resultado marca un récord para la franquicia y el mayor estreno para una película animada en 2026.

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Este desempeño coloca a Toy Story 5 como la segunda mayor apertura de una película animada en Estados Unidos, solo por detrás de Incredibles 2, que alcanzó 182,6 millones de dólares en 2018, según registros de Variety. A nivel mundial, Toy Story 5 se ubica detrás de Inside Out 2, que recaudó 384 millones de dólares en su estreno global, excluyendo China, de acuerdo con Variety.

La recaudación global de Toy Story 5 alcanzó 311,6 millones de dólares y consolidó el interés internacional por la saga de Disney y Pixar. (Pixar)
La recaudación global de Toy Story 5 alcanzó 311,6 millones de dólares y consolidó el interés internacional por la saga de Disney y Pixar. (Pixar)

¿En qué países Toy Story 5 tuvo el mejor desempeño en taquilla?

De acuerdo con Box Office Mojo, México lideró los ingresos internacionales con 25,8 millones de dólares, seguido por Reino Unido con 20,3 millones y China con 17,9 millones. Otros mercados destacados incluyen Brasil (6,5 millones), Argentina (5,4 millones), Francia (7,3 millones), Corea del Sur (5,9 millones) y Australia (6,8 millones).

En Europa, los ingresos más altos se registraron en Reino Unido, Francia, España (5,4 millones) e Italia (3,6 millones). En América Latina, además de México, Brasil y Argentina se posicionaron entre los mercados más relevantes. En Asia, Corea del Sur, Australia, Taiwán y Filipinas superaron los 2 millones de dólares en sus respectivos estrenos.

En Estados Unidos, las ciudades con mayor asistencia fueron Los Ángeles, Nueva York, Dallas, Houston y Chicago, donde se concentró la mayor parte de las ventas de boletos, según datos de EntTelligence.

¿Cuál fue el perfil de la audiencia y cómo influyeron las fechas especiales?

La asistencia en salas norteamericanas estuvo marcada por una alta participación de público familiar, con el 64% de los espectadores optando por funciones antes de las 17:00 horas del sábado, de acuerdo con EntTelligence. El estreno coincidió con el Día del Padre y el feriado de Juneteenth en Estados Unidos, factores que tradicionalmente incrementan la concurrencia al cine, según reportó Deadline.

El análisis demográfico reveló que el 50% del público se identificó como fanático de la franquicia, mientras que el 49% manifestó interés en una posible sexta entrega de Toy Story, de acuerdo con datos de Rentrak citados por Deadline.

Toy Story 5 superó el estreno de Toy Story 4 en Norteamérica y estableció un nuevo estándar para Pixar tras años de resultados variables. (Pixar-Disney via AP)
Toy Story 5 superó el estreno de Toy Story 4 en Norteamérica y estableció un nuevo estándar para Pixar tras años de resultados variables. (Pixar-Disney via AP)

¿Qué estrategias de distribución y marketing acompañaron el lanzamiento?

El lanzamiento global de Toy Story 5 incluyó alianzas promocionales con marcas como Porsche, Adidas, Kellogg’s, AT&T y Papa John’s, según Deadline. El valor estimado de la campaña mediática global ascendió a 200 millones de dólares, superando las inversiones realizadas en Inside Out 2 y Zootopia 2, según información de la compañía.

Las funciones en salas premium y pantallas IMAX representaron el 31 % de las ventas de boletos en Norteamérica, de acuerdo con Box Office Mojo, reflejando una preferencia creciente por experiencias mejoradas de exhibición. IMAX reportó ventas domésticas de 11,5 millones de dólares y un total global de 18,4 millones durante el fin de semana de estreno, según CNBC.

Además, la campaña de promoción incluyó la colaboración de la cantante Taylor Swift, cuyo tema “I Knew It, I Know You” debutó en el primer lugar del Hot 100 antes del estreno de la película, lo que contribuyó a posicionar la producción en la conversación cultural, según Deadline.

¿Qué dijeron Disney y Pixar sobre los resultados?

La respuesta institucional de The Walt Disney Company y Pixar Animation Studios se enfocó en destacar la aceptación obtenida en cines y el impacto de la estrategia de estrenos en salas frente a alternativas digitales. Un portavoz de Disney declaró a CNBC: “Toy Story 5 marcó el mayor lanzamiento de la franquicia y reafirma el atractivo de las proyecciones en salas”.

La empresa también informó que las cuatro películas previas de Toy Story generaron más de 60 millones de horas de visualización en Disney+ durante la semana anterior al estreno, el mayor incremento para un lanzamiento cinematográfico según datos recogidos por Deadline.

Disney y Pixar respaldaron el lanzamiento de Toy Story 5 con una campaña global de 200 millones de dólares, alianzas comerciales y funciones IMAX. (Pixar-Disney via AP)
Disney y Pixar respaldaron el lanzamiento de Toy Story 5 con una campaña global de 200 millones de dólares, alianzas comerciales y funciones IMAX. (Pixar-Disney via AP)

¿Cómo impacta el éxito de Toy Story 5 en la taquilla de 2026?

El desempeño de Toy Story 5 llevó a la taquilla veraniega estadounidense a alcanzar los 1.850 millones de dólares al 21 de junio, cifra apenas 1,1% inferior a la registrada en 2019 para el mismo periodo, según Rentrak y Box Office Mojo. El acumulado anual de la taquilla estadounidense se ubicó en 4.470 millones de dólares al cierre del fin de semana, de acuerdo con CNBC.

Analistas consultados por Deadline y CNBC señalaron que la tendencia observada en el estreno de Toy Story 5 anticipa una recuperación sostenida de la asistencia a salas, en particular para títulos de franquicia y películas animadas de alto presupuesto.

¿Qué se puede esperar a partir de ahora para la franquicia Toy Story y la industria?

Los resultados obtenidos por Toy Story 5 refuerzan la preferencia del público por grandes estrenos en salas y confirman la vigencia de las franquicias cinematográficas como motor principal de la industria, de acuerdo con Variety y CNBC. Las cifras de asistencia y recaudación, junto con la expansión de alianzas comerciales y el uso de formatos premium, delinean el escenario inmediato para los grandes estudios y las cadenas de exhibición.

El monitoreo de la taquilla en las próximas semanas permitirá evaluar la sostenibilidad de la tendencia y su impacto en la programación de estrenos y estrategias de marketing.

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