Deportes

Los gestos de Lionel Messi contra el banco de Austria tras marcar el primer gol que se volvieron virales

El astro argentino fue el protagonista del partido con un doblete ante el conjunto europeo

Guardar
Google icon

El segundo encuentro del Grupo J tuvo como escenario el AT&T Stadium de Dallas, donde la Selección de Argentina se impuso por 2-0 frente a Austria. El capitán argentino, Lionel Messi, volvió a ser el protagonista indiscutido y quedó en la historia al superar la marca de Miroslav Klose, alcanzando los 18 goles en mundiales.

El partido arrancó con un momento tenso para Argentina: Messi falló un penal a los cinco minutos de iniciado el encuentro. Poco después, el equipo reaccionó y, tras una jugada colectiva, el capitán marcó el primer gol con un potente zurdazo. Con ese tanto, Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las cámaras captaron un momento inusual durante el festejo del primer gol. Messi dirigió una mirada desafiante hacia el banco de suplentes austríaco y realizó un gesto con la mano, lo que generó especulaciones sobre un posible cruce verbal o reclamo previo. Las imágenes, que trascendieron en las redes sociales, muestran a Messi con las cejas levantadas y haciendo gestos hacia afuera de la cancha, una reacción que llamó la atención de los presentes en el estadio. La transmisión no permitió identificar a las personas con las que interactuó, ni el motivo exacto del intercambio. Según la reconstrucción de los medios presentes, algunos suplentes austríacos habrían reclamado una falta en la jugada que derivó en el gol.

“Después de 25 años no han aprendido que lo haces calentar a Messi y te recontra mata a goles”, bromeó un usuario al ver el video en X (ex Twitter). “Quien se atrevió a chicanear a Messi. Solo se le activa el modo diablo”, agregó otro, mientras que un tercero recordó el cruce que tuvo el rosarino con el holandés Wout Weghorst: “¿Algún bobo en la banca o qué?“.

PUBLICIDAD

Messi fue el protagonista del partido en Dallas (Reuters)
Messi fue el protagonista del partido en Dallas (Reuters)

El partido continuó bajo la expectativa generada por ese episodio. Messi volvió a ser determinante en el cierre del encuentro: recuperó la pelota, lideró el ataque y, tras una acción dentro del área chica, marcó el segundo gol para sellar el resultado. Con esta victoria, Argentina sumó su segundo triunfo consecutivo en la fase de grupos y aseguró matemáticamente la clasificación a los 16vos de final como líder del Grupo J.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni cosechó seis puntos en dos presentaciones, con cinco goles a favor y ninguno en contra. Austria, que había ganado en su debut, quedó con tres unidades, mientras que Argelia y Jordania suman tres y cero puntos respectivamente tras el triunfo del conjunto africano por 2-1. La última fecha de la fase de grupos enfrentará a Argentina con Jordania, el sábado 27 de junio a las 23:00 horas.

Además del resultado deportivo, el encuentro dejó marcado el récord histórico de Messi. Con sus 18 goles en mundiales, el capitán albiceleste superó la marca del alemán Miroslav Klose, quien había sido hasta entonces el máximo anotador de la historia del torneo. El registro de Messi se convierte en un hito para el fútbol argentino y mundial.

A pesar del clima de tensión tras el primer gol, la jornada terminó con saldo favorable para la Selección. El equipo argentino completó dos actuaciones sólidas en el inicio de la competencia y se perfila como uno de los favoritos para avanzar en las instancias definitorias. El resultado del próximo partido ante Jordania determinará el puntaje final y la conformación definitiva del grupo.

Temas Relacionados

deportes-internacionalSelección Argentina Mundial 2026Mundial 2026CopaMundial2026Lionel MessiSelección Austria Mundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El seleccionado luso deCristiano Ronaldo enfrenta este martes al debutante asiático en Houston con la obligación de sumar tres puntos tras el empate ante Congo que desató una tormenta de críticas

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Los Tres Leones, líderes del Grupo L tras golear a Croacia, afrontan en Boston el duelo más exigente de la fase de grupos contra las Estrellas Negras

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Messi y la veteranía en el fútbol: por qué ciertos atletas logran prolongar su vigencia en la alta competencia

El médico y jugador de la selección argentina de waterpolo +60 Carlos Vozzi pone el foco en el disfrute y el equilibrio de quien ya lo ganó todo. Habla de sensibilidad, armonía y una vida más amplia que el trofeo. En esa lectura, el rendimiento tiene otra raíz

Messi y la veteranía en el fútbol: por qué ciertos atletas logran prolongar su vigencia en la alta competencia

“De la mano de D10S”, “El mejor de la historia” y “El más grande”: las portadas de los diarios del mundo, rendidos ante Lionel Messi

El astro argentino volvió a tener una brillante actuación en la victoria por 2-0 ante Austria por la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026

“De la mano de D10S”, “El mejor de la historia” y “El más grande”: las portadas de los diarios del mundo, rendidos ante Lionel Messi

La Tartan Army invade Miami: la previa escocesa antes del duelo ante Brasil por el Mundial 2026

Entre 8.000 y 10.000 hinchas colmaron las calles de la ciudad del sur de Florida, alentaron en un partido de béisbol, llenaron bares y desplegaron banderas acompañando la ilusión de su selección

La Tartan Army invade Miami: la previa escocesa antes del duelo ante Brasil por el Mundial 2026

DEPORTES

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Portugal-Uzbekistán, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Inglaterra-Ghana, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Messi y la veteranía en el fútbol: por qué ciertos atletas logran prolongar su vigencia en la alta competencia

“De la mano de D10S”, “El mejor de la historia” y “El más grande”: las portadas de los diarios del mundo, rendidos ante Lionel Messi

La Tartan Army invade Miami: la previa escocesa antes del duelo ante Brasil por el Mundial 2026

TELESHOW

Marta Fort, la pasión argentina en Miami y el homenaje eterno a Ricardo: “La joya que dejó el Comandante”

Marta Fort, la pasión argentina en Miami y el homenaje eterno a Ricardo: “La joya que dejó el Comandante”

Jimena Barón respondió a quienes la criticaron por no llevar a su hijo Momo al Mundial: “Ya no es un nenito”

Andrea Frigerio contó por qué Tato Bores la echó en su debut como actriz en TV: “Me invitaron a retirarme”

Sol Abraham versus Titi Tcherkaski, el versus récord de Gran Hermano Generación Dorada: quién es la última eliminada

Daniela Celis protagonizó fotos inspirada en Kim Kardashian y la acusaron de excederse con los retoques

INFOBAE AMÉRICA

La acidificación del océano pone en jaque la biodiversidad costera en El Salvador

La acidificación del océano pone en jaque la biodiversidad costera en El Salvador

Deepal S05 recorrerá Europa: así se pone a prueba el híbrido enchufable más vendido de Colombia

Una “cúpula de calor” del Sahara hace arder a Europa: alerta roja en seis países por altas temperaturas que aniquilan récords

Por qué el mercado coreano hizo caer a las acciones tecnológicas a la espera de un escenario de tasas más elevadas

Pablo Neruda, escritor chileno: “El niño que no juega no es niño, pero el hombre que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él”