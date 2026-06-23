Los gestos de Lionel Messi contra el banco de Austria tras marcar el primer gol que se volvieron virales

¿QUÉ PASÓ, LEO? 😅🇦🇷



El picante cruce de Messi con el banco de Austria tras el 1-0. pic.twitter.com/cGdBMmSVhj — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

El segundo encuentro del Grupo J tuvo como escenario el AT&T Stadium de Dallas, donde la Selección de Argentina se impuso por 2-0 frente a Austria. El capitán argentino, Lionel Messi, volvió a ser el protagonista indiscutido y quedó en la historia al superar la marca de Miroslav Klose, alcanzando los 18 goles en mundiales.

El partido arrancó con un momento tenso para Argentina: Messi falló un penal a los cinco minutos de iniciado el encuentro. Poco después, el equipo reaccionó y, tras una jugada colectiva, el capitán marcó el primer gol con un potente zurdazo. Con ese tanto, Messi se convirtió en el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

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Sin embargo, las cámaras captaron un momento inusual durante el festejo del primer gol. Messi dirigió una mirada desafiante hacia el banco de suplentes austríaco y realizó un gesto con la mano, lo que generó especulaciones sobre un posible cruce verbal o reclamo previo. Las imágenes, que trascendieron en las redes sociales, muestran a Messi con las cejas levantadas y haciendo gestos hacia afuera de la cancha, una reacción que llamó la atención de los presentes en el estadio. La transmisión no permitió identificar a las personas con las que interactuó, ni el motivo exacto del intercambio. Según la reconstrucción de los medios presentes, algunos suplentes austríacos habrían reclamado una falta en la jugada que derivó en el gol.

“Después de 25 años no han aprendido que lo haces calentar a Messi y te recontra mata a goles”, bromeó un usuario al ver el video en X (ex Twitter). “Quien se atrevió a chicanear a Messi. Solo se le activa el modo diablo”, agregó otro, mientras que un tercero recordó el cruce que tuvo el rosarino con el holandés Wout Weghorst: “¿Algún bobo en la banca o qué?“.

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Messi fue el protagonista del partido en Dallas (Reuters)

El partido continuó bajo la expectativa generada por ese episodio. Messi volvió a ser determinante en el cierre del encuentro: recuperó la pelota, lideró el ataque y, tras una acción dentro del área chica, marcó el segundo gol para sellar el resultado. Con esta victoria, Argentina sumó su segundo triunfo consecutivo en la fase de grupos y aseguró matemáticamente la clasificación a los 16vos de final como líder del Grupo J.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni cosechó seis puntos en dos presentaciones, con cinco goles a favor y ninguno en contra. Austria, que había ganado en su debut, quedó con tres unidades, mientras que Argelia y Jordania suman tres y cero puntos respectivamente tras el triunfo del conjunto africano por 2-1. La última fecha de la fase de grupos enfrentará a Argentina con Jordania, el sábado 27 de junio a las 23:00 horas.

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Además del resultado deportivo, el encuentro dejó marcado el récord histórico de Messi. Con sus 18 goles en mundiales, el capitán albiceleste superó la marca del alemán Miroslav Klose, quien había sido hasta entonces el máximo anotador de la historia del torneo. El registro de Messi se convierte en un hito para el fútbol argentino y mundial.

A pesar del clima de tensión tras el primer gol, la jornada terminó con saldo favorable para la Selección. El equipo argentino completó dos actuaciones sólidas en el inicio de la competencia y se perfila como uno de los favoritos para avanzar en las instancias definitorias. El resultado del próximo partido ante Jordania determinará el puntaje final y la conformación definitiva del grupo.

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