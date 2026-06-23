Economía

Cuáles son los errores más comunes al conducir un auto con caja de cambios automática

El crecimiento de esta tecnología permitió simplificar y hacer más confortable el manejo. Sin embargo, un mal uso puede generar desgastes prematuros de partes y mayor consumo de combustible

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Las cajas automáticas son ahora de uso masivo debido al desarrollo de dos sistemas más económicos como las de convertidor de par y las CVT
Las cajas automáticas son ahora de uso masivo debido al desarrollo de dos sistemas más económicos como las de convertidor de par y las CVT

Doble embrague, convertidor de par, CVT y una cantidad de nombres técnicos que las marcas le ponen a las cajas de cambio que no requieren apretar un embrague para circular, solo confunden a los conductores poco interesados en cuestiones mecánicas. Para ellos simplemente son cajas automáticas porque no hay tres pedales en piso sino solo dos.

Con la propagación del uso de este tipo de cajas en los autos de uso masivo, como no había ocurrido hasta 2020, para muchos usuarios todavía hay un proceso de aprendizaje para aprovechar las ventajas que tienen estas transmisiones, pero también para saber usarlas correctamente y no causarles un desgaste prematuro.

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Hay dos puntos claves: saber qué hacer al acelerar y saber qué hacer al frenar, que aunque sean dos acciones que se realizan con los otros dos pedales que quedan en el piso, tienen un efecto en la caja de cambios según cómo se la maneje ante ambas maniobras.

“Las cajas automáticas ahora son populares, lo que implica que todavía se tenga mucho desconocimiento respecto a su correcto uso y funcionamiento”, explicó el especialista Luis Toso a Infobae.

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caja automática
Todas las cajas automáticas tienen la opción de uso manual, aunque el tipo de cambio es el mismo y lo único que se cambia es cuándo se hace el cambio de marcha por decisión del conductor

“Hay una generación completa de conductores a los que nadie les enseñó cómo son las cajas automáticas. Toda su vida tuvieron caja manual, de pronto compran un auto nuevo con esta tecnología, y simplemente improvisan usándola como les parece, pero sin mucha información que deberían conocer para sacarle el rendimiento adecuado e incluso para no desgastar sus componentes prematuramente”, dijo.

Salvo las cajas de doble embrague, que tienen acople directo casi como si fuera una caja manual porque un disco de embrague actúa sobre los cambios impares y el otro en los pares, manteniendo continuo el flujo de marchas sin retardos, en las transmisiones automáticas que se implementan en la mayoría de los modelos más accesibles del mercado, el secreto está en acelerar suavemente, esperando que el cambio termine de quedar liberado de la acción del embrague automático.

En las cajas que más se nota esto es en las CVT (transmisión de variador continuo), donde ante una aceleración fuerte, se siente que el auto acelera pero no avanza, se suben las revoluciones del motor, pero estas no se condicen con la velocidad del auto. Es normal, así funciona el sistema, que consta de dos correas que están vinculadas a dos conos enfrentados entre sí y necesitan que mientras una sube, la del motor, la otra baje, las de las ruedas.

Acelerar de más no genera otra cosa que mayor consumo de combustible al normal del vehículo a la velocidad que circula. Solo hay que acelerar suave y esperar que la velocidad acompañe progresivamente.

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Las cajas más populares están diseñadas para que puedan quedar detenidas con el cambio puesto en Drive (D). No es recomendable poner punto muerto (N) en las esquinas o detenciones.

Pero el otro error que suele cometerse es el de llegar a una esquina, un semáforo o incluso a detenerse por completo para que un pasajero suba o baje del auto, y colocar la palanca en posición neutro (N).

Razonablemente, la creencia es que al hacerlo, el embrague “descansará”, del mismo modo que si en un auto con caja manual, se llega a una esquina y se deja el cambio puesto con el embrague apretado hasta el fondo. Pero es todo lo contrario.

Las cajas, especialmente las de convertidor de par, están diseñadas para que al frenar a cero y dejar el selector de marcha en D, no exista fricción ni rozamiento alguno de piezas y el auto pueda quedar detenido sin desgastes. Incluso, redoblando la apuesta, cambiar a Neutro (N) y cuando se vuelva a iniciar la marcha nuevamente a Drive (D), hace haya un movimiento de partes mecánicas de las transmisiones que no solo no son necesarios, sino que generan un uso mayor al que esas piezas están diseñadas para resistir. No habrá roturas, pero sí un desgaste mayor de componentes.

Esa costumbre tampoco ahorra combustible como muchos creen, porque los módulos de gestión electrónica de los autos modernos, incluyen como parte de su programación que el motor consuma el mínimo posible cuando está en ralentí (regulando), tenga el cambio puesto o se encuentre en punto muerto.

“Esto se percibe incluso en situaciones muy simples como las de ir en un auto con caja automática, y que en cada semáforo el conductor seleccione la posición de Neutral (N), basado en la creencia de estar evitando el desgaste del embrague por patinamiento, cosa que ocurriría si se mantiene el auto detenido en Drive (D). Y nada más alejado de la realidad. En realidad, los discos trabajan justamente cuando se cambia la posición de la palanca”, agregó Toso.

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