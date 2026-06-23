Marta Fort, la pasión argentina en Miami y el homenaje eterno a Ricardo: “La joya que dejó el Comandante”

Marta Fort junto a los hinchas argentinos en Miami durante el tirunfo de la Selección

La emoción albiceleste tuvo un capítulo especial en Miami tras la victoria de la Selección Argentina frente a Austria en el Mundial 2026 en Dallas. Entre los protagonistas de la jornada, la presencia de Marta Fort se destacó no solo por su rol como cronista sino por el fervor compartido con los hinchas y el recuerdo constante de su padre, el empresario Ricardo Fort.

La escena que marcó la jornada tuvo como epicentro el reencuentro de Marta Fort con los hinchas argentinos. Vestida con la camiseta nacional, la modelo y empresaria se sumó a los cánticos y celebraciones que inundaron las calles de Miami tras el triunfo por 2-0, en un partido que fue seguido con atención por la comunidad argentina residente y los turistas que colmaron los bares y restaurantes del área.

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La joven figura mediática fue rodeada por decenas de simpatizantes, quienes, entre banderas y saltos, entonaron el infaltable “Olé olé olé, Ricky, Ricky”, en homenaje a Ricardo Fort. El cántico resonó con fuerza y ella, con micrófono en mano, se mostró sonriente y visiblemente emocionada ante la ovación. Este gesto espontáneo transformó el festejo en una suerte de tributo colectivo, uniendo el presente deportivo con la memoria de uno de los personajes más recordados de la farándula argentina.

Durante varios minutos, la celebración se mantuvo encendida. Marta intentó realizar entrevistas pero, en medio del entusiasmo, los hinchas no dejaron de acercarse para saludarla y compartir el momento. Desde las redes sociales también comenzaron a sumarse elogios a la blonda. Algunos la llamaron “nuestra Barbie Chocolatera Albiceleste”, mientras otros destacaron: “Martita es sin dudas una joyita que nos dejó el Comandante” y “la versión femenina del Comandante que ha logrado heredar el carisma y magia que nos dio Ricardo”. Los mensajes y el clima de camaradería reflejaron cómo la figura de Ricardo Fort sigue presente en el colectivo argentino, y cómo Marta ocupa un lugar propio en ese legado.

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Marta Fort durante la coberura de los festejos argentinos en Miami

Antes del partido, la joven compartió con sus seguidores el detrás de escena de su cobertura. En una imagen tomada desde el interior de un automóvil, se la ve luciendo la camiseta de la Selección Argentina y con la leyenda: “Muerta de ayer yendo a cubrir el partido de Argentina-Austria, esta vez desde acá”, ubicando la acción en Miami.

A lo largo de su estadía en Estados Unidos, la heredera chocolatera mostró una actitud cada vez más segura frente a las cámaras. Realiza entrevistas, cubre la previa de los partidos y transmite la energía de los hinchas. El entorno festivo le permitió consolidar su imagen como comunicadora, mezclando su faceta pública con la cercanía que le otorga el contacto directo con los seguidores y compatriotas.

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Esta participación activa no solo la posiciona como referente de una nueva generación de mediáticos, sino que también evidencia su capacidad para adaptarse a los desafíos de la cobertura en vivo. El Mundial 2026 funciona así como un escenario donde Marta Fort reafirma su presencia y desarrolla una voz propia dentro de la industria del entretenimiento.

El look de Marta Fort para el debut de Argentina ante Argelia

El partido entre Argentina y Austria se vivió con intensidad en los puntos de encuentro tradicionalmente frecuentados por la colectividad argentina en Miami. Marta fue vista primero en uno de los restaurantes argentinos de la ciudad, donde, rodeada de compatriotas, compartió una milanesa con papas fritas, símbolo inequívoco de la cultura local trasladada al exterior.

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El local estaba colmado de hinchas que seguían las instancias del encuentro y celebraban cada jugada. Tras la victoria, el ambiente se trasladó a las calles, donde la alegría se hizo colectiva. La presencia de banderas, cánticos y camisetas celestes y blancas generó un clima de pertenencia que trascendió la distancia geográfica con respecto a la Argentina.

En ese contexto, la figura de Marta se convirtió en un punto de referencia para quienes buscaban una conexión más profunda con las tradiciones y personajes emblemáticos del país. Su participación en los festejos y la reacción de los presentes reforzaron la sensación de comunidad y la voluntad de mantener vivas las costumbres y la memoria de figuras queridas.

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