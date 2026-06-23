Costa Rica

Más de ¢4,800 millones en premios: El Gordito de Medio Año 2026 llega con promociones millonarias y apoyo al bien social en Costa Rica

La Junta de Protección Social lanza el sorteo más esperado del año con un premio mayor de ¢1,500 millones, incentivos adicionales y una gira nacional para acercar la lotería legal a todo el país

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La Junta de Protección Social lanzó oficialmente el Gordito de Medio Año 2026, con más de ¢4.800 millones en premios. Cortesía: JPS
La Junta de Protección Social lanzó oficialmente el Gordito de Medio Año 2026, con más de ¢4.800 millones en premios. Cortesía: JPS

La Junta de Protección Social (JPS) anunció el inicio de la venta del Gordito de Medio Año 2026, uno de los sorteos más emblemáticos de Costa Rica. Este año, el sorteo repartirá más de ¢4.800 millones (USD 10,5 millones) en premios, consolidándose como uno de los eventos más importantes para los jugadores y para la financiación de cerca de 500 programas de bienestar social que benefician a miles de personas en situación de vulnerabilidad en todo el país.

El lanzamiento oficial se realizó este lunes 22 de junio, informando que la venta estará disponible tanto a través de personas vendedoras como en el sitio web oficial www.jpsenlinea.go.cr. El Gordito de Medio Año 2026 ofrecerá un premio mayor de ¢500 millones (USD 1,1 millones) por emisión, con una emisión triple de 100 mil billetes cada una. Además, los participantes podrán optar por un segundo premio de ¢80 millones (USD 176 mil) y un tercer premio de ¢40 millones (USD 88 mil) por emisión. Cada billete entero tiene un valor de ¢25,000 (USD 54) , compuesto por diez fracciones de ¢2,500 (USD 5,5) cada una.

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Más allá de los premios directos, la JPS proyecta que el sorteo generará una ganancia superior a los ¢751 millones (USD 1,6 millones) para los vendedores autorizados, así como utilidades por encima de ¢916 millones (USD 2 millones) que serán destinados a programas de bien social en todo el territorio nacional. “Cada vez que una persona compra lotería legal de la Junta de Protección Social no solo adquiere una oportunidad para ganar, sino que también contribuye directamente al financiamiento de organizaciones e instituciones que atienden a poblaciones en condición de vulnerabilidad en todo el país. Por eso invitamos a la ciudadanía a comprar únicamente lotería legal y a nuestros vendedores autorizados”, destacó Paola Nájera Abarca, presidenta de la JPS.

El sorteo incluye un premio mayor de ¢500 millones (USD 1,1 millones) por cada una de sus tres emisiones. Cortesía: JPS
El sorteo incluye un premio mayor de ¢500 millones (USD 1,1 millones) por cada una de sus tres emisiones. Cortesía: JPS

El Gordito de Medio Año 2026 incorpora este año una serie de promociones y activaciones especiales para incrementar las oportunidades de ganar. Entre las actividades disponibles se encuentra el Coleccionable Digital Gordito de Medio Año 2026, vigente del 22 de junio al 6 de julio a través de las aplicaciones JPS Plus y JPS a su Alcance.

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La pasión del fútbol también estará presente con la promoción Quiniela Mundial 2026. Mediante el escaneo de fracciones de Lotería Nacional o Popular en las aplicaciones oficiales, los jugadores podrán pronosticar partidos del Mundial 2026 y participar por premios.

El Acumulado Millonario añade aún más incentivos, ya que todos los compradores de fracciones del Gordito de Medio Año participan automáticamente en los premios que determine la tómbola caliente, ampliando las posibilidades de obtener un premio adicional.

Como parte de la estrategia de acercamiento a la ciudadanía, la JPS realizará una gira nacional de ventasdel 29 de junio al 4 de julio, visitando comunidades en todas las provincias del país. Vendedores autorizados, acompañados por personal institucional, ofrecerán información y facilitarán la compra de lotería oficial en localidades como Esparza, Quepos, Guápiles, Puntarenas, Limón, Nicoya, Ciudad Neily, Santa Cruz, Liberia, Pérez Zeledón, Sarapiquí, Heredia, Cartago, Alajuela y San José, entre otras.

La JPS destinará las utilidades del sorteo a cerca de 500 programas de bienestar social en Costa Rica. Cortesía: JPS
La JPS destinará las utilidades del sorteo a cerca de 500 programas de bienestar social en Costa Rica. Cortesía: JPS

La JPS también habilitará un Espacio Libre de Especulación los días 3, 4 y 5 de julio en la entrada principal de la institución, permitiendo a los consumidores adquirir lotería oficial al precio autorizado, bajo la supervisión de inspectores y con apoyo de la Policía Municipal. El objetivo es proteger a los compradores y garantizar la transparencia en el proceso.

La institución recuerda que la compra de lotería legal no solo brinda seguridad y respaldo, sino que también permite financiar proyectos sociales en beneficio de miles de personas. El Gordito de Medio Año 2026 es, además de una posibilidad de ganar, una oportunidad para contribuir al desarrollo social de Costa Rica.

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