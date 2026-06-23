“De la mano de D10S”, “El mejor de la historia” y “El más grande”: las portadas de los diarios del mundo, rendidos ante Lionel Messi

Lionel Messi, la cara de las portadas de los diarios del planeta

La actuación de Lionel Messi en la victoria de Argentina por 2-0 ante Austria en la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026 provocó una reacción unánime en las portadas de los principales medios impresos del planeta. Al igual que como sucedió en distintos sitios webs del planeta, La imagen del capitán argentino celebrando sus dos goles y alcanzando el récord histórico de 18 tantos en Copas del Mundo ocupó el centro de las tapas, acompañada de calificativos y titulares que remarcaron su condición de leyenda y máximo goleador de todos los tiempos.

En España, los diarios deportivos dedicaron espacios destacados a la proeza de Messi. El periódico Marca ilustró su portada con la frase: “Messi 18”, detallando: “Firma un doblete, suma cinco goles en el Mundial y supera el registro histórico de Klose. Falla un penalti antes de que sus dianas certifiquen la clasificación de Argentina”.

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El diario As, en un recuadro, tituló: “Messi sube al cielo”, agregando: “Su doblete a Austria le convierte en el máximo goleador de los Mundiales (18) y mete a Argentina en dieciseisavos. Los cinco tantos de la albiceleste en el torneo son suyos”.

La portada de Mundo Deportivo también reservó un espacio visible para el capitán: “Messi. Un doblete de Leo le coloca en solitario como el máximo artillero de la historia de los Mundiales, con 18, pese a fallar un penalti”.

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En tanto, Sport optó por una declaración categórica: “El mejor de la historia”, acompañada de la bajada: “Un doblete de Messi ante Austria catapulta al argentino como máximo goleador histórico de los Mundiales. Argentina ganó su segundo partido con comodidad y sella su pase a la fase final”.

Por su parte, Estadio Deportivo fue contundente: “Sos leyenda. Otro doblete de Leo Messi, que falló un penalti, otorga una nueva victoria con portería a cero a Argentina para sellar el pase a las eliminatorias y confirmar a su capitán como el máximo goleador (18) de la historia de los Mundiales, superando a un Miroslav Klose que se rinde ante La Pulga: ‘Es el mejor de todos los tiempos’”.

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En Francia, la repercusión atravesó tanto la crónica deportiva como la admiración histórica. El diario L’Equipe encabezó su tapa con: “El rey del mundo”, y describió: “Lionel Messi anotó anoche sus goles número 17 y 18 en la Copa del Mundo. El capitán argentino, de 38 años, se convierte en el jugador más goleador de la historia de esta competencia. Mbappé aún puede competir con él”.

A su vez, Le Parisien resumió su portada con una afirmación directa: “Copa del Mundo: Messi, el máximo goleador de la historia”.

Los principales diarios italianos reflejaron el impacto del logro. Gazzetta dello Sport eligió el titular: “No hay nadie como él: con 18 goles, Messi está increíble. Falla un penal, pero le anota dos goles a Austria: supera a Klose”.

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En la portada de Corriere della Sera se leyó: “Doblete y récord de Messi, el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales”.

Por su parte, Corriere dello Sport tituló: “Mundial: nuevo récord. Doblete ante Austria (2-0) y Argentina clasificada: máximo goleador de todos los tiempos. ‘Leoland’. Messi Park: 5 goles en 2 partidos”.

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En Portugal, A Bola llevó a la portada: “Messi es el máximo goleador de todos los tiempos en los Mundiales”, en referencia directa al registro histórico alcanzado.

La prensa británica también dedicó sus primeras páginas a la hazaña. The Daily Telegraph resumió el impacto con: “Messi, el mejor de todos los tiempos. Bate el récord de la Copa del Mundo”.

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The Paper optó por la síntesis informativa: “Ya es oficial: Messi se convierte en el máximo goleador de todos los tiempos de la Copa del Mundo”.

En México, la prensa deportiva eligió expresiones de devoción. Récord lo ponderó titulando “De la mano de D10S”. Luego, añadió: “Lionel Messi es inevitable: el argentino ya es el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo, el de más juegos, más minutos y hasta más penaltis fallados, todo en una tarde de goleada ante Austria. ¡Y lo que falta!”.

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El diario Esto exhibió: “El más grande. Lionel Messi logra dos anotaciones en el triunfo de Argentina para llegar a 18 tantos y convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales; la albiceleste amarra su boleto a la siguiente ronda”.

En Brasil, O Estado do S.Paulo llevó en su tapa: “El máximo goleador. Con 18 goles en seis ediciones, Messi es el máximo goleador de las Copas. Ayer, anotó dos contra Austria y además falló un penal”.

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Por su parte, Folha de S.Paulo resumió: “Messi se convierte en el máximo goleador de los Mundiales. El astro anota dos goles contra Austria y suma 18 goles en Mundiales, superando al alemán Miroslav Klose; el argentino participa en su sexto Mundial”.

Los dirigidos por Lionel Scaloni, tras la victoria ante Austria, sumado a la derrota de Jordania contra Argelia, se aseguraron el pase a 16avos de final como primero del Grupo J, por lo que en la siguiente fase se medirá ante el segundo del Grupo H (lo integran España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita). El próximo compromiso de la Albiceleste será el 27 de junio, desde las 23, ante Jordania en el Dallas Stadium.

LAS PORTADAS DE LOS MEDIOS DEL MUNDO, RENDIDAS ANTE LIONEL MESSI:

La portada de Sport (España)

La portada de A Bola (Portugal)

La portada de Récord (México)

Portada de L'Equipe (Francia)

Portada de Mundo Deportivo (España)

La portada de Estadio Deportivo (España)

La portada de Corriere dello Sport (Italia)

La portada de La Gazzetta dello Sport (Italia)

La portada de The Daily Telegrapg (Inglaterra)

La portada de As (España)

La portada de The Paper (Inglaterra)

La portada de Marca (España)

La portada de Esto (México)

La portada de Corriere della Sera (Italia)

La portada de Le Parisien (Francia)