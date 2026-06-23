Desde dolor de cabeza hasta afecciones médicas: cuáles son los riesgos de tener niveles bajos en electrolitos

Los electrolitos son minerales como sodio, potasio, calcio y magnesio que regulan la hidratación, la función muscular, los impulsos nerviosos y el pH sanguíneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo humano depende de una serie de minerales esenciales para mantener su funcionamiento óptimo, conocidos como electrolitos. Estas sustancias, que incluyen el sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro, fosfato y bicarbonato, se disuelven en los líquidos corporales y adquieren una carga eléctrica, lo que les permite participar en procesos biológicos clave. Regulan el equilibrio de líquidos dentro y fuera de las células, transmiten impulsos nerviosos, sostienen la contracción muscular y contribuyen a la estabilidad del pH sanguíneo.

La obtención de estos minerales ocurre principalmente a través de la alimentación cotidiana y el consumo de líquidos. Frutas como la banana y la sandía aportan potasio y magnesio, mientras que los lácteos son fuente de calcio. Verduras, frutos secos y semillas también contienen cantidades significativas de diversos electrolitos. Mantener una dieta variada y suficiente en líquidos suele ser suficiente para conservar este equilibrio vital.

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La presencia adecuada en el organismo es necesaria para prevenir una serie de trastornos. Unos niveles equilibrados ayudan a evitar calambres musculares, debilidad, arritmias cardíacas y alteraciones en el pH sanguíneo. Por el contrario, una deficiencia de estos minerales puede tener consecuencias negativas en la salud, afectando desde el rendimiento físico y mental hasta el funcionamiento de órganos vitales.

Qué pasa en el cuerpo con niveles bajos de electrolitos

Los niveles bajos de electrolitos pueden causar dolor de cabeza, fatiga, sed, confusión, calambres y latidos cardíacos irregulares, además de convulsiones y coma en los casos más graves, según Verywell Health. El auge de bebidas y suplementos con estos minerales también abrió una duda práctica sobre cuándo ayudan de verdad y cuándo su consumo resulta innecesario o riesgoso.

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Tener pocos minerales puede alterar la hidratación, la función muscular, la actividad nerviosa y el ritmo cardíaco. Según Verywell Health, es conveniente reponerlos cuando hay pérdidas importantes de líquidos, como vómitos, diarrea, fiebre alta o ejercicio prolongado con mucho sudor, mientras que para la mayoría de las personas suelen bastar el agua y una dieta equilibrada, explica The Washington Post.

Una dieta variada y el consumo habitual de líquidos suelen aportar los electrolitos necesarios sin recurrir a bebidas o suplementos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los síntomas iniciales

Dolor de cabeza

Sed

Piel seca

Debilidad

Mareos

Contracciones musculares

Pérdida de apetito

Estreñimiento

Náuseas

Vómitos

Ante caídas mayores, el cuadro puede verse agraviado:

Confusión

Irritabilidad

Fatiga

Látidos irregulares

Convulsiones

Afecciones médicas

Expetos añaden que niveles muy bajos de sodio pueden afectar las células cerebrales y que el calcio, el magnesio y el potasio son necesarios para que el corazón funcione de forma adecuada.

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Qué son los electrolitos y por qué son clave para el cuerpo

Los electrolitos son minerales que, al disolverse en agua, adquieren carga eléctrica, según explican desde Cleveland Clinic y Mayo Clinic. Entre los más comunes están sodio, potasio, cloruro, calcio, magnesio, fosfato y bicarbonato. Estas sustancias participan en el equilibrio de líquidos, la transmisión de impulsos nerviosos, la función muscular, el ritmo cardíaco, la presión arterial y la estabilidad del pH, de acuerdo a expertos consultados por The Washington Post.

Los niveles bajos de electrolitos pueden causar dolor de cabeza, sed, debilidad, mareos, náuseas, calambres y latidos cardíacos irregulares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Matthew Black, nutricionista registrado en el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, explicó al medio estadounidense que el potasio, el calcio y el magnesio también contribuyen al funcionamiento de los vasos sanguíneos y a regular el azúcar en sangre. El sodio y el cloruro ayudan a controlar la cantidad de agua dentro y fuera de las células y a sostener el volumen sanguíneo. Los niveles adecuados ayudan a evitar calambres musculares, debilidad, alteraciones del pH y arritmias cardíacas.

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En qué casos pueden ayudar

Uno de los momentos más efectivos para consumir los electrolitos, según un estudio de Medline Plus, es al despertar, ya que ayuda a reponer líquidos y minerales que se pierden en la noche. Asimismo, una investigación respalda la información y suma que son altamente favorables antes, durante y después de un ejercicio.

Kelly Jones, nutricionista deportiva citada por Eating Well, planteó una utilidad concreta para quienes no suelen hidratarse lo suficiente: “Si se intenta aumentar la ingesta total de líquidos, pero no suele haber sed ni tener antojo de agua, los electrolitos matutinos pueden ser útiles”. Jones añadió: “Dado que el sodio puede estimular la sed, incluir un producto con electrolitos por la mañana puede ayudar a recordar beber agua con más frecuencia a lo largo del día”.

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Fuera de la mañana, especialistas ubican su uso alrededor del ejercicio y en episodios de deshidratación. Jeanne Hendricks, citada por Eating Well, afirmó: “Se recomienda la ingesta durante el ejercicio prolongado que dure más de una o dos horas, sobre todo en condiciones de calor y humedad o cuando se prevé una gran pérdida de sudor”.

La falta de electrolitos puede agravarse con confusión, irritabilidad, convulsiones y alteraciones del corazón cuando la caída de minerales es mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Leslie Bonci, a la misma revista, también los vinculó con enfermedades que provocan pérdida de líquidos: “Cuando uno está enfermo, es decir, cuando se pierde líquido por ambos extremos, los electrolitos pueden ayudar al cuerpo a reponerlos para contrarrestar la pérdida”. The Washington Post coincide en la misma idea y señala que pueden ser útiles tras vómitos o diarrea y cuando la actividad física supera una hora con sudoración abundante.

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Los riesgos de abusar de bebidas o suplementos de electrolitos

El consumo excesivo puede traer serios problemas a la salud. Expertos citados en The Washington Post indican que algunos productos contienen entre 500 y 1.000 miligramos de sodio por porción, una cantidad alta si se compara con la sugerencia de no superar los 1.500 miligramos diarios en adultos. De este modo, el exceso de sodio eleva el riesgo de hipertensión y puede afectar la salud cardiovascular.

Incluso, estas bebidas y sobres suelen incluir azúcares añadidos y un alto grado de acidez, con posible daño al esmalte dental, y que el uso frecuente de suplementos concentrados puede sobrecargar a los riñones. Entre los síntomas de una ingesta elevada, profesionales menciona debilidad muscular, fatiga, dolor de cabeza, confusión y arritmias en los casos más graves. Black subrayó que las personas con enfermedades crónicas o que toman medicamentos que alteran la regulación de líquidos deben consultar a un médico.

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Es importante, al hacer las comprar, revisar y leer atentamente las etiquetas de lso productos y hallar minerales como el calcio, magnesio o potasio, además de evitar cualquier aditivo que sea dañino para la salud. Para embarazadas y personas con hipertensión, insuficiencia cardíaca o enfermedad renal la recomendación de hablar primero con un especialista.