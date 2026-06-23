Identifican un gen que hace al cerebro más vulnerable al Alzheimer cuando se duerme poco, según un estudio

El Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de los casos de demencia, una enfermedad que afecta a 57 millones de personas en el mundo según la OMS (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 57 millones de personas viven con algún tipo de demencia a nivel global, con unos 10 millones de nuevos diagnósticos cada año. Dentro de ese total, el Alzheimer representa entre el 60% y el 70% de los casos.

Las proyecciones indican que, hacia 2050, esta cifra podría triplicarse debido al envejecimiento de la población, lo que plantea un desafío creciente para los sistemas de salud, la economía y las familias. En ese escenario, la investigación busca detectar cambios tempranos y comprender por qué algunas personas pueden ser más vulnerables que otras antes de que aparezcan los síntomas.

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Una de las líneas de estudio apunta a la relación entre descanso, genética y salud cerebral. Un trabajo de la Universidad Edith Cowan, publicado en Alzheimer’s & Dementia, encontró que ciertas variantes del gen AQP4 interactúan con patrones de sueño y se asocian con cambios cerebrales y cognitivos tempranos vinculados al Alzheimer.

El trabajo analizó a 351 adultos mayores sin deterioro cognitivo, pero con acumulación de beta amiloide, una proteína relacionada con la enfermedad. Los investigadores observaron diferencias en volumen cerebral, atrofia y rendimiento cognitivo según la combinación entre variantes genéticas y medidas de descanso.

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La investigación sobre Alzheimer busca detectar cambios tempranos y explicar por qué algunos adultos mayores son más vulnerables antes de que aparezcan los síntomas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Nuestro estudio muestra que las personas portadoras de ciertas variantes de AQP4 presentaron una pérdida más rápida de materia gris cuando informaron dormir menos”, señaló la investigadora Ayeisha Milligan Armstrong, según informó la Universidad Edith Cowan.

En otras palabras, los resultados sugieren que el descanso no tendría el mismo impacto en todos: en algunas personas, ciertas variantes genéticas podrían volver al cerebro más vulnerable a los efectos de dormir poco, aunque el estudio no demuestra una relación causal.

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El estudio no probó una relación causal ni permite afirmar que dormir más o mejor modifique por sí solo el riesgo de Alzheimer. Tampoco respalda, por ahora, recomendar pruebas genéticas de rutina. Su aporte está en mostrar que el sueño y la genética podrían interactuar de manera relevante en etapas previas a los síntomas.

Qué es AQP4 y por qué importa

AQP4 es un gen relacionado con la aquaporina-4, una proteína que ayuda a regular el movimiento de fluidos en el cerebro. Esa función es importante porque participa en el sistema glinfático, una vía de limpieza que contribuye a eliminar desechos del sistema nervioso.

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Este sistema se mantiene especialmente activo durante el sueño y se lo estudia por su papel en la eliminación de desechos del sistema nervioso. Entre ellos se encuentran proteínas como beta amiloide y tau, vinculadas con daño neuronal, pérdida de volumen cerebral y deterioro progresivo de la memoria y otras funciones cognitivas.

Un estudio de la Universidad Edith Cowan halló que variantes del gen AQP4 interactúan con el sueño y se asocian con cambios cerebrales y cognitivos tempranos vinculados al Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La aquaporina-4 se localiza principalmente en células de apoyo del cerebro llamadas astrocitos, especialmente cerca de los vasos sanguíneos. Su distribución puede cambiar con el envejecimiento y en enfermedades neurodegenerativas.

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Cómo estudiaron la relación entre sueño y genética

El equipo analizó 13 variantes comunes del gen AQP4 junto con datos de sueño, imágenes cerebrales y pruebas cognitivas. La información provino del estudio Australian Imaging, Biomarkers and Lifestyle, conocido como AIBL.

Los participantes eran adultos mayores cognitivamente intactos, pero considerados de mayor riesgo porque presentaban acumulación de beta amiloide o una progresión de ese biomarcador a lo largo del tiempo.

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El análisis de 351 adultos mayores con beta amiloide mostró diferencias en volumen cerebral, atrofia y rendimiento cognitivo según la combinación entre genética y descanso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para medir el descanso, los investigadores usaron el índice de calidad del sueño de Pittsburgh, una herramienta que evalúa duración del sueño, tiempo para conciliarlo, calidad global, alteraciones nocturnas y eficiencia del descanso.

El estudio también combinó tomografía por emisión de positrones para medir beta amiloide, resonancias magnéticas para evaluar estructuras cerebrales y pruebas neuropsicológicas para analizar distintos dominios cognitivos.

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Qué cambios observaron

Los resultados mostraron que algunas variantes de AQP4 se asociaron con diferencias en el rendimiento cognitivo y con medidas de estructura cerebral. También aparecieron interacciones entre genética y sueño: según el patrón de descanso, ciertos grupos presentaron trayectorias distintas en indicadores como volumen ventricular, materia gris y evolución cognitiva.

Estos hallazgos no significan que una variante sea siempre “buena” o “mala”. Según Armstrong, el efecto puede cambiar según el entorno y los hábitos de la persona. En este caso, el sueño aparece como un factor capaz de modificar la relación entre genética y vulnerabilidad cerebral.

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Los investigadores evaluaron 13 variantes de AQP4 con datos del estudio AIBL, imágenes cerebrales, pruebas cognitivas y el índice de calidad del sueño de Pittsburgh (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto quiere decir que dos personas pueden tener la misma “base” genética, pero una duerme de manera regular —siete u ocho horas, con horarios estables— y la otra descansa menos y de forma fragmentada. En ese escenario, y de acuerdo con lo que sugiere el estudio, la primera podría transitar el envejecimiento con cambios cerebrales más lentos, mientras que la segunda podría mostrar señales más marcadas en ciertos indicadores, sin que eso implique un diagnóstico ni un destino inevitable.

La investigadora Tenielle Porter señaló, en el comunicado de la Universidad Edith Cowan, que hace tiempo se conoce la relación entre mal sueño y riesgo de Alzheimer. Según explicó, estos datos apuntan a una prevención más personalizada, aunque todavía no justifican recomendar pruebas genéticas.

Qué pasó con la proteína beta amiloide

Uno de los puntos importantes del estudio es que no todas las asociaciones se mantuvieron con la misma fuerza. Tras aplicar correcciones estadísticas, los investigadores no encontraron vínculos significativos sostenidos con la carga de beta amiloide.

Por eso, los resultados más consistentes quedaron concentrados en cambios de estructura cerebral y rendimiento cognitivo, no en una modificación clara de ese biomarcador.

Tras las correcciones estadísticas, el estudio no encontró vínculos sostenidos entre AQP4 y la carga de beta amiloide, y los resultados más consistentes quedaron en la estructura cerebral y la cognición (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esa diferencia es clave para interpretar el trabajo con cautela. El estudio sugiere una relación entre AQP4, sueño y señales tempranas asociadas al Alzheimer, pero no demuestra que esas variantes modifiquen directamente la acumulación de beta amiloide.

Hacia una prevención más personalizada

El director del Center for Precision Health, Simon M. Laws, sostuvo que el estudio puede ayudar a entender por qué algunas personas empeoran más rápido que otras pese a tener un nivel de riesgo aparentemente similar.

Desde esa perspectiva, la medicina de precisión busca identificar quiénes podrían ser más vulnerables y quiénes podrían beneficiarse más de intervenciones sobre el estilo de vida, como mejorar el descanso. Los autores proponen que futuros ensayos clínicos consideren la información genética para evaluar si modificar el sueño puede influir en resultados cerebrales a largo plazo.

El estudio tiene límites importantes. El sueño fue autorreportado, la muestra fue relativamente pequeña para algunos análisis longitudinales y los participantes eran adultos mayores sin deterioro cognitivo, pero con acumulación de beta amiloide.

Además, la cohorte tenía predominio de personas caucásicas y con alto nivel educativo, lo que limita la generalización a otras poblaciones. Por ahora, los resultados deben replicarse en grupos más amplios, diversos e independientes.