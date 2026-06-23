Café hondureño rompe barrera y apunta a una cosecha histórica

El Programa Integral de Transformación Cafetalera busca fortalecer la productividad del café y beneficiar a 87.990 productores en Honduras.

La caficultura hondureña ya supera los USD 2.050 millones en ingresos por exportaciones y los 6,45 millones de quintales embarcados, a poco más de tres meses del cierre de la cosecha 2025-2026. Según el viceministro del Café José Francisco Ordóñez, la meta inicial de 6,5 millones de quintales será superada antes del 30 de septiembre.

Los contratos de venta alcanzan aproximadamente 6,85 millones de quintales, lo que acerca al país a cerrar la temporada cerca de los siete millones de quintales comercializados en los mercados internacionales.

Ordóñez explicó que las cifras actuales permiten anticipar que la meta inicial será superada antes del cierre oficial de la temporada.

Exportaciones y mercado

El comportamiento del mercado internacional también contribuyó a los resultados. La combinación de una demanda sostenida, mejores condiciones de comercialización y el esfuerzo productivo en las zonas cafetaleras permitió que Honduras mantenga una posición competitiva dentro de la industria mundial del café.

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El café continúa siendo una de las principales actividades económicas del país. Miles de familias dependen directamente de este cultivo, especialmente en comunidades rurales donde la producción cafetalera representa la principal fuente de empleo e ingresos.

La cadena de valor del café involucra transporte, comercialización, exportación, procesamiento, servicios financieros y generación de empleo temporal durante las etapas de corte y beneficiado del grano.

En numerosas regiones, el movimiento económico generado por la cosecha impulsa el comercio local y dinamiza pequeñas economías comunitarias.

Actualmente, la producción cafetalera tiene presencia en más de 220 municipios distribuidos en 15 departamentos del país, lo que la convierte en una de las actividades agrícolas con mayor alcance territorial.

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El aumento del precio internacional del café, principal producto de exportación en Honduras, fortaleció la balanza comercial en 2025. (Cortesía: Forbes Centroamérica)

Programa oficial y productores beneficiados

El Gobierno impulsa acciones orientadas a fortalecer la productividad y mejorar las condiciones de los productores, en particular de quienes poseen pequeñas y medianas explotaciones agrícolas.

En ese marco, fue lanzado recientemente el Programa Integral de Transformación Cafetalera (PIT Cafetalero), una iniciativa que busca ampliar el acompañamiento técnico y productivo a miles de familias vinculadas a la actividad.

Las ventas pactadas de café rozan los siete millones de quintales antes del cierre de la temporada.

Según las autoridades, el programa beneficiará a 87.990 productores a nivel nacional, con el propósito de fortalecer las capacidades de producción, incrementar los rendimientos por manzana cultivada y mejorar la competitividad del café hondureño frente a otros países productores.

Desafíos de la cosecha y peso económico

El sector continúa enfrentando amenazas relacionadas con la variabilidad climática, el incremento de costos de producción, la necesidad de renovación de plantaciones envejecidas y la fluctuación de los precios internacionales.

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Durante los últimos años, los productores incrementaron sus esfuerzos para mejorar la calidad del grano, diversificar mercados y adoptar prácticas más sostenibles que les permitan responder a las exigencias de los compradores internacionales.

La calidad del café hondureño ha sido uno de los factores para mantener la demanda en el exterior. El país se ha consolidado como uno de los principales exportadores de café de América Latina y continúa ganando reconocimiento en mercados especializados que valoran atributos como la trazabilidad, la sostenibilidad y las características de producción en altura.

El ingreso de más de USD 2.050 millones representa además un aporte para la economía hondureña. Las divisas generadas por las exportaciones ayudan a fortalecer las reservas internacionales, contribuyen a la estabilidad financiera y favorecen el movimiento económico en múltiples sectores vinculados de manera directa e indirecta al comercio exterior.

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Si la tendencia actual se mantiene durante los próximos meses, Honduras podría cerrar la cosecha 2025-2026 con resultados récord y consolidar al café como el principal producto agrícola de exportación.