Por qué los sabores cambian después de los 50 años: el declive de las papilas gustativas y el efecto del olfato

La pérdida de sensibilidad en las papilas gustativas y el olfato afecta el disfrute de los alimentos a partir de los 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sabores de la vida cambian con la edad y muchas personas descubren que, a partir de los 50 años, los alimentos familiares ya no generan la misma reacción en su paladar. Esta alteración no solo repercute sobre el disfrute de la comida, sino que modifica hábitos alimentarios y puede afectar la salud general, según especialistas consultados por Science Focus.

Señalaron que una menor sensibilidad en las papilas gustativas y en el olfato está detrás de estas transformaciones, originadas tanto por el envejecimiento biológico como por factores externos como enfermedades o uso de medicamentos.

El informe de Science Focus explicó que el cuerpo humano nace con aproximadamente nueve mil papilas gustativas en la lengua, encargadas de detectar los cinco sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami.

Los expertos indicaron que la genética y el estado de salud bucal influyen en el ritmo de deterioro de las papilas gustativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tejido se renueva cada dos semanas, pero con el paso del tiempo el recambio disminuye. A partir de los 50 años, la cantidad de papilas gustativas baja y aquellas que subsisten presentan menor sensibilidad. Este descenso puede variar entre individuos. Para algunos, la reducción es leve y gradual, mientras que, para otros, el cambio resulta más notable.

Papilas gustativas: una estructura en transformación

De acuerdo con distintos estudios, la disminución de la capacidad de las papilas gustativas no se experimenta de igual manera en todas las personas. Algunos individuos sienten solo una pérdida ligera, mientras que otros observan una reducción considerable de la sensibilidad. De acuerdo con Science Focus, aspectos como la constitución genética y la salud bucodental determinan la velocidad y el grado de modificación en la percepción del gusto.

El sentido del gusto no opera de forma aislada, depende en gran medida del olfato. La mucosa nasal alberga células receptoras que colaboran con las papilas gustativas para distinguir la complejidad de cada alimento. Con el envejecimiento, tanto la cantidad como la eficacia de estas células olfativas disminuyen, lo que repercute directamente en la sensibilidad al sabor.

El Dr. Nish Manek, especialista en medicina general y miembro de la Universidad de Cambridge, consultado por Science Focus, precisó que la disminución del olfato se intensifica con los años, incluso en presencia de afecciones momentáneas como un resfriado.

El deterioro del olfato con la edad impacta directamente en la percepción del sabor y modifica la experiencia alimentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La pérdida temporal del olfato, como la que se produce cuando se tiene un resfriado, puede tener un efecto similar, haciendo que la comida tenga un sabor especialmente insípido”, subrayó el Dr. Manek.

Factores externos y cambios en las preferencias alimentarias

Más allá de la edad, existen otros factores que afectan directamente la percepción de los sabores. El Dr. Manek puntualizó que el consumo de ciertos medicamentos, la presencia de enfermedades crónicas, el tabaquismo y problemas nasales alteran el gusto o el olfato de manera concreta.

Con el paso del tiempo y la disminución de la sensibilidad gustativa, las preferencias en la alimentación tienden a cambiar. El especialista señaló que las personas mayores suelen optar por alimentos más salados o dulces, ya que estos sabores resultan más perceptibles.

Las personas mayores tienden a preferir alimentos más salados o dulces, elevando el riesgo de hipertensión y aumento de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto puede impactar negativamente la salud: el consumo elevado de sal incrementa el riesgo de hipertensión arterial y la preferencia por el azúcar promueve el aumento de peso.

Estrategias para preservar el placer de comer

Aunque el envejecimiento de las papilas gustativas y el olfato es irreversible, sí existen medidas para mantener el placer gastronómico. El Dr. Manek recomendó asegurar una hidratación adecuada para favorecer la producción de saliva, evitar el tabaquismo, controlar enfermedades crónicas como la diabetes y revisar la medicación que pueda causar sequedad bucal.

Otra estrategia consiste en realzar los sabores intensos y naturales en la dieta. De acuerdo con Science Focus, los cítricos, postres fríos como el helado pero sin lácteos o la menta suelen tener un sabor más pronunciado. Marinar los platos con vinagre, aderezos, mostaza, hierbas o especias contribuye a enriquecer el sabor, sin recurrir al exceso de sal o azúcar.

Ajustes como el uso de cítricos, especias y aderezos intensos mejoran la calidad de la alimentación en adultos mayores pese al envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la vida cotidiana

Las variaciones en la percepción de los sabores repercuten en la calidad de vida y el vínculo con la alimentación diaria. El Dr. Manek destacó que las papilas gustativas más apáticas pueden responder mejor a estímulos ácidos o intensos como los cítricos.

Estos pequeños ajustes permiten que muchas personas mayores continúen disfrutando de una dieta variada y placentera, incluso frente a los cambios fisiológicos propios del envejecimiento.