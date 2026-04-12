Ciencia

Por qué los sabores cambian después de los 50 años: el declive de las papilas gustativas y el efecto del olfato

El Dr. Nish Manek, consultado por Science Focus, analizó cómo el envejecimiento, junto con factores como la salud bucodental, enfermedades y medicamentos, influyen en la percepción sensorial y alteran la relación con la comida

Guardar
Primer plano de la boca de una persona adulta con la lengua extendida y papilas gustativas visibles.
La pérdida de sensibilidad en las papilas gustativas y el olfato afecta el disfrute de los alimentos a partir de los 50 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los sabores de la vida cambian con la edad y muchas personas descubren que, a partir de los 50 años, los alimentos familiares ya no generan la misma reacción en su paladar. Esta alteración no solo repercute sobre el disfrute de la comida, sino que modifica hábitos alimentarios y puede afectar la salud general, según especialistas consultados por Science Focus.

Señalaron que una menor sensibilidad en las papilas gustativas y en el olfato está detrás de estas transformaciones, originadas tanto por el envejecimiento biológico como por factores externos como enfermedades o uso de medicamentos.

El informe de Science Focus explicó que el cuerpo humano nace con aproximadamente nueve mil papilas gustativas en la lengua, encargadas de detectar los cinco sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo y umami.

Paciente siendo examinada por el dentista, enfocándose en la odontología como clave para el cuidado dental, la salud bucal, el aliento fresco y la prevención de caries. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los expertos indicaron que la genética y el estado de salud bucal influyen en el ritmo de deterioro de las papilas gustativas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tejido se renueva cada dos semanas, pero con el paso del tiempo el recambio disminuye. A partir de los 50 años, la cantidad de papilas gustativas baja y aquellas que subsisten presentan menor sensibilidad. Este descenso puede variar entre individuos. Para algunos, la reducción es leve y gradual, mientras que, para otros, el cambio resulta más notable.

Papilas gustativas: una estructura en transformación

De acuerdo con distintos estudios, la disminución de la capacidad de las papilas gustativas no se experimenta de igual manera en todas las personas. Algunos individuos sienten solo una pérdida ligera, mientras que otros observan una reducción considerable de la sensibilidad. De acuerdo con Science Focus, aspectos como la constitución genética y la salud bucodental determinan la velocidad y el grado de modificación en la percepción del gusto.

El sentido del gusto no opera de forma aislada, depende en gran medida del olfato. La mucosa nasal alberga células receptoras que colaboran con las papilas gustativas para distinguir la complejidad de cada alimento. Con el envejecimiento, tanto la cantidad como la eficacia de estas células olfativas disminuyen, lo que repercute directamente en la sensibilidad al sabor.

El Dr. Nish Manek, especialista en medicina general y miembro de la Universidad de Cambridge, consultado por Science Focus, precisó que la disminución del olfato se intensifica con los años, incluso en presencia de afecciones momentáneas como un resfriado.

Primer plano de un hombre de unos 50 años con pelo canoso y jersey verde, oliendo un plato de estofado caliente con carne, patatas y zanahorias, con vapor ascendiendo.
El deterioro del olfato con la edad impacta directamente en la percepción del sabor y modifica la experiencia alimentaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La pérdida temporal del olfato, como la que se produce cuando se tiene un resfriado, puede tener un efecto similar, haciendo que la comida tenga un sabor especialmente insípido”, subrayó el Dr. Manek.

Factores externos y cambios en las preferencias alimentarias

Más allá de la edad, existen otros factores que afectan directamente la percepción de los sabores. El Dr. Manek puntualizó que el consumo de ciertos medicamentos, la presencia de enfermedades crónicas, el tabaquismo y problemas nasales alteran el gusto o el olfato de manera concreta.

Con el paso del tiempo y la disminución de la sensibilidad gustativa, las preferencias en la alimentación tienden a cambiar. El especialista señaló que las personas mayores suelen optar por alimentos más salados o dulces, ya que estos sabores resultan más perceptibles.

Primer plano de las manos de un hombre agregando sal de un salero y con los dedos sobre un plato de pasta con vegetales. La cara no es visible.
Las personas mayores tienden a preferir alimentos más salados o dulces, elevando el riesgo de hipertensión y aumento de peso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto puede impactar negativamente la salud: el consumo elevado de sal incrementa el riesgo de hipertensión arterial y la preferencia por el azúcar promueve el aumento de peso.

Estrategias para preservar el placer de comer

Aunque el envejecimiento de las papilas gustativas y el olfato es irreversible, sí existen medidas para mantener el placer gastronómico. El Dr. Manek recomendó asegurar una hidratación adecuada para favorecer la producción de saliva, evitar el tabaquismo, controlar enfermedades crónicas como la diabetes y revisar la medicación que pueda causar sequedad bucal.

Otra estrategia consiste en realzar los sabores intensos y naturales en la dieta. De acuerdo con Science Focus, los cítricos, postres fríos como el helado pero sin lácteos o la menta suelen tener un sabor más pronunciado. Marinar los platos con vinagre, aderezos, mostaza, hierbas o especias contribuye a enriquecer el sabor, sin recurrir al exceso de sal o azúcar.

Mujer con delantal añade romero a una olla en la cocina. En la encimera hay recipientes con especias y hierbas de colores vivos.
Ajustes como el uso de cítricos, especias y aderezos intensos mejoran la calidad de la alimentación en adultos mayores pese al envejecimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto en la vida cotidiana

Las variaciones en la percepción de los sabores repercuten en la calidad de vida y el vínculo con la alimentación diaria. El Dr. Manek destacó que las papilas gustativas más apáticas pueden responder mejor a estímulos ácidos o intensos como los cítricos.

Estos pequeños ajustes permiten que muchas personas mayores continúen disfrutando de una dieta variada y placentera, incluso frente a los cambios fisiológicos propios del envejecimiento.

Temas Relacionados

Papilas GustativasEnvejecimientoOlfatoSaboresComidaSalud BucodentalMagazinesNewsroom BUE

Últimas Noticias

El consumo regular de sardinas favorece parámetros metabólicos en personas con diabetes tipo 2

Un ensayo clínico mostró mejoría en lípidos, composición de la microbiota y perfil inflamatorio, sin cambios significativos en el control glucémico

El consumo regular de sardinas favorece parámetros metabólicos en personas con diabetes tipo 2

¿Por qué tu cerebro no olvida cómo andar en bicicleta?

Una habilidad arraigada permanece intacta gracias a circuitos neuronales especiales que resisten el paso del tiempo y la inactividad

¿Por qué tu cerebro no olvida cómo andar en bicicleta?

La mayoría de las mujeres en Reino Unido desconoce el impacto de la menopausia en la salud mental

Un informe reciente revela que existe un bajo nivel de información entre la población femenina sobre los riesgos psicológicos asociados a los cambios hormonales, lo que pone en evidencia fallas en el sistema de salud y en la educación

La mayoría de las mujeres en Reino Unido desconoce el impacto de la menopausia en la salud mental

Por qué los humanos tienen muelas de juicio: cómo la evolución del cerebro derivó en mandíbulas más pequeñas y problemas dentales

Un análisis basado en las observaciones del biólogo Scott Travers examinó de qué manera transformaciones anatómicas vinculadas al desarrollo del cráneo y a la dieta ancestral explican la presencia de estos dientes asociados a frecuentes intervenciones odontológicas

Por qué los humanos tienen muelas de juicio: cómo la evolución del cerebro derivó en mandíbulas más pequeñas y problemas dentales

La NASA ya piensa en Artemis III para 2027: qué desafíos enfrenta la próxima misión a la Luna

La agencia espacial estadounidense perfila su siguiente expedición a la órbita lunar como la prueba clave para acercarnos al aterrizaje en 2028 y la construcción de una base permanente

La NASA ya piensa en Artemis III para 2027: qué desafíos enfrenta la próxima misión a la Luna
DEPORTES
Racing recibirá a River Plate en un especial duelo por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Racing recibirá a River Plate en un especial duelo por el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Newell’s y San Lorenzo protagonizarán un partido clave para su futuro en el Torneo Apertura: hora, TV y formaciones

Continúa la fecha 14 del Torneo Apertura: la agenda con los partidos de la jornada

Preocupación para Scaloni: Cuti Romero recibió un fuerte golpe y fue reemplazado entre lágrimas en el partido del Tottenham

La confesión sexual de la ex esposa de una leyenda de la NBA que causó furor: “Tenía relaciones cuatro veces todas las noches”

TELESHOW
La sensual foto de Felipe Fort en la intimidad de su hogar que se volvió viral: qué tenía puesto

La sensual foto de Felipe Fort en la intimidad de su hogar que se volvió viral: qué tenía puesto

El repudiable comentario de Yipio a Solange Abraham en Gran Hermano que encendió la polémica en las redes

Camila Morrone deslumbró con su costado argentino cuando quisieron tomarle examen de español: “Más canchero”

Eva De Dominici sorprendió con su inglés mientras crecen los rumores sobre su papel en La mujer maravilla

La escapada ciclista de Juana Viale y Yago Lange: amor, deporte y paisajes soñados

INFOBAE AMÉRICA

Trágica estampida en una enorme fortaleza del siglo XIX en el norte de Haití: al menos 30 muertos

Trágica estampida en una enorme fortaleza del siglo XIX en el norte de Haití: al menos 30 muertos

Emiratos Árabes Unidos afirmó que el estrecho de Ormuz “nunca ha sido propiedad de Irán como para cerrarlo”

Donald Trump dijo que el Reino Unido podría ayudar en el desminado del estrecho de Ormuz

El reloj del pasajero más rico del Titanic sale a subasta y promete romper todos los récords

Irán desafía el bloqueo de Trump del Estrecho de Ormuz: “El enemigo quedará atrapado en un vórtice mortal”