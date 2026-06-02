Yohamy Flores y Niccolo Pilenga, la historia de dos nadadores que llevarán a El Salvador a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

La disciplina y la constancia destacan como los pilares principales en la preparación de los jóvenes salvadoreños para su desafío olímpico en Dakar 2026. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

La noticia llegó como una sorpresa que cambió la rutina de dos adolescentes salvadoreños: Yohamy Flores y Niccolo Pilenga recibieron la confirmación de que competirán en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

Detrás del anuncio hay años de disciplina, entrenamientos y sueños compartidos con sus familias, que hoy ven cristalizarse en una cita mundialista el esfuerzo de toda una vida vinculada a la natación.

El Club Polvorín es el lugar donde Yohamy Gabriela Flores Merino ha convertido la natación en parte de su identidad. Desde que tenía cuatro años y observaba a otros niños en la piscina, supo que el agua sería su espacio.

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A los catorce, la selección para representar a El Salvador en el evento juvenil más importante del mundo la tomó por sorpresa. “Mi mamá se alegró mucho, ya que tampoco se lo imaginaba, y mi papá también se puso super feliz”.

La noticia modificó su rutina: desde hace cinco meses, sus entrenamientos son más intensos y enfocados, con la meta clara de llegar en la mejor forma posible a Dakar.

Yohamy Gabriela Flores Merino, nadadora salvadoreña de 14 años, asegura su clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 tras años de entrenamiento. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

El deporte no solo le ha dado disciplina, sino también refugio. “Este deporte me regala paz, me relaja y es una forma de escapar de todos mis problemas”, afirma Yohamy.

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En ese trayecto, su mayor inspiración ha sido Federica Pellegrini, la nadadora italiana que supo sobreponerse a la adversidad y convertirse en referente mundial.

“A pesar de todos los problemas que tuvo, pudo salir adelante y ser una de las mejores nadadoras del mundo”, dice Yohamy, convencida de que la perseverancia es el motor principal.

Ahora, su objetivo es dejar el nombre de su país en alto y mejorar sus marcas personales. “Que nunca se rindan, ya que la disciplina siempre al final da su recompensa”, aconseja a quienes la miran como ejemplo.

El camino de Niccolo Pilenga: disciplina y amistad en el agua

Niccolo Pilenga encontró en la natación una pasión desde muy pequeño, cuando apenas tenía tres años y asistía al kínder. Lo que inició como un simple disfrute por estar en el agua se convirtió con el tiempo en una dedicación absoluta.

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Para Niccolo, la natación es mucho más que una competencia: es la oportunidad de hacer amistades y disfrutar cada triunfo, individual o colectivo.

En el Club MOST, Niccolo entrena con constancia. Una de las experiencias que más lo marcaron fue su participación en el CS Cander 2023, donde ganó una medalla. “Me gustó mucho, fue una gran experiencia para mí”, recuerda.

La emoción se multiplicó cuando supo que viajaría a Dakar para competir en los 100 metros libres masculino. “Mi entrenador me informó la clasificación y desde entonces nos hemos venido preparando. Lo que más me impactó es que será bien lejos la competencia, pero la verdad me siento contento por ir a esta competencia tan importante”.

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Niccolo Pilenga, representante de El Salvador en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, participará en la prueba de 100 metros libres masculino. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

El apoyo familiar ha sido clave en su trayecto. “Está supercontenta por mi participación en Dakar 2026”, afirma Niccolo sobre su familia. El compromiso es entrenar todos los días, ser puntual y dar el máximo en cada sesión.

En su motivación diaria destaca la figura de Xavier Ventura, amigo y referente en el deporte. “Es un gran ganador, un gran nadador y un gran amigo”, dice, convencido de que la disciplina es la base de todo logro. Antes de concluir, agradece a su entrenador, a la federación, al INDES y a quienes lo han respaldado. “Nunca se rindan, todo es posible y siempre hay que dar lo máximo”.

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Una meta compartida: representar a El Salvador en Dakar 2026

La clasificación de Yohamy Flores y Niccolo Pilenga al equipo nacional ha llenado de orgullo a sus familias y ha puesto la ilusión de todo un país en el regreso de El Salvador a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ambos competirán en los 100 metros libres de sus respectivas categorías entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre de 2026, en un evento que reunirá a las principales promesas deportivas juveniles en África.

La preparación no ha sido sencilla. Los dos nadadores recibieron la noticia de sus entrenadores tras meses de trabajo intenso. La sorpresa inicial se transformó rápidamente en una motivación extra: entrenar con más rigor, apuntar a superar marcas personales y defender la bandera salvadoreña en el escenario internacional.

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La clasificación de Yohamy Flores y Niccolo Pilenga a Dakar 2026 motiva a otros jóvenes atletas salvadoreños a perseguir el sueño olímpico. (Foto: Comité Olímpico de El Salvador)

Ambos comparten un objetivo: inspirar a otros jóvenes atletas y demostrar que la disciplina y la constancia pueden abrir puertas insospechadas. El sueño olímpico, que parecía lejano en sus primeros años de piscina, hoy es una realidad tangible para estos adolescentes que no dejaron de creer en sus capacidades.

El Comité Olímpico de El Salvador ha habilitado los recursos requeridos para que ambos atletas puedan enfocarse en su entrenamiento y participación, como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento del deporte acuático en el país.