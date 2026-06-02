La temporada de ciclónica del Atlántico inicia con vigilancia permanente en Guatemala

La imagen satelital muestra la temporada de ciclones del Atlántico, que inicia con vigilancia permanente en Guatemala ante posibles fenómenos meteorológicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La temporada ciclónica del Atlántico comenzó este 1 de junio con una proyección de 11 a 15 ciclones nombrados, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que advirtió que el seguimiento de estos sistemas es relevante porque entre uno y tres podrían convertirse en huracanes mayores durante 2026.

En la misma estimación oficial, el Insivumeh indicó que entre cuatro y siete sistemas del Atlántico alcanzarían categoría de huracán. El instituto añadió que la temporada se analiza con base en temperaturas superficiales del océano, condiciones meteorológicas regionales y la evolución de los fenómenos de El Niño y La Niña.

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El organismo precisó que la formación de ciclones no implica que todos impactarán Guatemala. Aun así, informó que mantiene vigilancia y monitoreo las 24 horas del día para comunicar de forma oportuna cualquier sistema que pueda representar riesgo para el territorio nacional.

El Pacífico tendrá una actividad más alta que el Atlántico

El 15 de mayo comenzó la temporada de huracanes en la cuenca del Pacífico Oriental, donde se prevé la formación de entre 16 y 20 ciclones nombrados, según Insivumeh. De ese total, entre ocho y 10 podrían alcanzar categoría de huracán y entre tres y cinco evolucionar a huracanes mayores.

Foto de archivo: El fortalecido fenómeno El Niño limitará la formación de ciclones tropicales en el Atlántico. Se espera que reduzca el riesgo para Florida y el sureste de Estados Unidos (Reuters)

El instituto sostuvo que los sistemas más graves se desarrollarán en el Pacífico, mientras que en el Atlántico se prevé una actividad moderada, según informes de INSIVUMEH. Esa perspectiva ha generado preocupación regional por los posibles efectos sobre infraestructuras y actividades productivas, de acuerdo con esos mismos informes.

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El texto también recoge una cifra puntual para el Atlántico: 14 tormentas nombradas, con entre cuatro y siete huracanes y entre uno y tres huracanes mayores, según cifras difundidas por INSIVUMEH. Esa proyección se ubica dentro del rango oficial presentado por el instituto para la temporada que acaba de comenzar.

Los pronósticos internacionales coinciden en un Atlántico moderado

Las previsiones de Insivumeh para el Atlántico coinciden con varios organismos internacionales que describen la temporada como moderada. La Universidad Estatal de Colorado proyectó el 9 de abril de 2026 un total de 13 tormentas nombradas, seis huracanes y dos huracanes mayores para esa cuenca.

Según esa universidad, el escenario responde a la posible aparición de El Niño y al aumento de la cizalladura del viento en el Atlántico tropical y el Caribe. La Universidad de Arizona presentó el 7 de abril una perspectiva más activa: 20 tormentas nombradas, nueve huracanes y cuatro huracanes mayores.

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El Servicio Meteorológico Nacional de México publicó el 22 de abril un pronóstico alineado con el de Insivumeh y la Universidad Estatal de Colorado: entre 11 y 15 tormentas nombradas, cuatro a siete huracanes y uno a dos huracanes mayores. La firma estadounidense AccuWeather estimó entre 11 y 16 tormentas nombradas, cuatro a siete huracanes y dos a cuatro huracanes mayores, además de entre tres y cinco impactos directos sobre territorio de Estados Unidos, según AccuWeather.

El Niño puede reducir la formación de ciclones en el Atlántico

Según INSIVUMEH, la posible transición de una La Niña débil hacia condiciones neutras y luego a un episodio de El Niño moderado o fuerte sería el factor central para el comportamiento del Atlántico en 2026. El instituto señaló que ese cambio coincidiría con el pico de la temporada, entre agosto y octubre.

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De acuerdo con INSIVUMEH, El Niño favorece el incremento de la cizalladura del viento, lo que reduce la probabilidad de formación e intensificación de ciclones en el Atlántico. Aun con una predicción moderada, la Universidad Estatal de Colorado advirtió que la persistencia de aguas oceánicas cálidas a gran profundidad eleva el riesgo de intensificación rápida de tormentas, según esa institución.

La universidad estimó en 32% la probabilidad de que al menos un huracán mayor impacte algún punto de la costa de Estados Unidos durante 2026. En Guatemala, INSIVUMEH informó que participa en mesas técnicas agroclimáticas con otras instituciones nacionales para formular recomendaciones dirigidas a los sectores productivos y reducir el posible impacto sobre la agricultura, la infraestructura y las poblaciones vulnerables.

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La escala Saffir-Simpson clasifica como huracanes mayores a las categorías tres, cuatro y cinco. Según el texto oficial citado, un huracán de categoría uno presenta vientos de 119 a 153 kilómetros por hora, uno de categoría dos de 154 a 177 kilómetros por hora, uno de categoría tres de 178 a 208 kilómetros por hora, uno de categoría cuatro de 209 a 251 kilómetros por hora y uno de categoría cinco supera los 252 kilómetros por hora.