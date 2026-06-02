Por qué la vacunación anual es clave ante una gripe cada vez más impredecible

La vacunación anual contra la influenza sigue siendo fundamental para la prevención, especialmente ante la variabilidad viral y factores ambientales (Foto cortesía Ministerio de Salud)

El rol del clima en la transmisión y comportamiento de la influenza ha cobrado una relevancia inesperada para la comunidad médica. Más de cien expertos de América Latina, reunidos en Chile para el cuarto Flu Forum, coincidieron en que los factores ambientales modifican de manera directa la dinámica de la enfermedad.

La doctora María Luisa Ávila, pediatra infectóloga, sintetizó el hallazgo en una frase: “El clima se convierte en un actor silencioso pero determinante en la epidemiología de la influenza”.

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Su análisis va más allá de la meteorología: “Ese cambio climático que aumenta la humedad, que puede intensificar fenómenos como frentes fríos, lluvias excesivas o períodos de sequía, altera la estabilidad del virus: puede hacerlo más resistente en superficies o en las manos, o también más débil. Incluso dentro de un mismo país, el comportamiento del virus puede ser completamente diferente según la región”.

La humedad absoluta fue identificada como un factor de peso. Según la especialista, “puede explicar hasta el 50% de la transmisión y el 90% de la supervivencia viral”, lo que sitúa a los aspectos ambientales en el centro de las estrategias de control.

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El Calendario Nacional de Vacunación prioriza a mayores de 65 años, niños, embarazadas y grupos de riesgo para recibir la vacuna antigripal gratuita (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este virus se caracteriza por su alta capacidad de mutación, lo que altera su comportamiento año a año. “Todos los años vamos a tener una manifestación totalmente diferente de la influenza debido a su capacidad de adaptación”, explicó Ávila, resaltando la dificultad de prever con exactitud su impacto estacional.

La circulación internacional y la convivencia de distintos subtipos virales favorecen la aceleración de cambios en la gripe. Elementos como los aerosoles, el polvo atmosférico o la contaminación pueden modificar la propagación y estabilidad del virus, haciendo necesaria una vigilancia constante.

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El comportamiento de la influenza depende de múltiples variables

Los expertos subrayaron que la interacción entre condiciones meteorológicas, las características del virus y la situación del huésped explica la diversidad de escenarios epidemiológicos. No todos los subtipos se comportan igual: la combinación de estos factores determina la evolución local de la enfermedad.

La influenza puede presentarse como una afección leve o desencadenar complicaciones graves, especialmente en personas con factores de riesgo. Por ello, la prevención y el control requieren una mirada integral que contemple tanto la vacunación como el monitoreo ambiental.

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El cambio climático altera la transmisión y comportamiento de la influenza en América Latina, advierten expertos en el Flu Forum

En la actualidad, la gripe sigue representando un desafío significativo en América Latina. Tanto el virus como el entorno y el huésped se influyen mutuamente, lo que obliga a adaptar las políticas de salud pública y los esquemas de preparación para escenarios futuros.

El análisis de los expertos reunidos en el Flu Forum reveló que la influenza ya no puede considerarse solo una infección respiratoria común. La complejidad de su transmisión, determinada por variables biológicas y ambientales, exige estrategias de prevención dinámicas y enfoques multidisciplinarios.

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Vacunación: eje de la prevención en un contexto cambiante

Ante la variabilidad del virus y la influencia de factores externos, la comunidad científica insiste en que la herramienta más efectiva sigue siendo la vacunación anual. El doctor José Montes, director de Asuntos Médicos de CSL Seqirus para América Latina, enfatizó: “La vacunación antigripal sigue siendo una herramienta central de prevención, especialmente en contextos donde la circulación viral y los factores ambientales pueden modificar el riesgo de exposición”.

La capacidad de mutación de la influenza dificulta prever la gravedad de cada temporada y desafía a la medicina preventiva (Freepik)

La doctora Ávila advirtió sobre los límites de la inmunización: “La vacuna puede ser muy buena, pero si la posibilidad de infectarme es muy alta, la tasa de protección puede disminuir en contextos de alta exposición”. Por esta razón, los especialistas recomiendan sumar esfuerzos en vigilancia y actualización de estrategias.

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Frente a la amenaza latente de nuevas pandemias, la advertencia de Ávila resuena: “El reloj de la pandemia hace tic tac, pero no marca la hora”.

La prevención de la influenza requiere comprender la interacción entre el virus, el ambiente y el huésped, y adaptar las políticas sanitarias a la realidad epidemiológica de cada región. La vacunación anual y el monitoreo climático son pilares para enfrentar este desafío.

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Quiénes deben vacunarse y cómo se organiza la campaña

La prevención efectiva de la influenza depende de políticas de salud que integren vacunación, monitoreo climático y adaptación regional de estrategias (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vacuna antigripal está indicada para cualquier persona mayor de seis meses, siempre bajo indicación médica. El Calendario Nacional de Vacunación contempla su aplicación gratuita y obligatoria para mayores de 65 años, personal de salud, embarazadas en cualquier trimestre, puérperas hasta diez días después del parto si no la recibieron en el embarazo, niños de seis a 24 meses, y personas con factores de riesgo como obesidad, diabetes, enfermedades respiratorias o cardíacas, inmunodeficiencias, enfermedad oncohematológica, trasplantes o insuficiencia renal crónica en diálisis.

La inclusión de estos grupos responde a la necesidad de proteger a quienes tienen mayor probabilidad de desarrollar complicaciones severas. En todos los casos, el criterio del médico tratante es fundamental para definir la indicación.

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La vacunación anual, junto al monitoreo constante del virus y la adaptación de las estrategias de prevención, constituye la mejor defensa frente a la influenza, una enfermedad que sigue evolucionando y desafiando a la salud pública en América Latina.