Misión del BID impulsa análisis sobre factores que amenazan a la economía guatemalteca

La misión técnica del Banco Interamericano de Desarrollo inició estudios en el país para analizar cómo factores internacionales, como el conflicto en Irán, pueden impactar el crecimiento del Producto Interno Bruto y la estabilidad inflacionaria (Foto cortesía Mifin)

El Ministerio de Finanzas Públicas (Mifin) de Guatemala informó este 1 de junio que recibió una misión del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para desarrollar estudios sobre factores externos que podrían afectar la economía del país, con el objetivo de fortalecer la capacidad de anticipación y facilitar decisiones oportunas que reduzcan sus efectos, según comunicó el ministerio en sus redes sociales.

Entre los escenarios analizados figura el impacto que podría tener el conflicto en Irán sobre Guatemala. Pese a ese riesgo externo, el país prevé cerrar el año con un crecimiento de entre 3,5 % y 4 % y con inflación controlada, una combinación que le da mayor margen para aplicar medidas de política económica y mitigar posibles desaceleraciones, según el Ministerio de Finanzas Públicas.

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La cartera agregó que Guatemala mantiene una posición favorable frente a otros países de la región. Ese diagnóstico fue presentado durante una reunión en la que la misión del Banco Interamericano de Desarrollo recibió un informe del ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Menkos Zeissig y de otros viceministros, de acuerdo con el Minfin.

El análisis incluyó petróleo, cadenas de valor y fertilizantes

El Ministerio de Finanzas Públicas presentó iniciativas como el Bono Social y Mano a Mano para responder con flexibilidad y rapidez ante situaciones de estrés económico derivadas de factores internacionales adversos (Foto cortesía Mifin)

El análisis expuesto a la misión del Banco Interamericano de Desarrollo identificó tres efectos principales del conflicto en Irán para la economía guatemalteca. El primero es la volatilidad en los precios del petróleo y del gas, que podría provocar un aumento sistemático en los costos de producción.

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El segundo riesgo son posibles disrupciones en las cadenas de valor, que podrían elevar los costos logísticos. El tercero es el encarecimiento de los fertilizantes, un factor que reduce la producción y presiona el precio de los alimentos.

La cartera advirtió que esa última situación podría agravarse por los efectos asociados al fenómeno de El Niño. El informe presentado en la reunión vinculó así un shock internacional con presiones internas sobre producción, transporte y precios de bienes básicos.

El propósito del apoyo técnico ofrecido por el BID, según el Ministerio de Finanzas Públicas, es mejorar la capacidad del Estado para anticipar estos choques externos. La meta, añadió la cartera, es facilitar respuestas más rápidas cuando los factores internacionales amenacen el desempeño económico del país.

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El Gobierno vinculó la respuesta económica con programas de protección social

El Ministerio de Finanzas Públicas sostuvo que la protección social adaptativa es una pieza central para fortalecer la capacidad de respuesta en situaciones de crisis. En ese marco, mencionó al Bono Social, la iniciativa Mano a Mano y los Comedores Sociales como herramientas para brindar apoyo oportuno a la población más vulnerable.

El Ministerio de Finanzas Públicas presentó iniciativas como el Bono Social y Mano a Mano para responder con flexibilidad y rapidez ante situaciones de estrés económico derivadas de factores internacionales adversos (Foto cortesía Mifin)

Ese es el punto central del planteamiento oficial: ante posibles episodios de estrés económico derivados de factores externos, el Gobierno busca combinar análisis preventivo con instrumentos de asistencia social y margen de política económica, según el Minfin.

Tras conocer el análisis, Menkos Zeissig afirmó que los episodios de estrés económico son cada vez más frecuentes y ponen a prueba la capacidad de los países para responder con resiliencia. También subrayó la necesidad de desarrollar mecanismos con implementación ágil y con la flexibilidad suficiente para ajustarse a las condiciones de cada situación, de acuerdo con el Minfin.

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