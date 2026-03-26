Ciencia

7 vegetales al día: la clave para un mejor descanso, según la ciencia

Investigadores de King’s College London encontraron que incorporar estos alimentos potencia el sueño, al tiempo que contribuye a la salud cardíaca y al bienestar general

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio publicado en Frontiers in Nutrition relaciona una alta ingesta de fibra alimentaria con mayor tiempo en sueño profundo en adultos sanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio publicado en la revista científica Frontiers in Nutrition demuestra que las personas que consumen una mayor cantidad de fibra alimentaria tienden a pasar más tiempo en sueño profundo. Esta fase, denominada sueño de ondas lentas, resulta fundamental para la recuperación corporal y la consolidación de la memoria.

Según los hallazgos, una dieta rica en fibra y alimentos vegetales se asocia con un incremento en el tiempo dedicado a este tipo de descanso reparador. El artículo aporta pruebas sobre cómo la alimentación puede influir directamente en la calidad del sueño.

La investigación, impulsada por científicos de la universidad británica King’s College London, se centró en evaluar los hábitos alimenticios y los patrones de sueño en adultos sanos. Quienes incorporaron más fibra en su dieta experimentaron beneficios detectables: más duración del sueño profundo y mejor descanso.

Diseño y metodología del estudio sobre dieta y sueño

El estudio del King’s College London incluyó a 64 adultos sanos, con edades de entre 20 y 40 años, que participaron durante dos semanas en un seguimiento intensivo. Cada voluntario recibió comidas planificadas específicamente para asegurar diferentes niveles de fibra y variedad de alimentos vegetales a lo largo del experimento. Los investigadores controlaron factores como la cantidad total de calorías, proteínas, grasas y carbohidratos, lo que permitió aislar el efecto de la fibra alimentaria sobre el descanso.

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Científicos del King's College London comprobaron que más variedad de alimentos vegetales potencia los beneficios del descanso nocturno (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para obtener datos objetivos sobre el impacto de la dieta, los participantes utilizaron dispositivos portátiles que registraban las diferentes fases del sueño durante la noche, con especial foco en el sueño profundo. Esta metodología permitió comparar los resultados de manera precisa, garantizando la calidad de los hallazgos.

Resultados: efecto de la fibra y diversidad vegetal

Además de la cantidad total de fibra, el estudio examinó el efecto de la diversidad en el consumo de alimentos vegetales. Los resultados indicaron que una dieta con mayor variedad no solo se asoció a un aumento del tiempo en sueño profundo, sino también a una menor frecuencia cardíaca durante la noche, lo que puede estar vinculado a un menor riesgo de enfermedades cardíacas.

El equipo responsable del estudio observó que las personas que incorporaron al menos siete tipos diferentes de alimentos vegetales al día obtuvieron mayores beneficios, tanto en la duración del sueño profundo como en la regulación cardíaca mientras dormían.

La combinación de alta ingesta de fibra y diversidad vegetal mostró un impacto relevante en la mejora del descanso nocturno, conforme al análisis de los datos recopilados. Una dieta rica en alimentos vegetales fue especialmente ventajosa en la calidad del sueño y la salud cardíaca nocturna.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Consumir al menos siete tipos de alimentos vegetales diarios está asociado a menor frecuencia cardíaca nocturna y mayor salud cardiometabólica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mecanismos biológicos propuestos

El estudio plantea diversas hipótesis para explicar cómo la fibra alimentaria podría favorecer el sueño profundo. Uno de los mecanismos sugeridos es la influencia de la fibra sobre la microbiota intestinal, que puede producir metabolitos implicados en la regulación del sistema nervioso y de las fases del sueño.

La fibra, al fermentar en el intestino, genera compuestos como los ácidos grasos de cadena corta, los cuales pueden impactar la producción de neurotransmisores relacionados con el ciclo sueño-vigilia. Además, una dieta rica en alimentos vegetales podría reducir la inflamación sistémica, favoreciendo así un mejor descanso nocturno.

Si bien estos mecanismos requieren mayor validación experimental, los científicos del King’s College London destacan la importancia de continuar investigando para profundizar la relación entre dieta, microbiota y sueño.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El informe señala que la reducción de inflamación sistémica por una dieta rica en fibra contribuye a un mejor descanso nocturno y bienestar general (Imagen Ilustrativa Infobae)

Limitaciones y futuras investigaciones

El equipo reconoce que el estudio presenta algunas limitaciones al interpretar los resultados. La muestra fue relativamente pequeña, con 64 participantes, y se centró en adultos jóvenes y sanos, lo que limita la generalización a otros grupos etarios o personas con problemas de salud previos.

Otra restricción es la duración del seguimiento, ajustada a dos semanas, sin permitir observar efectos a largo plazo. Los investigadores tampoco analizaron otros posibles factores que pueden influir en el sueño, como el estrés o la actividad física.

Frente a estos desafíos, los autores sugieren que futuras investigaciones incluyan muestras más amplias y diversas, además de un seguimiento prolongado, para evaluar los efectos sostenidos de la fibra sobre la calidad del sueño. También proponen explorar intervenciones específicas, como cambios dietéticos en personas con trastornos del sueño o condiciones metabólicas.

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